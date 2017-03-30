Россия и Украина – в одном дивизионе Лиги наций. ФИФА распределила квоты на ЧМ-2026. Дайджест событий дня

Россия с Украиной попали в один дивизион Лиги наций

Сборная России попала в группу B Лиги наций. Турнир будет состоять из 55 сборных, разбитых на четыре дивизиона – А, В, С, D, которые составлены в соответствии с рейтингом УЕФА на конец ЧМ-2018. В Лиге наций будет действовать принцип повышения команд в классе и вылета в дивизионы ниже. Итоговое положение команд будет определять состав корзин для жеребьевки последующих европейских отборочных турниров. В дивизион A попадут 12 команд с наивысшим рейтингом, 12 следующих – в лигу B, следующие 15 – в лигу C, а еще 16 – в лигу D. Предварительный состав дивизионов уже известен.

Победитель Лиги наций будет определен в финальном турнире, участие в котором примут четыре команды. Дата турнира – июнь 2019 года.

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Треть участников ЧМ-2026 будет из Европы

ФИФА опубликовала количество мест от футбольных конфедераций на чемпионат мира-2026, в котором будут участвовать 48 сборных. 16 из них будут представлены европейским континентом, девять команд приедет из Африки, восемь – из Азии, по шесть – из Северной и Южной Америки. Еще одна сборная на ЧМ-2026 прибудет из Океании. Две оставшиеся путевки будут разыграны в специальном плей-офф с участием шести команд.

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Зозуля пожаловался на болельщиков «Райо»

Нападающий «Бетиса» Роман Зозуля рассказал о конфликте с болельщиками «Райо Вальекано», которые в феврале устроили акцию против перехода футболиста, приписывая ему неонацистские взгляды.

«Болельщики обвинил меня в фашизме, потому что я помогаю армии в ЛНР и ДНР. Я хотел обсудить этот вопрос, но меня игнорировали. Считали, что есть достаточно информации, чтобы считать меня фашистом. Но единственный повод — фотография в Facebook с людьми в камуфляже. Жаль, что существуют люди, которые могут назвать фашистом того, кто просто любит свою страну. Они получили то, чего хотели.

Не желаю этим людям пережить то, что пережил украинский народ. Я не собираюсь сдаваться. Я из Украины, и мое мнение не изменится. Уверен, что будет хорошо как для Украины, так и для меня», — приводит слова футболиста Estadio Deportivo.

Воронин протестует против легионеров в сборной Украины

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин негативно высказался о возможности натурализации легионеров для национальной команды своей страны.

«Я всегда к этому плохо относился. Не важно, Украина это или какая-то другая страна. Тем более если брать нашу страну, в которой пусть даже 40 миллионов населения. Как из них нельзя найти 20 человек, воспитать и сделать из них хороших футболистов, чтобы ими гордиться?

Так можно вообще взять половину «Шахтера», дать им украинские паспорта. Или пригласить бразильцев, японцев, еще кого-то. Пусть играют за нас какие-то мулаты, брюнеты. Я не вижу смысла», – отметил Воронин.

Скульптор бюста Роналду рассказал о своем изобретении

Автор бюста Криштиану Роналду Эммануль Сантос рассказал, как ему удалось сделать статую футболиста для международного аэропорта Мадейры, который вчера получил имя нападающего «Реала» и сборной Португалии.

«В качестве основы я взял фотографии Криштиану из интернета. Поставил их перед собой и начал работу над скульптурой. Он видел фотографии бюста, которые ему отправлял его брат. Исходя из сообщений Роналду, могу сказать, что он доволен работой», — сказал Сантос.

Тимати откроет футбольный клуб в Москве

Группа компаний Black Star российского рэппера Тимура Юнусова, известного как Тимати, намерена создать в Москве футбольный клуб и футбольное агентство.

«Стартовые вложения в проект в первый год оцениваем порядка 10 млн рублей. С нами в партнерстве по футбольному направлению работает человек, у которого есть лицензия Российского футбольного союза. Одна из наших целей на ближайшие 3-5 лет – создание футбольного клуба. Будет ли он называться Black Star, «Москва» или «Строгино», мы пока не решили», – рассказал соучредитель группы компаний Black Star Павел Курьянов.

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Санчес не покинет Лондон. А свой нынешний клуб?

Форвард «Арсенала» Алексис Санчес рассказал, что не намерен уезжать из Лондона. Однако чилиец может сменить одну лондонскую команду на другую. Ранее появилась информация об интересе к Санчесу со стороны «Челси».

«Лондон мне очень нравится. Хочу остаться здесь, но в команде с характером победителей, завоевывающей трофеи. Мне только 28, а впереди еще много игровых лет. Я из тех игроков, кто следит за своей формой», – считает Санчес. Контракт футболиста с «Арсеналом» рассчитан до 2018 года.

Моуринью понадобился защитник «Тоттенхэма»

Защитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер ближайшим летом может перейти в другой английский клуб. Футболистом интересуется «Манчестер Юнайтед», который готов потратить на него примерно 40 миллионов евро.

Главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью лично заинтересован в покупке игрока, так что трансфер с высокой долей вероятности состоится. По мнению специалиста, англичанин способен заменить Майкла Кэррика.