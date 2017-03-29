Санчес является целью номер один для «Челси»

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес в ближайшее трансферное окно может сменить клубную прописку. Он входит в трансферные цели другого лондонского клуба – «Челси». Причем, в трансферном списке он идет на первой строчке.

Известно, что форвардом интересуются и другие европейские гранды. Ранее сообщалось об интересе со стороны «МЮ», «ПСЖ», «Интера» и «Ювентуса». Контракт чилийца с «Арсеналом» рассчитан до середины 2018 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 55 миллионов евро.