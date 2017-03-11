«Манчестер Юнайтед» летом планирует приобрести у «Арсенала» Санчеса

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». По информации источника, руководство «красных дьяволов» готово сделать предложение о переходе 28-летнего чилийца во время летнего трансферного окна.

Напомним, ранее сообщалось, что форвард принял решение летом сменить клубную прописку. Позднее появилась информация, согласно которой футболист рассорился с партнерами по команде.

По данным Transfermarkt, стоимость Санчеса составляет 55 миллионов евро. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2018 года.

В нынешнем сезоне чилиец провел за «Арсенал» в АПЛ 26 матчей, в которых записал на свой счет 17 голов и восемь результативных передач.