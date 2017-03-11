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    «Манчестер Юнайтед» летом планирует приобрести у «Арсенала» Санчеса

    Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». По информации источника, руководство «красных дьяволов» готово сделать предложение о переходе 28-летнего чилийца во время летнего трансферного окна.

    Напомним, ранее сообщалось, что форвард принял решение летом сменить клубную прописку. Позднее появилась информация, согласно которой футболист рассорился с партнерами по команде.

    По данным Transfermarkt, стоимость Санчеса составляет 55 миллионов евро. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2018 года.

    В нынешнем сезоне чилиец провел за «Арсенал» в АПЛ 26 матчей, в которых записал на свой счет 17 голов и восемь результативных передач.

    Источник: Express.co.uk

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    11.03.2017 16:01
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 11 марта 2017, 20:05

      ага... в очередь становитесь...

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 11 марта 2017, 16:45

      из арсенала только в манчестер уходят (обычно в сити)

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 11 марта 2017, 16:14

      Кирьяков прятал Санчеса всё это время...

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