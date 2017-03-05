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Санчес поссорился с игроками «Арсенала»

5 марта 2017, 23:51
14

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес поссорился со своими одноклубниками накануне матча 27-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (1:3).

По информации источника, на одной из тренировок команды чилиец повздорил с игроками, после чего покинул занятия.

Именно по этой причине главный тренер «канониров» Арсен Венгер оставил форварда на скамейке запасных в игре с мерсисайдцами.

Напомним, ранее сообщалось, что Санчес отказался продлевать контракт с «Арсеналом», который истекает летом 2018 года, и хочет покинуть клуб.

Источник: Telegraph.co.uk
Англия. Премьер-лига Арсенал Санчес Алексис
Комментарии (14)
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Ще Гевара
1488747986
Шкубун
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Александр Домаза
1488748760
психи психи
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MU-fanatic
1488749795
Венгера скоро все покинут,ибо топ клуб должен хоть иногда прыгать выше своей головы,чего об Арсенале не скажешь!!!не хочется признавать,но его время пришло...
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Ivan86ru
1488772907
ДА
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бочаров
1488774714
Забери свой горшок чтоб не кто туда не писел.
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LMI
1488775154
Пора ему на выход. Его заносчивость демонстрируется им не в первый раз и весьма уж откровенно. А поскольку это никак не помогает команде, да и ЛИДЕРОМ команды по духу и влиянию он так и не стал (да и не хотел виду своего эгоизма), то пускай посидит на лавочке до лета и проваливает. Таково правило не только в футболе, а во всем мире
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Garrincha58
1488775386
пора Арсену на выход почему его так долго терпят боссы непонятно
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xXx7090
1488775674
Правильно Санчес, заводи всех что бы у других тоже амбиции появились. А то уже жалько на них смотреть.
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meiram
1488778018
Наверное надо уходить,не вредя коллективу,если не нравится! Уходя-уходи!
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Luis Figo
1488818079
Надоело ему, каждый год быть четвертым! ))
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