Санчес поссорился с игроками «Арсенала»

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес поссорился со своими одноклубниками накануне матча 27-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (1:3).

По информации источника, на одной из тренировок команды чилиец повздорил с игроками, после чего покинул занятия.

Именно по этой причине главный тренер «канониров» Арсен Венгер оставил форварда на скамейке запасных в игре с мерсисайдцами.

Напомним, ранее сообщалось, что Санчес отказался продлевать контракт с «Арсеналом», который истекает летом 2018 года, и хочет покинуть клуб.