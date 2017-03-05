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    Санчес поссорился с игроками «Арсенала»

    Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес поссорился со своими одноклубниками накануне матча 27-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (1:3).

    По информации источника, на одной из тренировок команды чилиец повздорил с игроками, после чего покинул занятия.

    Именно по этой причине главный тренер «канониров» Арсен Венгер оставил форварда на скамейке запасных в игре с мерсисайдцами.

    Напомним, ранее сообщалось, что Санчес отказался продлевать контракт с «Арсеналом», который истекает летом 2018 года, и хочет покинуть клуб.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    05.03.2017 23:51
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 6 марта 2017, 19:34

      Надоело ему, каждый год быть четвертым! ))

      0
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      Рейтинг: +395

      meiram 6 марта 2017, 08:26

      Наверное надо уходить,не вредя коллективу,если не нравится! Уходя-уходи!

      0
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      Рейтинг: +26

      xXx7090 6 марта 2017, 07:47

      Правильно Санчес, заводи всех что бы у других тоже амбиции появились. А то уже жалько на них смотреть.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 марта 2017, 07:43

      пора Арсену на выход почему его так долго терпят боссы непонятно

      0
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      Рейтинг: +421

      LMI 6 марта 2017, 07:39

      Пора ему на выход. Его заносчивость демонстрируется им не в первый раз и весьма уж откровенно. А поскольку это никак не помогает команде, да и ЛИДЕРОМ команды по духу и влиянию он так и не стал (да и не хотел виду своего эгоизма), то пускай посидит на лавочке до лета и проваливает. Таково правило не только в футболе, а во всем мире

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      Рейтинг: +183

      бочаров 6 марта 2017, 07:31

      Забери свой горшок чтоб не кто туда не писел.

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      Рейтинг: +7

      Ivan86ru 6 марта 2017, 07:01

      ДА

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 6 марта 2017, 04:19

      Мде . . .

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 6 марта 2017, 00:37

      Захотел что то выиграть !

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 6 марта 2017, 00:36

      Венгера скоро все покинут,ибо топ клуб должен хоть иногда прыгать выше своей головы,чего об Арсенале не скажешь!!!не хочется признавать,но его время пришло...

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