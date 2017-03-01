Источник: Санчес принял решение летом покинуть «Арсенал»

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес принял решение покинуть лондонский клуб по окончании нынешнего сезона. По информации источника, 28-летний недоволен отсутствием прогресса в результатах «канониров» и намерен уйти из команды, даже если в ней останется главный тренер Арсен Венгер.

Напомним, действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2018 года. Ранее сообщалось, что стороны не могут договориться о продлении соглашения.

Санчес выступает за «Арсенал» с 2014 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за лондонский клуб в АПЛ 25 матчей, в которых забил 17 голов и сделал семь результативных передач.