Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Источник: Санчес принял решение летом покинуть «Арсенал»

    Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес принял решение покинуть лондонский клуб по окончании нынешнего сезона. По информации источника, 28-летний недоволен отсутствием прогресса в результатах «канониров» и намерен уйти из команды, даже если в ней останется главный тренер Арсен Венгер.

    Напомним, действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2018 года. Ранее сообщалось, что стороны не могут договориться о продлении соглашения.

    Санчес выступает за «Арсенал» с 2014 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за лондонский клуб в АПЛ 25 матчей, в которых забил 17 голов и сделал семь результативных передач.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.03.2017 19:00
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 6 марта 2017, 09:48

      Давай в Юве)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 2 марта 2017, 12:02

      давай в МЮ, как Ван Перси)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -130

      калач 1 марта 2017, 21:02

      такой игрок не помешал бы Барселоне

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen > калач 1 марта 2017, 21:53

      Ага, из которой он в Арсенал и перешел.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      Gr1goRush 1 марта 2017, 19:55

      "...и намерен уйти из команды, даже если в ней останется главный тренер Арсен Венгер."
      Все правильно, только без "даже".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 1 марта 2017, 19:28

      Кто-то усердно раздувает этот слух!Что будет по оканчании сезона никто не знает и зависит это прежде всего от самого Санчеса.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +800

      forward33 1 марта 2017, 19:24

      Санчес в Арсенале лидер, куда ему уходить?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1381

      marslond 1 марта 2017, 19:16

      Ребят, я остаюсь не верьте в эти слухи))) P.S. Если Аллегри летом придёт в Арс, то Санчес точно останется.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 1 марта 2017, 19:04

      Ещё один разочаровавшийся. Сколько их уже было? Арсенал - прОклятый клуб. Не ходите туда...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11