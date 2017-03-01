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Источник: Санчес принял решение летом покинуть «Арсенал»

1 марта 2017, 19:00
9

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес принял решение покинуть лондонский клуб по окончании нынешнего сезона. По информации источника, 28-летний недоволен отсутствием прогресса в результатах «канониров» и намерен уйти из команды, даже если в ней останется главный тренер Арсен Венгер.

Напомним, действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2018 года. Ранее сообщалось, что стороны не могут договориться о продлении соглашения.

Санчес выступает за «Арсенал» с 2014 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за лондонский клуб в АПЛ 25 матчей, в которых забил 17 голов и сделал семь результативных передач.

Источник: Skysports
Англия. Премьер-лига Арсенал Санчес Алексис
Комментарии (9)
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la verdad
1488384292
Ещё один разочаровавшийся. Сколько их уже было? Арсенал - прОклятый клуб. Не ходите туда...
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marslond
1488385005
Ребят, я остаюсь не верьте в эти слухи))) P.S. Если Аллегри летом придёт в Арс, то Санчес точно останется.
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forward33
1488385491
Санчес в Арсенале лидер, куда ему уходить?
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Gullit 76
1488385695
Кто-то усердно раздувает этот слух!Что будет по оканчании сезона никто не знает и зависит это прежде всего от самого Санчеса.
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Gr1goRush
1488387354
"...и намерен уйти из команды, даже если в ней останется главный тренер Арсен Венгер." Все правильно, только без "даже".
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калач
1488391356
такой игрок не помешал бы Барселоне
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dolf666
1488445360
давай в МЮ, как Ван Перси)
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Protosser
1488782908
Давай в Юве)
Ответить
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