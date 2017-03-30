Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ​Аргентина, Голландия и еще 8 известных сборных, которые рискуют не попасть на ЧМ-2018


    4
    Голосов: 7
    30.03.2017 16:30
    Приезд в Россию Месси и Роббена находится под большим вопросом, но без ЧМ также могут остаться Бэйл, Марез, Туран и другие крутые футболисты, чьи команды пока сильно буксуют в квалификации.

    Аргентина

    ЧМ-2018 без Месси – это ужасно, но ситуация у «альбиселесте» едва ли не критическая. За четыре тура до конца отборочного этапа есть риск не только получить два допматча в стыках, но и вообще вылететь из пятерки – идущую пятой Аргентину подпирают Эквадор, Перу и Парагвай. Кроме Бразилии, шикарно прошедшей квалификационный этап, больше никто не может себя чувствовать в безопасности (и кроме Боливии и Венесуэлы, которым ЧМ точно не грозит), но у аргентинцев положение достаточно тяжелое.

    Больше них забила даже Венесуэла, а следующий матч играть предстоит в Уругвае, да еще и без Месси, которого дисквалифицировали аж на четыре игры. Последний же тур команда проведет в Эквадоре, который и является главным преследователем Аргентины. С другой стороны, все это немного напоминает приключения Бразилии-2002, которая в квалификации перед последним матчем рисковала рухнуть в зону стыков, но в итоге выбралась на чемпионат, а впоследствии его и выиграла.

    Голландия

    У голландцев продолжается жесточайший кризис, в котором они оказались, не попав на Евро-2016. Тогда в шести матчах против прямых конкурентов (Исландии, Чехии и Турции) они набрали лишь одно жалкое очко. По тому же графику «оранжевые» следуют и сейчас: со шведами свели ничью, а болгарам и французам проиграли. О первом месте и мечтать нечего – шесть очков за пять туров Голландия в таком состоянии не отыграет точно. Проблема в том, что и до второго места три балла, да еще под ногами путается Болгария, более десяти лет не ездившая на крупный турнир.

    Впрочем, дальше биться за выход на ЧМ-2018 Голландия будет с новым главным тренером – Данни Блинда уволили, а в выборе нового, скорее всего, поучаствуют заслуженные игроки. В целом, еще ничего не потеряно, но статус середняка за голландцами уже потихоньку закрепляется.

    Таблица группы А

    Норвегия

    У северян вообще дела идут неважно уже давно: в XXI веке мы не видели Норвегию на крупных турнирах. Но если раньше норвежцы пытались цепляться хотя бы за стыки и даже поучаствовали в них перед Евро-2016, но проиграли Венгрии, то сейчас провал просто оглушительный: четыре поражения и лишь победа над Сан-Марино, от которого Норвегия даже умудрилась пропустить гол (4:1). В феврале команду возглавил Ларс Лагербак, но дебют вышел неудачным – 0:2 в Белфасте. Состав слаб, даже Мартина Эдегора уже полгода не вызывали. Словом, перспективы очень мрачные, и уже понятно, что в Россию сборная Норвегии точно не приедет – «минус семь» до зоны стыков отыграть нереально.

    Чехия

    У чехов в той же группе ситуация получше, но проблема в том, что возглавить ее уже не удастся (немцы далеко впереди с поразительной разницей 20:1), а с конкурентами за место в стыках в лице Северной Ирландии и Азербайджана сборная Чехии сыграла дома оба раза по нулям. Отставание от второй строчки – два очка, а расписание очень невеселое: дома остаются матчи с Сан-Марино, который и так был бы обыгран, и сборной Германии, против которой шансов мало. А вот осенью играть в Белфасте и Баку.

    Таблица группы С

    Уэльс

    Полуфиналисты минувшего Евро вдруг стали излишне миролюбивыми, будто подхватили ничейный вирус от своих же обидчиков – сборной Португалии, которая стадию за стадией проходила с помощью ничьих. Молдаванам в Уэльсе не поздоровилось (0:4), но затем Уэльс четырежды сыграл вничью. Четыре очка отставания от лидера и зоны стыковых матчей – уже многовато, к тому же валлийцам придется сыграть три из пяти оставшихся встреч на выезде. В команде-то, по большому счету, ничего не меняется – половину из голов как обычно забивает Гарет Бэйл. Вот только победными они быть уже перестали.

    Австрия

    В той же группе страдают и австрийцы. И пусть на Евро они провалились, но прошлую квалификацию прошли здорово, лишь в одном матче потеряв очки. А теперь имеют на четыре балла меньше, чем Сербия и Ирландия, а впереди – тяжелые выезды на острова к ирландцам и валлийцам. Кстати, именно Уэльс главный тренер сборной Австрии Марсель Коллер называл главным фаворитом группы, и он мог бы быть доволен тем, что с фаворитом австрийцы идут вровень. Вот только мечта о выходе на ЧМ-2018 с такой нестабильностью, как у Австрии, уходит все дальше.

    Таблица группы D

    Турция

    Турки снова ведут бой из засады, как это было и в прошлой квалификации. На уверенное лидерство ресурсов не хватает. Чем-то турецкая поступь напоминает голландскую – есть неплохие игроки, аутсайдеров (Финляндию и Косово) не замечают, но в матчах с конкурентами позитива никакого – два очка, а могло быть и ноль, когда команда «горела» в матче с Украиной (2:2, проигрывая 0:2) и едва избежала поражения в Хорватии (1:1). Таким образом, идущая четвертой Турция отстает на два очка от зоны стыков, а о победе в группе уже и не мечтает – минус пять баллов от хорватов, которые уже далеко впереди. В общем, перспективы выхода на крупный турнир опять не слишком радужны.

    Таблица группы I

    Венгрия

    Ну а венгры уже едут мимо ЧМ-2018, если не произойдет ничего экстраординарного. Ясно это стало в конце прошлой недели после разгрома в Португалии. Итого – от португальцев минус пять, а от выигравшей все пять матчей Швейцарии – вообще минус восемь баллов. К тому же венгры умудрились еще и потерять очки на Фарерских островах. Словом, на Евро-2016 Венгрия и так поразила многих, прыгнув явно выше головы, но в квалификации чудеса закончились. Здесь всех интересуют исключительно разборки Швейцарии и Португалии, которые сражаются за первое место.

    Таблица группы B

    Китай

    По правде говоря, китайцы вполне могли надеяться на поездку в Россию после того, как неплохо сыграли на Кубке Азии-2015: тогда они смотрелись довольно симпатичной командой с поставленной игрой, выиграли все три матча в группе, но в четвертьфинале уступили фавориту-Австралии. Все-таки класс хозяев турнира тогда оказался выше, что и воплотилось в дубль Кэйхилла, но Китай все равно очень понравился.

    Надеждам на квалификацию к ЧМ-2018 сбыться было не суждено. Конечно, на первом этапе китайцы весело грузили 12 голов Бутану и вышли из отборочной группы с разницей 27:1, но катастрофически провели начало второго раунда (одно очко в стартовых четырех матчах) и стало ясно, что на фоне азиатских топов Китай еще слишком сыроват.

    Сейчас за четыре тура до конца китайцы отстают на восемь очков от зоны прямого выхода и на семь – от зоны стыкового матча. С их перспективами уже все понятно. В Россию же практически точно приедет Иран, а также еще три команды (при определенных раскладах даже четыре) из веселой пятерки: Южная Корея, Узбекистан, Япония, Саудовская Аравия и Австралия. Вмешательство преследователей – Сирии и ОАЭ – уже очень маловероятно. Ирак, Китай, Катар и Таиланд имеют лишь математические шансы.

    Алжир

    В Африке еще ничего не потеряно: команды провели лишь по два матча из шести в своих финальных группах. Но напрочь провалившая Кубок Африки-2017 сборная Алжира угодила в компанию к Нигерии, Камеруну и Замбии. И эту группу ей надо выиграть, чтобы попасть в Россию. При всех прочих проблемах сделать это алжирцам будет крайне нелегко еще и потому что они плохо стартовали – одно очко в двух играх, а у лидеров-нигерийцев – уже шесть. Вообще, квартет настолько мощный, что произойти может все что угодно. Однако, памятуя об абсолютно невзрачном зимнем Алжире, в чудесное преображение команды Мареза и Слимани верится с большим трудом.

    Таблица

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 7
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 2 сентября 2017, 22:08

      Норвегия и Китай - известные сборные? Да ну, не смешите! А вот Аргентина попадёт - я в этом даже не сомневаюсь! Ждём Лео в России!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +285

      Bronholm 9 июня 2017, 13:06

      Дания, например

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      D'achkov 1 апреля 2017, 12:11

      а норвегия то тут причем?
      она тип топ сборная?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +144

      зиргай 31 марта 2017, 00:14

      Месси натурализуется и будет играть за сборную России

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 30 марта 2017, 23:23

      Аргентина, Голландия и еще 8 известных сборных, которые рискуют не попасть на ЧМ-2018..... И ср.......ть! ЗП у простых болел от этого не вырастет,увы....

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 30 марта 2017, 23:21

      Горе побеждённым....

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      SAM 77 30 марта 2017, 20:16

      Чехия
      а с конкурентами за место в стыках в лице Северной Ирландии и Азербайджана сборная Чехии сыграла дома оба раза по нулям.

      дааа, азеры в конкуренции с чехами)))) автор, ты сам веришь в то что написал?)))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +177

      miklos > SAM 77 30 марта 2017, 21:00

      1) посмотрите в таблицу, 2) посмотрите матч Чехии с Азербайджаном

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17

      SAM 77 > miklos 30 марта 2017, 21:26

      НУ, сыграли 0:0... и? Тогда я вам задам такой вопрос, вы матч Северной Ирланди с Азербайджаном видели? Если не чехи, то ирландцы уж выше будут...

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +177

      miklos > SAM 77 30 марта 2017, 22:25

      время покажет. на данный момент чехи и азербайджанцы - конкуренты, и это факт. осенью может все измениться.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +83

      ROOSHAN 30 марта 2017, 18:46

      Желаю удачи Узбекистану, пусть выйдут Впервые в своей истории на ЧМ.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 30 марта 2017, 18:24

      Да из всех перечисленных только будет жаль Аргентину и Голландию

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5113

      hunta > zra78 30 марта 2017, 18:29

      Если честно, Голландию уже давно не жаль, чем-то они наших напоминают....

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +127

      Oblommoff 30 марта 2017, 16:52

      Аргентина точно выйдет, даже если по стыкам - Океанию они пройдут

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5113

      hunta > Oblommoff 30 марта 2017, 18:28

      Ты, что, Океания - это "Космос"... !

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11