​Аргентина, Голландия и еще 8 известных сборных, которые рискуют не попасть на ЧМ-2018

Аргентина

ЧМ-2018 без Месси – это ужасно, но ситуация у «альбиселесте» едва ли не критическая. За четыре тура до конца отборочного этапа есть риск не только получить два допматча в стыках, но и вообще вылететь из пятерки – идущую пятой Аргентину подпирают Эквадор, Перу и Парагвай. Кроме Бразилии, шикарно прошедшей квалификационный этап, больше никто не может себя чувствовать в безопасности (и кроме Боливии и Венесуэлы, которым ЧМ точно не грозит), но у аргентинцев положение достаточно тяжелое.

Больше них забила даже Венесуэла, а следующий матч играть предстоит в Уругвае, да еще и без Месси, которого дисквалифицировали аж на четыре игры. Последний же тур команда проведет в Эквадоре, который и является главным преследователем Аргентины. С другой стороны, все это немного напоминает приключения Бразилии-2002, которая в квалификации перед последним матчем рисковала рухнуть в зону стыков, но в итоге выбралась на чемпионат, а впоследствии его и выиграла.

Голландия

У голландцев продолжается жесточайший кризис, в котором они оказались, не попав на Евро-2016. Тогда в шести матчах против прямых конкурентов (Исландии, Чехии и Турции) они набрали лишь одно жалкое очко. По тому же графику «оранжевые» следуют и сейчас: со шведами свели ничью, а болгарам и французам проиграли. О первом месте и мечтать нечего – шесть очков за пять туров Голландия в таком состоянии не отыграет точно. Проблема в том, что и до второго места три балла, да еще под ногами путается Болгария, более десяти лет не ездившая на крупный турнир.

Впрочем, дальше биться за выход на ЧМ-2018 Голландия будет с новым главным тренером – Данни Блинда уволили, а в выборе нового, скорее всего, поучаствуют заслуженные игроки. В целом, еще ничего не потеряно, но статус середняка за голландцами уже потихоньку закрепляется.

Таблица группы А

Норвегия

У северян вообще дела идут неважно уже давно: в XXI веке мы не видели Норвегию на крупных турнирах. Но если раньше норвежцы пытались цепляться хотя бы за стыки и даже поучаствовали в них перед Евро-2016, но проиграли Венгрии, то сейчас провал просто оглушительный: четыре поражения и лишь победа над Сан-Марино, от которого Норвегия даже умудрилась пропустить гол (4:1). В феврале команду возглавил Ларс Лагербак, но дебют вышел неудачным – 0:2 в Белфасте. Состав слаб, даже Мартина Эдегора уже полгода не вызывали. Словом, перспективы очень мрачные, и уже понятно, что в Россию сборная Норвегии точно не приедет – «минус семь» до зоны стыков отыграть нереально.

Чехия

У чехов в той же группе ситуация получше, но проблема в том, что возглавить ее уже не удастся (немцы далеко впереди с поразительной разницей 20:1), а с конкурентами за место в стыках в лице Северной Ирландии и Азербайджана сборная Чехии сыграла дома оба раза по нулям. Отставание от второй строчки – два очка, а расписание очень невеселое: дома остаются матчи с Сан-Марино, который и так был бы обыгран, и сборной Германии, против которой шансов мало. А вот осенью играть в Белфасте и Баку.

Таблица группы С

Уэльс

Полуфиналисты минувшего Евро вдруг стали излишне миролюбивыми, будто подхватили ничейный вирус от своих же обидчиков – сборной Португалии, которая стадию за стадией проходила с помощью ничьих. Молдаванам в Уэльсе не поздоровилось (0:4), но затем Уэльс четырежды сыграл вничью. Четыре очка отставания от лидера и зоны стыковых матчей – уже многовато, к тому же валлийцам придется сыграть три из пяти оставшихся встреч на выезде. В команде-то, по большому счету, ничего не меняется – половину из голов как обычно забивает Гарет Бэйл. Вот только победными они быть уже перестали.

Австрия

В той же группе страдают и австрийцы. И пусть на Евро они провалились, но прошлую квалификацию прошли здорово, лишь в одном матче потеряв очки. А теперь имеют на четыре балла меньше, чем Сербия и Ирландия, а впереди – тяжелые выезды на острова к ирландцам и валлийцам. Кстати, именно Уэльс главный тренер сборной Австрии Марсель Коллер называл главным фаворитом группы, и он мог бы быть доволен тем, что с фаворитом австрийцы идут вровень. Вот только мечта о выходе на ЧМ-2018 с такой нестабильностью, как у Австрии, уходит все дальше.

Таблица группы D

Турция

Турки снова ведут бой из засады, как это было и в прошлой квалификации. На уверенное лидерство ресурсов не хватает. Чем-то турецкая поступь напоминает голландскую – есть неплохие игроки, аутсайдеров (Финляндию и Косово) не замечают, но в матчах с конкурентами позитива никакого – два очка, а могло быть и ноль, когда команда «горела» в матче с Украиной (2:2, проигрывая 0:2) и едва избежала поражения в Хорватии (1:1). Таким образом, идущая четвертой Турция отстает на два очка от зоны стыков, а о победе в группе уже и не мечтает – минус пять баллов от хорватов, которые уже далеко впереди. В общем, перспективы выхода на крупный турнир опять не слишком радужны.

Таблица группы I

Венгрия

Ну а венгры уже едут мимо ЧМ-2018, если не произойдет ничего экстраординарного. Ясно это стало в конце прошлой недели после разгрома в Португалии. Итого – от португальцев минус пять, а от выигравшей все пять матчей Швейцарии – вообще минус восемь баллов. К тому же венгры умудрились еще и потерять очки на Фарерских островах. Словом, на Евро-2016 Венгрия и так поразила многих, прыгнув явно выше головы, но в квалификации чудеса закончились. Здесь всех интересуют исключительно разборки Швейцарии и Португалии, которые сражаются за первое место.

Таблица группы B

Китай

По правде говоря, китайцы вполне могли надеяться на поездку в Россию после того, как неплохо сыграли на Кубке Азии-2015: тогда они смотрелись довольно симпатичной командой с поставленной игрой, выиграли все три матча в группе, но в четвертьфинале уступили фавориту-Австралии. Все-таки класс хозяев турнира тогда оказался выше, что и воплотилось в дубль Кэйхилла, но Китай все равно очень понравился.

Надеждам на квалификацию к ЧМ-2018 сбыться было не суждено. Конечно, на первом этапе китайцы весело грузили 12 голов Бутану и вышли из отборочной группы с разницей 27:1, но катастрофически провели начало второго раунда (одно очко в стартовых четырех матчах) и стало ясно, что на фоне азиатских топов Китай еще слишком сыроват.

Сейчас за четыре тура до конца китайцы отстают на восемь очков от зоны прямого выхода и на семь – от зоны стыкового матча. С их перспективами уже все понятно. В Россию же практически точно приедет Иран, а также еще три команды (при определенных раскладах даже четыре) из веселой пятерки: Южная Корея, Узбекистан, Япония, Саудовская Аравия и Австралия. Вмешательство преследователей – Сирии и ОАЭ – уже очень маловероятно. Ирак, Китай, Катар и Таиланд имеют лишь математические шансы.

Алжир

В Африке еще ничего не потеряно: команды провели лишь по два матча из шести в своих финальных группах. Но напрочь провалившая Кубок Африки-2017 сборная Алжира угодила в компанию к Нигерии, Камеруну и Замбии. И эту группу ей надо выиграть, чтобы попасть в Россию. При всех прочих проблемах сделать это алжирцам будет крайне нелегко еще и потому что они плохо стартовали – одно очко в двух играх, а у лидеров-нигерийцев – уже шесть. Вообще, квартет настолько мощный, что произойти может все что угодно. Однако, памятуя об абсолютно невзрачном зимнем Алжире, в чудесное преображение команды Мареза и Слимани верится с большим трудом.

Таблица