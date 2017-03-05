«Краснодар» и «Спартак» сыграли вничью. Смолов пропустит игру против «Сельты». Дайджест событий дня

«Манчестер Сити» готов заплатить за Карвалью 60 миллионов

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Виллиам Карвалью может продолжить карьеру в Англии. Как утверждается, футболиста намерен приобрести «Манчестер Сити». Манкунианцы оценивают 24-летнего хавбека в 60 миллионов фунтов стерлингов. Сделка по футболисту может быть осуществлена в летнее трансферное окно.

Акинфеев повторил результат Яшина, проведя 160-й «сухой» матч

В поединке 18-го тура РФПЛ ЦСКА на своем поле сыграл вничью с «Зенитом» (0:0). Голкипер хозяев Игорь Акинфеев сохранил свои ворота в неприкосновенности, что позволило ему добиться очередного рекорда. 30-летний вратарь провел 160-й «сухой» матч в чемпионатах России, повторив результат Льва Яшина для чемпионатов страны.

«Манчестер Сити», «Арсенал», «Атлетико» и «Боруссия» хотят купить Лаказетта

Нападающий «Лиона» Александр Лаказетт может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Сообщается, что 25-летний француз попал в сферу интересов топовых европейских клубов. По информации Telefoot, форварда приобрести «Манчестер Сити», «Арсенал», «Атлетико» и дортмундская «Боруссия».

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Семин: «Для кого был матч «Крылья Советов» – «Локомотив»?»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча 18-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (3:0) остался недоволен тем, где была проведена встреча. Напомним, игра прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник».

«Оценил бы игру команды как очень хорошую, но у нас еще есть возможности для усиления. Атмосфера, которая была на стадионе, – не для чемпионата России. Людей нет, очень холодно. Удивляюсь, когда такие матчи назначаются на нейтральных полях. Для кого была эта игра? Для зрителей? Нет. Для кого?» – сказал Семин в эфире телеканала «Наш футбол».

Ройс из-за травмы выбыл из строя до апреля и не поможет «Боруссии» в ответном матче ЛЧ против «Бенфики»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс из-за травмы бедра не поможет немецкому клубу до апреля, сообщает пресс-служба команды. 27-летний футболист получил повреждение в матче 23-го тура Бундеслиги против «Байера» (6:2), покинув поле уже в первом тайме. Таким образом, полузащитник пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Бенфики», который пройдет 8 марта.

«Краснодар» сыграл вничью со «Спартаком»

В матче 18-го тура РФПЛ «Краснодар» на своем поле сыграл вничью со «Спартаком» – 2:2. Дебютным голом в составе московского клуба отметился нападающий Луис Адриано, который пополнил состав красно-белых во время зимнего трансферного окна.

Чемпионат России. РФПЛ. 18-й тур

Краснодар – Спартак (Москва) – 2:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Фернандо, 3; 1:1 – Таски, 15 (в свои ворота); 1:2 – Адриано, 54; 2:2 – Смолов, 73 (с пенальти).

Краснодар: Крицюк, Шишкин, Гранквист, Налдо, Рамирес, Мартынович, Газинский (Жигулев, 30), Подберезкин, Клаэссон (Окриашвили, 71), Смолов, Вандерсон (Перейра, 64).

Спартак: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Глушаков (Мельгарехо, 81), Зобнин, Самедов, Луис Адриано, Зе Луиш.

Предупреждения: Смолов, 63 – Глушаков, 45+2; Зобнин, 68; Зе Луиш, 90+3.

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Смолов не поможет «Краснодару» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Сельты»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после матча 18-го тура РФПЛ против «Спартака» заявил, что нападающий «быков» Федор Смолов пропустит первую встречу 1/8 финала Лиги Европы против «Сельты».

«У Федора Смолова, возможно, небольшой надрыв, а возможно и нет. Он не сможет сыграть в следующем матче», – сказал Шалимов.

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