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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • Ари уезжает в Китай. Неймар – официально круче Роналдиньо. Дайджест событий дня

Ари уезжает в Китай. Неймар – официально круче Роналдиньо. Дайджест событий дня

«Реал» не рассматривает Льориса, основной вариант усиления – Де Хеа или Куртуа

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис не перейдет в «Реал» по окончании нынешнего сезона. Таким образом, 30-летний француз, недавно продливший контракт с лондонским клубом до 2022 года, продолжит выступать в составе «шпор».

По информации источника, мадридский клуб рассматривает варианты по усилению вратарской линии Давидом Де Хеа из «Манчестер Юнайтед» или Тибо Куртуа из «Челси». При этом наиболее привлекательным из них для сливочных является 26-летний испанец.

«Бавария» поздравила Тимощука с завершением карьеры

«Бавария» поздравила Анатолия Тимощука с завершением карьеры футболиста. «Победитель Лиги чемпионов в составе «Баварии» Анатолий Тимощук повесил бутсы на гвоздь. Всего наилучшего, Тимо», – гласит сообщение, посвященное Тимощуку.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Интер» и «Ювентус» хотят купить Алексиса Санчеса

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес попал в сферу интересов итальянских клубов. По информации источника, на чилийца претендуют «Интер» и «Ювентус», которые хотят приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Напомним, что форвард уже выступал в Серии А за «Удинезе». Контракт Санчеса с «Арсеналом» рассчитан до конца следующего сезона. В нынешнем розыгрыше АПЛ он провел 24 матча, в которых забил 15 голов и сделал семь результативных передач.

«Они должны быть выше денег». Как Венгер вынуждает самых крутых игроков «Арсенала» уйти

Ари близок к переезду в Китай

Нападающий «Краснодара» Ари может покинуть российскую команду. Сообщается, что 31-летний бразилец близок к переходу в «Хэнань Цзянье». «Китайский клуб «Хэнань Цзянье» заинтересован в приобретении Ари, сейчас начались переговоры между клубами», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Борис Игнатьев: «В будущем Слуцкий может возглавить «Челси»

Экс-главный тренер сборной России, а ныне вице-президент «Торпедо» Борис Игнатьев высказал мнение, что в будущем бывшему тренеру ЦСКА и национальной команды Леониду Слуцкому может быть доверено руководить «Челси». Ранее СМИ сообщили, что 45-летний специалист войдет в научно-аналитическую группу лондонского клуба.

«Слуцкий мог бы работать на хорошем уровне в Англии. Не думаю, что сразу позволят возглавить «Челси» – он мог быть там стать ассистентом, чтобы утвердиться в знании английского, уяснить ментальность игроков и болельщиков. Верю, что когда-нибудь ему доверят и пост главного тренера «Челси»,– сказал Игнатьев.

«Манчестер Юнайтед» – первая команда в истории АПЛ, набравшая две тысячи очков

Победа в матче 25-го тура чемпионата Англии над «Уотфордом» (2:0) позволила «Манчестер Юнайтед» довести сумму баллов за все время выступлений в турнире до двух тысяч. Данный показатель является рекордным для английской Премьер-лиги. Кроме того, «МЮ» является рекордсменом АПЛ по количеству побед в турнире – 13.

Цифра дня. «МЮ» продал больше всех футболок в 2016 году

Бундеслига. «Бавария» вырвала победу над «Ингольштадтом» и другие результаты

Сегодня состоялись матчи 20-го тура Бундеслиги. «Бавария» в самом конце встречи вырвала победу над «Ингольштадтом», благодаря голам Видаля и Роббена.

Дортмундская «Боруссия» проиграла на выезде «Дармштадту», а «РБ Лейпциг» крупно уступил «Гамбургу». В других поединках «Байер» дома разгромил «Айнтрахт», а гол Торгана Азара позволил «Боруссии» из Менхенгладбаха добыть три очка в игре с «Вердером».

Чемпионат Германии. Бундеслига. 20-й тур

Ингольштадт – Бавария – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Видаль, 90; 0:2 – Роббен, 90.

Байер – Айнтрахт – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Чичарито, 5; 2:0 – Чичарито, 63; 3:0 – Фолланд, 78.

Вердер – Боруссия М – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Азар, 12.

Дармштадт – Боруссия Д – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Бойд, 21; 1:1 – Геррейру, 44; 2:1 – Колак, 67.

РБ Лейпциг – Гамбург – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Пападопулос, 18; 0:2 – Уолес, 24; 0:3 – Хант, 90.

Календарь Бундеслиги

Турнирная таблица Бундеслиги

Неймар превзошел Роналдиньо по голам за «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Неймар забил свой 95-й гол в составе сине-гранатовых, поразив ворота «Алавеса» (6:0) в матче 22-го тура Примеры. Этот мяч позволил бразильцу обойти своего соотечественника Роналдиньо (94 гола) по числу точных ударов в футболке каталонского клуба. Звание самого результативного футболиста «блауграны» в настоящее время носит форвард Лионель Месси, записавший в свой актив 485 мячей.

Напомним, Роналдиньо защищал цвета «Барселоны» с 2003 по 2008 год.

Бруна Маркезини снова вдохновляет на подвиги Неймара

Испания. Примера Испания Бавария Ингольштадт Интер Ювентус Краснодар Челси Манчестер Юнайтед Барселона Тимощук Анатолий Ари Санчес Алексис Де Хеа Давид Неймар Куртуа Тибо Слуцкий Леонид
Комментарии (8)
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igormaddog
1486868179
Слуцкий тренер Челси-прикольно!!!
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арейская
1486869378
Надеюсь по Ари очередная "утка"
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headvk
1486879208
Тимощук молодец
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Cant Stop
1486881888
где про Рональдиньо то?
Ответить
mihail1980
1486882643
скоро будем смотреть азиатскую лигу чемпионов
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directorpg
1486883055
Превзошёл по количеству голов не означает круче
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nomer10
1486914944
Лучше Рони никого быть не может) Крутая улыбка против модной прически)) Как сказал комментатор в какой то фифе : " неповторимый футбольный инопланетянин - Рональдиньо"
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Make25
1486967708
Роналдиньо любят почти все. Про Неймара такое говорить не приходится.
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