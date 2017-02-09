Россия рухнула в седьмой десяток рейтинга ФИФА. Месси готовится подписать новый контракт. Дайджест событий дня

Сборная России – уже в седьмом десятке рейтинга

ФИФА обновила рейтинг сборных, в котором команда России оформила новый антирекорд, свалившись на 61-е место. В первом десятке по-прежнему по пять сборных из Европы и Южной Америки, топовая пятерка осталась без изменений. Возглавляет рейтинг сборная Аргентины.

Трансфер Колкера в «Локомотив» – сорвался?

В «Локомотиве» намекнули на то, что в клуб не перейдет защитник «КПР» Стивен Колкер. В сообщении содержится видеоролик с отмененным международным рейсом в Москву. «22-й номер в «Локо» останется незанятым. Мы продолжаем работу по поиску игроков, которые усилят наш состав. Вы узнаете обо всем первыми!» – говорится в заявлении. Притом, Колкер выступал в «КПР» именно под 22-м номером. А ранее сообщалось, что защитник за четыре месяца выступлений в «Локомотиве» может заработать один миллион фунтов.

Панченко не перейдет в «Локомотив»

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко весной будет выступать либо за этот клуб, либо за ЦСКА. Об этом сообщил его отец – Виктор Панченко. При этом вариант с переходом в «Локомотив» уже исключен. «В «Локомотиве» Кирилла зимой точно не будет. «Динамо» или ЦСКА – шансы 50/50. Все решится до 14 февраля», – заявил отец Кирилла Панченко.

Нобоа останется в «Ростове»

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа не станет игроком «Зенита» во время трансферного окна, о чем сам лично и сообщил. «Последнее время все писали, что я куда-то могу уйти. Но я остаюсь в «Ростове», буду играть здесь. Конкретного предложения от «Зенита» не поступало, со мной лично никто не общался. Пока не разговаривали о продлении контракта. Но я намерен отыграть сезон здесь», – заявил Нобоа.

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«Манчестер Сити» объявил цену «Интеру» за Агуэро

Чтобы приобрести Серхио Агуэро, «Интеру» придется выложить 93 миллиона евро за форварда «Манчестер Сити». Клуб АПЛ согласен продать своего игрока миланцам, которым очень интересен этот нападающий. Вообще, «Интер» может получить летом на усиление состава порядка 400 миллионов евро.

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«Реал» заплатит 100 миллионов за игрока из Серии А?

В Италии всерьез считают, что мадридский «Реал» активирует опцию в контракте форварда «Торино» Андреа Белотти и заплатит 100 миллионов евро в качестве отступных. В Мадрид уже отправился президент туринского клуба Урбано Каиро. Действующий контракт Белотти с «Торино» рассчитан до лета 2021 года.

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Месси скоро подпишет новый контракт с «Барселоной».

С руководством «Барселоны» сегодня встретился отец Лионеля Месси. Сообщается, что итогом встречи станет подписание нового контракта между сторонами. Ранее сообщалось, что Месси может покинуть «Барселону», однако в клубе игроку готовы предложить аргентинцу пожизненное соглашение на беспрецедентных условиях. В этом случае Месси станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

Билл Гейтс чуть не купил «Ливерпуль»

Владельцем английского «Ливерпуля» семь лет назад мог стать миллиардер Билл Гейтс –основатель компании Microsoft. В 2007 году «Ливерпуль» возглавили Том Хикс и Джордж Жилетт, но не смогли справиться с долгами, поэтому в 2010 году встал вопрос о продаже клуба. Компания Barclays Capital находилась в поиске потенциальных покупателей, среди которых значился Гейтс, но сам миллиардер не проявил должного интереса к данному проекту.