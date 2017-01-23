Дзюбу ждут в Китае. «Спартак» остался лучшим клубом России в ЛЧ. Дайджест событий дня

Китайцы заинтересовались Дзюбой

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба угодил в сферу интересов нескольких китайских команд, которые готовы предложить ему рекордный для российского футбола личный контракт. Одним из интересующихся клубов стал «Шанхай СИПГ», который возглавляет португальский специалист Андре Виллаш-Боаш. Сам Дзюба не так давно в шутливой форме оставил комментарий в соцсетях об отъезде в Китай.

Позже было заявлено, что Дзюба не покинет «Зенит» в нынешнее межсезонье.

Результаты «Спартака» в ЛЧ все еще лучше, чем у ЦСКА и «Зенита»

В обновлении сводной таблицы за все время существования Лиги чемпионов московский «Спартак» занимает 30-е место в рейтинге, имея при этом лучший показатель среди всех российских клубов, принимавших когда-либо участие в турнире. А три первые строчки в этом списке занимают мадридский «Реал», «Барселона» и мюнхенская «Бавария». «Спартак» же последний раз выступал в Лиге чемпионов более четырех лет назад, а последняя его победа датирована октябрем 2012 года – 2:1 над «Бенфикой».

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Фернандес не испытывает желания менять ЦСКА на «Спартак»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес коротко прокомментировал информацию о своем возможном переходе в «Спартак». «Я в «Спартаке»? Это исключено, мое сердце принадлежит только ЦСКА», – отметил бразилец с российском паспортом. Впрочем, Виктор Гончаренко уже высказался насчет возможной потери футболиста.

Дзагоев – самый прожорливый в ЦСКА

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий продолжает серию откровений о партнерах по команде. Вчера выяснили, чем знаменит Федор Чалов, сегодня – спецвыпуск о Дзагоеве.

«По части танцев Дзагоев у нас – специалист узкого профиля, но лезгинку сбацает за милую душу. Когда вижу очередной танец Алана, уже не удивляюсь. Он же и самый гостеприимный в команде, настоящий кавказец, и самый прожорливый. Пожалуй, Дзагоев еще и самый добрый в ЦСКА», – рассказал Василий Березуцкий.

Настасич не достанется «Зениту»

Защитник «Шальке» Матия Настасич не рассматривает вариант продолжения карьеры в «Зените». Так сообщили в агентском бюро, которое представляет интересы защитника. «Настасич переходит в «Зенит»? Нет, такое попросту невозможно», – заявили в агентстве. Ранее говорилось о том, что сумма трансфера Настасича может составить примерно 15 миллионов евро.

«Милан» представил новичка

За Фернандесом пристально следит «Милан», однако Галлиани пока опровергает интерес миланского клуба к футболисту ЦСКА. Зато сегодня «Милан» представил нападающего «Эвертона» Жерара Деулофеу, который будет выступать за итальянскую команду на правах аренды до завершения нынешнего сезона. Кроме того, в договор включен пункт о возможности выкупа 22-летнего игрока за 18 миллионов евро. Аренда футболиста обойдется «Милану» в 500 тысяч евро.

«Боруссия» купила 17-летнего форварда из Швеции

Дортмундская «Боруссия» оформила трансфер 17-летнего нападающего Александера Исака, который ранее выступал за шведский АИК. Сумма трансфера не была объявлена, но по неофициальным данным она составила не менее девяти миллионов евро. При этом «Боруссия» сумела выиграть конкуренцию за молодого форварда у мадридского «Реала».

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ФА призвала Венгера к ответу за плохое поведение

Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения главному тренеру «Арсенала» Арсену Венгеру, который был удален со скамейки запасных в матче 22-го тура АПЛ против «Бернли» (2:1) и толкнул резервного судью Энтони Тейлора. В конце матча Венгер принес извинения за свои действия. Теперь он должен ответить на обвинения до вечера четверга, 26 января.

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