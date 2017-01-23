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  • Дзюбу ждут в Китае. «Спартак» остался лучшим клубом России в ЛЧ. Дайджест событий дня

Дзюбу ждут в Китае. «Спартак» остался лучшим клубом России в ЛЧ. Дайджест событий дня

Китайцы заинтересовались Дзюбой

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба угодил в сферу интересов нескольких китайских команд, которые готовы предложить ему рекордный для российского футбола личный контракт. Одним из интересующихся клубов стал «Шанхай СИПГ», который возглавляет португальский специалист Андре Виллаш-Боаш. Сам Дзюба не так давно в шутливой форме оставил комментарий в соцсетях об отъезде в Китай.

Позже было заявлено, что Дзюба не покинет «Зенит» в нынешнее межсезонье.

Результаты «Спартака» в ЛЧ все еще лучше, чем у ЦСКА и «Зенита»

В обновлении сводной таблицы за все время существования Лиги чемпионов московский «Спартак» занимает 30-е место в рейтинге, имея при этом лучший показатель среди всех российских клубов, принимавших когда-либо участие в турнире. А три первые строчки в этом списке занимают мадридский «Реал», «Барселона» и мюнхенская «Бавария». «Спартак» же последний раз выступал в Лиге чемпионов более четырех лет назад, а последняя его победа датирована октябрем 2012 года – 2:1 над «Бенфикой».

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Защитник ЦСКА Марио Фернандес коротко прокомментировал информацию о своем возможном переходе в «Спартак». «Я в «Спартаке»? Это исключено, мое сердце принадлежит только ЦСКА», – отметил бразилец с российском паспортом. Впрочем, Виктор Гончаренко уже высказался насчет возможной потери футболиста.

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«По части танцев Дзагоев у нас – специалист узкого профиля, но лезгинку сбацает за милую душу. Когда вижу очередной танец Алана, уже не удивляюсь. Он же и самый гостеприимный в команде, настоящий кавказец, и самый прожорливый. Пожалуй, Дзагоев еще и самый добрый в ЦСКА», – рассказал Василий Березуцкий.

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Защитник «Шальке» Матия Настасич не рассматривает вариант продолжения карьеры в «Зените». Так сообщили в агентском бюро, которое представляет интересы защитника. «Настасич переходит в «Зенит»? Нет, такое попросту невозможно», – заявили в агентстве. Ранее говорилось о том, что сумма трансфера Настасича может составить примерно 15 миллионов евро.

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Комментарии (15)
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Александ1982
1485204887
Дзюбу в Китай смешно, мячи подавать и кому бревно там нужно?хотя с лесом в Китае проблемы)))
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арейская
1485213259
Вася наверняка собрался писать мемуары, первые наброски делает...
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Zenit-84
1485239027
прощай Артемка
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oyabun
1485241294
Не верю что Дзюбу РЕАЛЬНО могли звать в китайский клуб. Его бы тогда уже и след в России простыл. Этот игрочишка за бабки не то что родной клуб, мать родную продаст!
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vetalio
1485241746
Опять слухи одни.
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nik55
1485245285
дерево себе цену набивает
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solyh-1962
1485249188
Китайцы просто так деньги на ветер не выбрасывают!!!
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sidul1
1485263943
китайцы нюх потеряли,про Дзюбу надеюсь правда!может там научат играть
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батог
1485269015
Мужики, вы чё? Дзюба вылитый китаец!
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lihindic
1485271415
все в китай
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