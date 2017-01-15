Траоре остается в ЦСКА. Гвардиола потерпел самое крупное поражение в карьере. Дайджест событий дня

Муса встретился со Слуцким

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий встретился со своим бывшим подопечным форвардом «Лестера» Ахмедом Мусой. Российский специалист решил поддержать игрока в матче с «Челси» (0:3) в рамках 21-го тура АПЛ.

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«Тяньцзинь Цюаньцзянь» готов заплатить 90 миллионов за Диего Косту

«Челси» имеет выгодное предложение по трансферу нападающего Диего Косты. Как утверждается, «Тяньцзинь Цюаньцзянь» готов заплатить за футболиста 90 миллионов евро. Однако лондонцы не намерены расставаться с игроком. Рыночная стоимость форварда оценивается в 45 миллионов евро. Ранее сообщалось, что у Косты произошел конфликт с тренерским штабом «Челси». Однако главный тренер лондонцев Антонио Конте опроверг эту информацию.

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Зарплата Луиса Адриано в «Спартаке» составит 4,5 миллиона

Стали известны подробности будущего контракта Луиса Адриано со «Спартаком». Футболист «Милана» уже в понедельник может подписать соглашение с красно-белыми. Как сообщается, Адриано в московском клубе будет зарабатывать 4,5 миллиона евро в год. При этом «Спартак» практически ничего не заплатит за переход игрока.

«Бавария» приобрела двух игроков «Хоффенхайма»

«Бавария» объявила о приобретении защитника Никласа Зюле и хавбека Себастьяна Руди из «Хоффенхайма». Об игрока начнут выступать за мюнхенский клуб с лета этого года. Руди подписал контракт на три года до 30 июня 2020 года, а Зюле на пять лет до 30 июня 2022 года.

Гвардиола потерпел самое крупное поражение в карьере

В матче 21-го тура АПЛ «Манчестер Сити» в гостях проиграл «Эвертону» со счетом 0:4. Отметим, что для главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы данное поражение стало самым крупным в национальном чемпионате за всю карьеру. Кроме того, испанский специалист впервые за один сезон проиграл два матча с разницей в четыре мяча.

Ярмоленко заявил, что российский чемпионат для него закрыт

Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко рассказал о своих планах на будущее. 27-летний украинец подчеркнул, что ни в коем случае не перейдет в российскую Премьер-лигу.

— Какова вероятность, что Ярмоленко покинет «Динамо» уже этой зимой?

— Пока не особо хочу говорить на эту тему. Не хочется ничего обсуждать, не хочется комментировать слухи. У меня есть контракт с «Динамо». А если кто-то захочет приобрести футболиста Ярмоленко, то пусть общается с президентом нашего клуба.

— Ваш агент Вадим Шаблий признался, что вы ему сказали: «В Россию я не поеду». Такая позиция связана с политической ситуацией или с уровнем чемпионата России?

— В первую очередь, с политической ситуацией. Чемпионат России, конечно, сейчас повыше уровнем украинской лиги, но из-за того, что сейчас происходит, я туда точно не поеду.

АПЛ. Ибрагимович спас «Манчестер Юнайтед» в игре против «Ливерпуля»

В центральном матче 21-го тура АПЛ «Ливерпуль» в концовке игры упустил победу над «Манчестер Юнайтед» – 1:1. Единственный гол в составе гостей с пенальти на свой счет записал Джеймс Милнер, который реализовал 10-й удар с одиннадцатиметровой отметки подряд в рамках чемпионата Англии.

Чемпионат Англии. АПЛ. 21-й тур

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Милнер, 27 (с пенальти); 1:1 – Ибрагимович, 84.

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Ласина Траоре останется в ЦСКА до конца сезона

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего ЦСКА Ласина Траоре, заявил, что его клиент доиграет нынешний сезон в московском клубе. Отметим, что игрок уже присоединился к армейцам на сборе в Испании.

– Да, сегодня Траоре прилетит на сбор ЦСКА в Кампоаморе.

– То есть, он остается в армейском клубе?

– Переговоров по прекращению контракта аренды вообще не было. «Малага» хотела забрать Ласина, в связи с этим он мог покинуть ЦСКА. А раз «Монако» не подписал бумаги, Траоре остается в России.

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