20 безумных голов первого круга РФПЛ-2016/17

20. Сергей Ткачев («Крылья Советов»)
9-й тур: «Крылья Советов» – «Анжи» – 2:1
19. Николай Зайцев («Амкар»)
2-й тур: «Амкар» – «Анжи» – 2:0
18. Павел Нехайчик («Оренбург»)
10-й тур: «Оренбург» – «Томь» – 3:1
17. Квинси Промес («Спартак»)
5-й тур: «Анжи» – «Спартак» – 0:2
16. Федор Смолов («Краснодар»)
8-й тур: ЦСКА – «Краснодар» – 1:1
15. Роман Емельянов («Урал»)
1-й тур: «Урал» – «Уфа» – 2:0
14. Доменико Кришито («Зенит»)
5-й тур: «Зенит» – «Амкар» – 3:0
13. Олег Власов («Арсенал»)
5-й тур: «Урал» – «Арсенал» – 1:1
12. Ивелин Попов («Спартак»)
3-й тур: «Рубин» – «Спартак» – 1:1
11. Иво Иличевич («Анжи»)
11-й тур: «Томь» – «Анжи» – 0:3
10. Юрий Газинский («Краснодар»)
14-й тур: «Краснодар» – «Урал» – 3:0
9. Александр Гацкан («Ростов»)
9-й тур: «Ростов» – ЦСКА – 2:0
8. Джано Ананидзе («Спартак»)
7-й тур: «Оренбург» – «Спартак» – 1:3
7. Денис Ткачук («Рубин»)
6-й тур: «Рубин» – «Урал» – 3:1
6. Квинси Промес («Спартак»)
7-й тур: «Оренбург» – «Спартак» – 1:3
5. Руслан Камболов («Рубин»)
8-й тур: «Рубин» – «Томь» – 2:1
4. Одисе Роши («Терек»)
11-й тур: «Терек» – «Рубин» – 3:1
3. Денис Глушаков («Спартак»)
14-й тур: «Спартак» – «Амкар» – 1:0
2. Торнике Окриашвили («Краснодар»)
15-й тур: «Краснодар» – «Зенит» – 2:1
1. Александр Салугин («Амкар»)
6-й тур: «Амкар» – «Томь» – 1:0