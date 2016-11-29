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20 безумных голов первого круга РФПЛ-2016/17

20. Сергей Ткачев («Крылья Советов»)

9-й тур: «Крылья Советов» – «Анжи» – 2:1

19. Николай Зайцев («Амкар»)

2-й тур: «Амкар» – «Анжи» – 2:0

18. Павел Нехайчик («Оренбург»)

10-й тур: «Оренбург» ­– «Томь» – 3:1

17. Квинси Промес («Спартак»)

5-й тур: «Анжи» – «Спартак» – 0:2

16. Федор Смолов («Краснодар»)

8-й тур: ЦСКА – «Краснодар» – 1:1

15. Роман Емельянов («Урал»)

1-й тур: «Урал» – «Уфа» – 2:0

14. Доменико Кришито («Зенит»)

5-й тур: «Зенит» – «Амкар» – 3:0

13. Олег Власов («Арсенал»)

5-й тур: «Урал» – «Арсенал» – 1:1

12. Ивелин Попов («Спартак»)

3-й тур: «Рубин» – «Спартак» – 1:1

11. Иво Иличевич («Анжи»)

11-й тур: «Томь» – «Анжи» – 0:3

10. Юрий Газинский («Краснодар»)

14-й тур: «Краснодар» – «Урал» – 3:0

9. Александр Гацкан («Ростов»)

9-й тур: «Ростов» – ЦСКА – 2:0

8. Джано Ананидзе («Спартак»)

7-й тур: «Оренбург» – «Спартак» – 1:3

7. Денис Ткачук («Рубин»)

6-й тур: «Рубин» – «Урал» – 3:1

6. Квинси Промес («Спартак»)

7-й тур: «Оренбург» – «Спартак» – 1:3

5. Руслан Камболов («Рубин»)

8-й тур: «Рубин» – «Томь» – 2:1

4. Одисе Роши («Терек»)

11-й тур: «Терек» – «Рубин» – 3:1

3. Денис Глушаков («Спартак»)

14-й тур: «Спартак» – «Амкар» – 1:0

2. Торнике Окриашвили («Краснодар»)

15-й тур: «Краснодар» – «Зенит» – 2:1

1. Александр Салугин («Амкар»)

6-й тур: «Амкар» – «Томь» – 1:0

Россия. Премьер-лига Россия Амкар-Пермь Краснодар Спартак Ахмат Рубин Ростов Анжи Арсенал Оренбург Крылья Советов Глушаков Денис Смолов Федор Камболов Руслан Салугин Александр Ткачук Денис Власов Олег Нехайчик Павел Кришито Доменико Джано Гацкан Александр Зайцев Николай Емельянов Роман Газинский Юрий Ткачев Сергей Попов Ивелин Иличевич Иво Окриашвили Торнике Роши Одисе Промес Квинси
Комментарии (18)
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ARMEN13
1480422904
Где же гифки!!!
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ASR77
1480425514
5 и 4 гол это один и тот же гол!
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Rizvan_05
1480426621
Два раза гол Камболова загрузили.
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ufos73
1480430143
Автор, мог бы не полениться и обрезать видео.
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Спартак-воин
1480431536
Лучший гол Окриашвилли, второй Глушакова...Гол Салугина даже не на первую пятёрку
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товрос
1480432343
лучшая комбинация ФАНТОМ в фирменном исполнении РОСТОВА и гол ГАЦКАНА!!!
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inzek
1480439834
а нельзя было в одно видео собрать? по одному мучительно долго смотреть!
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giluxa1963
1480445358
что тут делают голы промеса да глушакова с зайцевым местами поменять как минимум свиная коммисия своих тащит
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lNeTl
1480450167
Первое место всё-таки должен занимать гол Торнике Окриашвили
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RedGreenHooligan
1480462136
Первый все таки гол Окриашвили должен быть.. второй я бы поставил гол Ростова в контра атаке(аля Блицкриг) ну и на третьем либо Глушакова либо Роши (Гол Роши тяжелее по исполнению, чем у Глушакова)
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