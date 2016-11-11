Англия разгромила Шотландию, забив все три гола головой. Ключевые моменты суперматча дня

Онлайн: Англия – Шотландия – 3:0

Как Англия и Шотландия играли в футбол 144 года назад. Фото-разогрев перед суперматчем дня

Шотландские фанаты наводнили столицу Англии и с удовольствием размахивали исландским флагом и изображением Марадоны, напоминая англичанам о наиболее обидных вылетах с крупных турниров.

Вот так закончились пять последних матчей между этими командами

Всего Англия и Шотландия провели между собой 113 матчей. 47 раз побеждали англичане, 41 – шотландцы, еще 25 встреч закончились вничью. Разница мячей – 199:173 в пользу Англии. Все это было до матча.

15 минут позади, пока что классический матч сборных, интересного ничего нет. Шотландцы смотрятся поживее, но не более того.

Старридж открывает счет на 23-й минуте красивым ударом головой!

Шотландия загубила два супермомента и тут же пропустила от Лалланы.

Кэхилл, 3:0! И снова головой!

Сборная Англии побеждает Шотландию и продолжает единолично возглавлять группу F, опережая на два очка словенцев выигравших 1:0 в Мальте. Литву подвинули со второго места после их поражения 0:3 в Словакии.

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