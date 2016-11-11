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    Как Англия и Шотландия играли в футбол 144 года назад. Фото-разогрев перед суперматчем дня


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    Голосов: 1
    11.11.2016 19:00
    Рисунки 1872 года, схема Англии в 7 форвардов, 25 погибших на «Айброксе», фотография «Стэмфорд Бридж» в 1913-м, предвоенный «Уэмбли» и прочие материалы о самом первом противостоянии на уровне сборных в истории футбола.

    Футбол на уровне сборных начался как раз с матча между Англией и Шотландией в далеком 1872 году. Он был сыгран в Глазго (вернее, в Партике, который тогда еще не входил в состав Глазго) и завершился вничью 0:0 в присутствии 4000 зрителей.

    Вот как выглядела афиша того матча:

    А это – современный вид полянки, на которой проходил матч. На самом деле, это поле для крикета Гамильтон Кресент, за аренду которого тогда пришлось заплатить 20 фунтов.

    Естественно, ни о каких 4-3-3, 4-2-3-1 и даже 4-2-4 в те времена речи не шло. Шотландия выставила двух защитников, двух хавбеков и шесть нападающих – 2-2-6. Англичане играли по схеме 1-2-7. Любопытно, что во втором тайме у Англии местами поменялись вратарь и нападающий. Действительно, почему бы и нет?

    Вот так карикатурно представлен матч в 1872 году.

    Матч 1878 года уже изображали вот так:

    А в 1902 году произошла крупная трагедия – на стадионе «Айброкс» во время матча Шотландии и Англии обвалились трибуны, рассчитанные всего на 20 тысяч человек (а их собралось не менее 70 тысяч!). 25 человек погибли, более 500 получили травмы.

    Фотография с матча 1903 года. Обратите внимание на одежду лайнсмена.

    1913-й год, «Стэмфорд Бридж». Потрясающее зрелище.

    А это 1932-й год. Теперь Англия принимает Шотландию на стадионе «Уэмбли».

    Матч Англия – Шотландия уже в разгар Второй мировой войны – в 1941-м. Люди на подходе к «Уэмбли».

    Атмосфера на «Уэмбли» в 1947 году.

    Счастливые шотландцы из 1949-го катаются по Лондону. Их команда только что обыграла англичан 3:1.

    Все на футбол! 1955-й год, «Уэмбли».

    А вот и цветная фотография из 1965-го. Зачем у каждого в руках мяч?

    А это шотландские болельщики прорвались на поле праздновать победу.

    1977-й. Шотландские фаны совсем обезумели на «Уэмбли».

    Вот так можно было смотреть футбол на «Хэмпден Парк». Кадр из 1983-го.

    Ну а это легендарный гол Пола Гаскойна на Евро-96.

    И панорама с этого крутейшего матча 20-летней давности, который со счетом 2:0 выиграла Англия.

    Как вам разогрев перед матчем? Напомним, он начнется в 22:45 по Москве, а «Бомбардир» обязательно расскажет о самом интересном, что в нем происходило.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: whoateallthepies.tv
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +147

      aguila_real 11 ноября 2016, 19:29

      интересный материал

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