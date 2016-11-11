Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Как Англия и Шотландия играли в футбол 144 года назад. Фото-разогрев перед суперматчем дня

Как Англия и Шотландия играли в футбол 144 года назад. Фото-разогрев перед суперматчем дня

Футбол на уровне сборных начался как раз с матча между Англией и Шотландией в далеком 1872 году. Он был сыгран в Глазго (вернее, в Партике, который тогда еще не входил в состав Глазго) и завершился вничью 0:0 в присутствии 4000 зрителей.

Вот как выглядела афиша того матча:

А это – современный вид полянки, на которой проходил матч. На самом деле, это поле для крикета Гамильтон Кресент, за аренду которого тогда пришлось заплатить 20 фунтов.

Естественно, ни о каких 4-3-3, 4-2-3-1 и даже 4-2-4 в те времена речи не шло. Шотландия выставила двух защитников, двух хавбеков и шесть нападающих – 2-2-6. Англичане играли по схеме 1-2-7. Любопытно, что во втором тайме у Англии местами поменялись вратарь и нападающий. Действительно, почему бы и нет?

Вот так карикатурно представлен матч в 1872 году.

Матч 1878 года уже изображали вот так:

А в 1902 году произошла крупная трагедия – на стадионе «Айброкс» во время матча Шотландии и Англии обвалились трибуны, рассчитанные всего на 20 тысяч человек (а их собралось не менее 70 тысяч!). 25 человек погибли, более 500 получили травмы.

Фотография с матча 1903 года. Обратите внимание на одежду лайнсмена.

1913-й год, «Стэмфорд Бридж». Потрясающее зрелище.

А это 1932-й год. Теперь Англия принимает Шотландию на стадионе «Уэмбли».

Матч Англия – Шотландия уже в разгар Второй мировой войны – в 1941-м. Люди на подходе к «Уэмбли».

Атмосфера на «Уэмбли» в 1947 году.

Счастливые шотландцы из 1949-го катаются по Лондону. Их команда только что обыграла англичан 3:1.

Все на футбол! 1955-й год, «Уэмбли».

А вот и цветная фотография из 1965-го. Зачем у каждого в руках мяч?

А это шотландские болельщики прорвались на поле праздновать победу.

1977-й. Шотландские фаны совсем обезумели на «Уэмбли».

Вот так можно было смотреть футбол на «Хэмпден Парк». Кадр из 1983-го.

Ну а это легендарный гол Пола Гаскойна на Евро-96.

И панорама с этого крутейшего матча 20-летней давности, который со счетом 2:0 выиграла Англия.

Как вам разогрев перед матчем? Напомним, он начнется в 22:45 по Москве, а «Бомбардир» обязательно расскажет о самом интересном, что в нем происходило.

Отборочные матчи к ЧМ. Европа Европа Англия Шотландия
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
aguila_real
1478881796
интересный материал
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+