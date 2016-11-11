Как Англия и Шотландия играли в футбол 144 года назад. Фото-разогрев перед суперматчем дня

Футбол на уровне сборных начался как раз с матча между Англией и Шотландией в далеком 1872 году. Он был сыгран в Глазго (вернее, в Партике, который тогда еще не входил в состав Глазго) и завершился вничью 0:0 в присутствии 4000 зрителей.

Вот как выглядела афиша того матча:

А это – современный вид полянки, на которой проходил матч. На самом деле, это поле для крикета Гамильтон Кресент, за аренду которого тогда пришлось заплатить 20 фунтов.

Естественно, ни о каких 4-3-3, 4-2-3-1 и даже 4-2-4 в те времена речи не шло. Шотландия выставила двух защитников, двух хавбеков и шесть нападающих – 2-2-6. Англичане играли по схеме 1-2-7. Любопытно, что во втором тайме у Англии местами поменялись вратарь и нападающий. Действительно, почему бы и нет?

Вот так карикатурно представлен матч в 1872 году.

Матч 1878 года уже изображали вот так:

А в 1902 году произошла крупная трагедия – на стадионе «Айброкс» во время матча Шотландии и Англии обвалились трибуны, рассчитанные всего на 20 тысяч человек (а их собралось не менее 70 тысяч!). 25 человек погибли, более 500 получили травмы.

Фотография с матча 1903 года. Обратите внимание на одежду лайнсмена.

1913-й год, «Стэмфорд Бридж». Потрясающее зрелище.

А это 1932-й год. Теперь Англия принимает Шотландию на стадионе «Уэмбли».

Матч Англия – Шотландия уже в разгар Второй мировой войны – в 1941-м. Люди на подходе к «Уэмбли».

Атмосфера на «Уэмбли» в 1947 году.

Счастливые шотландцы из 1949-го катаются по Лондону. Их команда только что обыграла англичан 3:1.

Все на футбол! 1955-й год, «Уэмбли».

А вот и цветная фотография из 1965-го. Зачем у каждого в руках мяч?

А это шотландские болельщики прорвались на поле праздновать победу.

1977-й. Шотландские фаны совсем обезумели на «Уэмбли».

Вот так можно было смотреть футбол на «Хэмпден Парк». Кадр из 1983-го.

Ну а это легендарный гол Пола Гаскойна на Евро-96.

И панорама с этого крутейшего матча 20-летней давности, который со счетом 2:0 выиграла Англия.

Как вам разогрев перед матчем? Напомним, он начнется в 22:45 по Москве, а «Бомбардир» обязательно расскажет о самом интересном, что в нем происходило.