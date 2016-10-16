Смолов купил машину за 30 миллионов. Гризманн может переехать в Манчестер. Дайджест событий дня

Ловчев не видит в «Спартаке» претендента на чемпионство

«Много раз уже говорил, что пока не вижу у «Спартака», как у претендента на чемпионство, игры. Ее, как таковой, и нет. Бьются, стараются, в обороне порядка стало больше. Но вместо атакующих действий вижу индивидуально сильных атакующих игроков. И это было доказано, когда 11 спартаковцев чуть не упустили победу против девяти игроков «Ростова», – заявил известный в прошлом футболист Евгений Ловчев.

Мафия предложила Лопесу сломать ноги Икарди

Мафия сделала предложение нападающему «Торино» Макси Лопесу сломать ноги форварду «Интера» Мауро Икарди, который в 2013 году увел у футболиста жену. Как сообщает источник, представители преступной группировки остановили автомобиль 32-летнего аргентинца и предложили свои услуги, на что сам игрок ответил отказом.

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает приобрести Гризманна

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн вызвал интерес со стороны «Манчестер Юнайтед». По информации источника, руководство «красных дьяволов» уже провело предварительные переговоры с испанским клубом на предмет трансфера 25-летнего француза. Сумма сделки по переходу Гризманна из «Атлетико» в «Манчестер Юнайтед» оценивается в 80 миллионов фунтов.

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Инспектор ФИФА не считает, что Кудряшов заслуживал удаления

Инспектор ФИФА Натан Бартфельд поделился мнением об удалении защитника «Ростова» Федора Кудряшова в матче 10-го тура РФПЛ против «Спартака» (0:1): «Нарушение Кудряшова на Зобнине не тянуло на красную карточку. Во-первых, Федор не видел соперника. Во-вторых, сила удара не была настолько агрессивна, чтобы судья имел основание удалять игрока. И последнее: по правилам, если грубый прием имеет среднюю силу и не направлен на здоровье человека, то это желтая карточка. Что это значит – если бы шипы были направлены на незащищенную кость, голову или шею – это красная карточка», – сказал Бартфельд.

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Смолов потратил 30 миллионов на такой же автомобиль, как у Роналду

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов приобрел новый автомобиль Lamborghini Aventador матово-черного цвета. По информации «Лайфа», стоимость данного суперкара составляет около 30 миллионов рублей. Отметим, что обладателем такого же автомобиля является нападающий «Реала» Криштиану Роналду.

В нынешнем сезоне Смолов провел за «Краснодар» в РФПЛ восемь матчей, в которых забил восемь голов, и является лучшим бомбардиром чемпионата России.

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«Оренбург» одержал первую победу в чемпионате России, «Зенит» увез три очка из Екатеринбурга

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур

Оренбург – Томь (Томск) – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Нехайчик, 12; 2:0 – Нехайчик, 42; 2:1 – Бикфалви, 77; 3:1 – Нехайчик, 90.

Оренбург: Гутор, Полуяхтов, Ойеволе, Андреев, Малых, Нехайчик (Бреев, 90), Померко, Ефремов (Коронов, 72), Афонин, Благо (Воробьев, 87), Делькин.

Томь: Солосин, Дьяков, Жиров, Враньеш, Комбаров, Тишкин, Попов (Дудиев, 63), Пугин, Бикфалви, Дроппа (Погребняк, 83), Касьян.

Предупреждения: Померко, 77 – Враньеш, 41; Солосин, 90.

​Урал (Екатеринбург) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Шатов, 22; 0:2 – Юсупов, 87.

Урал: Заболотный, Данцев, Панков, Кулаков, Фонтанелло (Динга, 79), Чантурия (Ставпец, 56), Подоксенов, Фидлер, Емельянов (Жуков, 76), Лунгу, Павлюченко.

Зенит: Лодыгин, Анюков, Нету, Ломбертс, Кришито, Хави Гарсия (Маурисио, 87), Витсель, Жулиано (Юсупов, 69), Шатов (Мак, 75), Кокорин, Дзюба.

Предупреждения: Павлюченко, 54 – Дзюба, 54; Нету, 69.

«Кальяри» обыграл «Интер» и другие результаты в Серии A

Чемпионат Италии. Серия А. 8-й тур

Дженоа – Эмполи – 0:0

Удаление: Лазович, 34 – нет.

Интер – Кальяри – 1:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Мариу, 56; 1:1 – Мельчорри, 71; 1:2 – Ханданович, 85 (в свои ворота).

Лацио – Болонья – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Хеландер, 10; 1:1 – Иммобиле, 90 (с пенальти).

Сассуоло – Кротоне – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Фальчинелли, 2; 1:1 – Сенси, 83; 2:1 – Иеммелло, 86.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

«Саутгемптон» уверенно победил «Бернли» благодаря дублю Остина

Чемпионат Англии. АПЛ. 8-й тур

Саутгемптон – Бернли – 3:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Остин, 52; 2:0 – Редмонд, 60; 3:0 – Остин, 66 (с пенальти); 3:1 – Воукс, 72 (с пенальти).

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ