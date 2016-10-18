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Судьи
Главный судья:
Игорь Федотов (Москва)
Материалы

Урал - Зенит

16.10.2016, Воскресенье, 14:00 мск Екатеринбург, стадион СКБ-Банк Арена - Уралмаш Трансляция: Наш Футбол, Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 10 тур Урал - Зенит
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
16 тур
21 ноября, суббота 16:30 Зенит 3:0 Урал
2 тур
26 июля, воскресенье 13:30 Урал 1:4 Зенит
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
18 тур
7 марта, суббота 19:00 Зенит 3:0 Урал
3 тур
13 августа, среда 17:30 Урал 1:2 Зенит
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
19 тур
6 декабря, пятница 20:00 Зенит 2:1 Урал
14 тур
26 октября, суббота 17:00 Урал 1:2 Зенит
Чемпионат России 1996
22 тур
10 августа, суббота 00:00 Урал 1:3 Зенит
3 тур
16 марта, суббота 00:00 Зенит 1:0 Урал
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа B
Первый этап, 11 тур
1 ноября, воскресенье 00:00 Зенит 1:0 Урал
Первый этап, 6 тур
27 сентября, воскресенье 01:00 Урал 1:1 Зенит
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
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    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ 16 октября 2016, 00:04

    Фора 2 (-2)

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    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ > _Kesh_Suntar_ 16 октября 2016, 00:07

    Зенит данный момент проигрывает 2 - 0!!! Нужно 0 - 3 и выше!!!

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    Рейтинг: +220

    Йогурт Мэн 15 октября 2016, 22:48

    последний раз Зенит остался без победы после матча с Уралом в 1992 году, как я прочитал в разделе История игр.
    что ж, не подведи, Зенит! а последние матчи ещё и разгромными были)

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    Рейтинг: +422

    TRELL 15 октября 2016, 19:29

    С Уралом будет интересно. Я думаю он даст бой нашему Зениту!

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    Рейтинг: -145

    Zenit-2010 14 октября 2016, 15:56

    уралмаш-сталинец

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