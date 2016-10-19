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Судьи
Главный судья:
Роман Галимов (Улан-Удэ)
Материалы

Оренбург - Томь

16.10.2016, Воскресенье, 16:30 мск Ростоши, стадион Газовик Трансляция: Наш Футбол Россия. Премьер-лига, 10 тур Оренбург - Томь
Россия. ФНЛ (2015/2016)
26 тур
16 марта, среда 15:00 Оренбург 1:0 Томь
8 тур
23 августа, воскресенье 15:30 Томь 1:0 Оренбург
Россия. ФНЛ (2014/2015)
33 тур
24 мая, воскресенье 15:00 Оренбург 1:1 Томь
17 тур
2 ноября, воскресенье 12:00 Томь 0:2 Оренбург
Россия. Кубок (2013/2014)
1/16 финала
30 октября, среда 15:00 Оренбург 0:1 Томь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
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    Рейтинг: +31

    Sl@v@ 16 октября 2016, 18:49

    Отлично!

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