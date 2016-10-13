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  • Россия – ниже 50-го места в рейтинге ФИФА. Кто и когда из грандов падал низко

Россия – ниже 50-го места в рейтинге ФИФА. Кто и когда из грандов падал низко

Германия – 22-е место в марте 2006-го

Немцы провалили два подряд чемпионата Европы в 2000 и 2004 годах, но дошли до финала ЧМ-2002, что позволило им удержаться хотя бы в третьем десятке рейтинга. Пока все пыжились в квалификации, Германия готовилась к домашнему чемпионату мира через товарищеские матчи (в том числе и со сборной России – 2:2), заодно проиграв Словакии и Турции. Ну а в марте немцы получили 1:4 от Италии и рухнули так низко. Впрочем, в том же году бундестим вернула себе утраченные позиции и больше не покидала топ-10. Сейчас – замыкает тройку.

Бразилия – 22-е место в июне 2013-го

Та же история – Неймар со своими соотечественниками ждал чемпионата мира в Бразилии, а до этого были вылеты в четвертьфиналах двух Кубков Америки и ЧМ-2010. Престиж удалось поднять в этом же месяце, когда бразильцы задорно отыграли на Кубке Конфедераций, разбив в финале действующих чемпионов мира – испанцев. На данный момент Бразилия в рейтинге делит четвертое место с Колумбией.

Аргентина – 24-е место в августе 1996-го

Несмотря на мощный состав, в середине 90-х аргентинцы особо не блистали – вылет на первой же стадии плей-офф на ЧМ-1994, проигрыш 0:3 американцам на Кубке Америки-1995, да и Кубок Конфедераций выиграть не удалось – в финале Аргентина уступила Дании. Дела особо на лад не шли, и задержаться вне первой десятки пришлось еще на пару лет, затем аргентинцы поступательно двигались вверх. Сейчас они – во главе рейтинга.

Испания – 25-е место в феврале 1998-го

Четвертьфиналы ЧМ-1994 и Евро-96 были пределом для тогдашней сборной Испании, но она без поражений и каких-либо потрясений прошла квалификацию к чемпионату мира во Франции, однако все равно упала в рейтинге. Впрочем, жизнь не стала лучше в том году, ведь испанцы даже не выбрались из группы, хоть при этом и разбили 6:1 болгар. В середине 2000-х их еще выкидывало за пределы первой десятки, но за счет трех подряд побед на крупных турнирах Испания ожидаемо укрепилась в топе. Сейчас, правда, после провалов на ЧМ-2014 и Евро-2016 она идет лишь 11-й.

Голландия – 25-е место в мае 1998-го

Через несколько месяцев после этого команда дойдет до полуфинала чемпионата мира и немного выправит свое положение, а тогда четвертьфиналисты ЧМ-1994 и Евро-1996 располагались между ЮАР и Эквадором. Впрочем, сейчас не особо лучше – между Боснией и Перу и фактически там же, где и 18 лет назад – на 24-й строчке.

Англия – 27-е место в феврале 1996-го

Вполне ожидаемо. На Евро-1992 команда не вышла из группы, а на ЧМ-1994 не попала вообще. К тому же англичанам нужно было готовиться к домашнему чемпионату Европы, а в такой ситуации ждать повышения ни к чему – матчей все равно меньше, чем у остальных. Выше Англии тогда оказалось сразу семь африканских сборных, а Россия шла на гордом пятом месте. Путь в десятку оказался не столь долгим – дойдя до полуфинала Евро-1996, уже на следующий год англичане махнули на четвертую строчку, но за следующие 20 лет периодически вываливались из числа элитных десяти сборных. Сейчас Англия на 12 месте.

Франция – 27-е место в июле 2010-го

Кстати, у французов тоже был провал перед домашним ЧМ, когда за пару месяцев до его старта будущий чемпион сидел на 25-й строчке. Но в 2010-м все испортилось из-за двух кошмарных выступлений на Евро-2008 (забили гол, набрали очко и с треском вылетели) и ЧМ-2010 (так же громко вылетели на групповом этапе). Еще три года Франция оставалась вне топ-10, но была хотя бы рядом, а перед домашним Евро снова оказалась в третьем десятке. Сейчас – восьмая.

Португалия – 43-е место в августе 1998-го

Даже перед домашним Евро-2004 падение португальцев было не столь стремительным. Справедливо рухнули вниз, поскольку до ЧМ-2002 Португалия пропустила аж три подряд чемпионата мира, да и на Евро-1996 не совершила ничего выдающегося. Это через пару лет поколение Фигу, Руй Кошты и Нуну Гомеша поставит на уши весь чемпионат Европы в Голландии и Бельгии, но тогда в 98-м позиции португальской команды были очень скромными – ниже Ямайки и Перу с Израилем. Сейчас Португалия после триумфа на французском Евро идет седьмой.

Бельгия – 71-е место в июне 2007-го

Сейчас бельгийцев невозможно представить рядом с белорусами и Оманом, а тогда, почти десять лет назад, Азар, Де Брюйне и Лукаку еще ходили в школу, а сборная пропустила два крупных турнира и не отобралась на третий – Евро-2008. Впрочем, через год забрезжила надежда, когда Бельгия зажгла на Олимпиаде, устранив Италию по пути в полуфинал, а затем бельгийцы наконец-то поехали на ЧМ (правда, ждать пришлось до 2014 года). Совершив невообразимый скачок вверх за эти годы, они возглавляли рейтинг в течение нескольких месяцев, а сейчас находятся на втором месте.

Чили – 84-е место в декабре 2002-го

Весело, наверное, было чилийцам соседствовать с Кувейтом, Кенией и Сальвадором. Команда и до того особо не блистала, на ЧМ-2002 она не попала, а на Кубке Америки годом ранее вылетела от Мексики в четвертьфинале. Со временем сборная Чили перестала прогуливать чемпионаты мира, а поколение Видаля и Санчеса выиграло целых два Кубка Америки. Поэтому чилийцы сейчас восседают на шестой строчке, и их позиции в топ-10 достаточно прочны.

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Отборочные матчи к ЧМ. Европа Весь мир Россия Англия Франция Германия Испания Аргентина Бразилия Бельгия Чили Нидерланды Португалия
Комментарии (16)
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tilvan
1476368725
ну не была наша сборная никогда грандом, не была хватит уже этих разговоров
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Пиво без газа
1476370183
Автор, вы наверное под грандом подразумевали сборную СССР?!
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panmon
1476370185
Даже Чили сойдет за гранда. А Россия на своем (не грандовом) месте - чуть ниже Узбекистана:) А если честно, то товарники дают намного меньше очков (не уверен насчет поражений) так что перед домашними чемпионатами - все проседают
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panmon
1476370368
А вообще этот рейтинг - отстой. Как Бельгия ничего не выигравшая - вторая? Германия 3-ая! Англия - 12ая, а ИСПАНИЯ - 11ая? Нужно бы товарищу Мутко еще там пост занять - им помощь нужна!
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DENIS20161993
1476382678
Да так низко Российская Сборная еще не падала! Нужно кардинальное изменение нашего футбола!
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ivanthebest
1476384561
Очередное док-во того, что рейтинг немного фуфловый. Т.к. сборные принимающие чемпионат всегда очень низко скатываются в рейтинге. Несколько подтверждений выше. Поэтому насчёт нашего рейтинга можно не париться, и ФИФЕ уже нужно наконец продумать то, как будут начисляться очки той сборной, которая принимает чемпионат. Сейчас это всё на очень сыром уровне. Нет официальных матчей, команда летит вниз быстрее, чем бутерброд с колбасой на пол...
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Zidan84
1476391286
с чего вы взяли что сборная Россия гранд ?
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Жентус
1476398680
Гранды и Россия... Сначала пусть Коста-Рику обыграют, чтобы хотя бы середнячками быть
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el-fuego
1476421934
Когда же у нас уже будет нормальная сборная?
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Tekken3
1476446562
50 место конечно слишком низко, а вот 30-40 это наш уровень! :(
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