Россия – ниже 50-го места в рейтинге ФИФА. Кто и когда из грандов падал низко

Германия – 22-е место в марте 2006-го

Немцы провалили два подряд чемпионата Европы в 2000 и 2004 годах, но дошли до финала ЧМ-2002, что позволило им удержаться хотя бы в третьем десятке рейтинга. Пока все пыжились в квалификации, Германия готовилась к домашнему чемпионату мира через товарищеские матчи (в том числе и со сборной России – 2:2), заодно проиграв Словакии и Турции. Ну а в марте немцы получили 1:4 от Италии и рухнули так низко. Впрочем, в том же году бундестим вернула себе утраченные позиции и больше не покидала топ-10. Сейчас – замыкает тройку.

Бразилия – 22-е место в июне 2013-го

Та же история – Неймар со своими соотечественниками ждал чемпионата мира в Бразилии, а до этого были вылеты в четвертьфиналах двух Кубков Америки и ЧМ-2010. Престиж удалось поднять в этом же месяце, когда бразильцы задорно отыграли на Кубке Конфедераций, разбив в финале действующих чемпионов мира – испанцев. На данный момент Бразилия в рейтинге делит четвертое место с Колумбией.

Аргентина – 24-е место в августе 1996-го

Несмотря на мощный состав, в середине 90-х аргентинцы особо не блистали – вылет на первой же стадии плей-офф на ЧМ-1994, проигрыш 0:3 американцам на Кубке Америки-1995, да и Кубок Конфедераций выиграть не удалось – в финале Аргентина уступила Дании. Дела особо на лад не шли, и задержаться вне первой десятки пришлось еще на пару лет, затем аргентинцы поступательно двигались вверх. Сейчас они – во главе рейтинга.

Испания – 25-е место в феврале 1998-го

Четвертьфиналы ЧМ-1994 и Евро-96 были пределом для тогдашней сборной Испании, но она без поражений и каких-либо потрясений прошла квалификацию к чемпионату мира во Франции, однако все равно упала в рейтинге. Впрочем, жизнь не стала лучше в том году, ведь испанцы даже не выбрались из группы, хоть при этом и разбили 6:1 болгар. В середине 2000-х их еще выкидывало за пределы первой десятки, но за счет трех подряд побед на крупных турнирах Испания ожидаемо укрепилась в топе. Сейчас, правда, после провалов на ЧМ-2014 и Евро-2016 она идет лишь 11-й.

Голландия – 25-е место в мае 1998-го

Через несколько месяцев после этого команда дойдет до полуфинала чемпионата мира и немного выправит свое положение, а тогда четвертьфиналисты ЧМ-1994 и Евро-1996 располагались между ЮАР и Эквадором. Впрочем, сейчас не особо лучше – между Боснией и Перу и фактически там же, где и 18 лет назад – на 24-й строчке.

Англия – 27-е место в феврале 1996-го

Вполне ожидаемо. На Евро-1992 команда не вышла из группы, а на ЧМ-1994 не попала вообще. К тому же англичанам нужно было готовиться к домашнему чемпионату Европы, а в такой ситуации ждать повышения ни к чему – матчей все равно меньше, чем у остальных. Выше Англии тогда оказалось сразу семь африканских сборных, а Россия шла на гордом пятом месте. Путь в десятку оказался не столь долгим – дойдя до полуфинала Евро-1996, уже на следующий год англичане махнули на четвертую строчку, но за следующие 20 лет периодически вываливались из числа элитных десяти сборных. Сейчас Англия на 12 месте.

Франция – 27-е место в июле 2010-го

Кстати, у французов тоже был провал перед домашним ЧМ, когда за пару месяцев до его старта будущий чемпион сидел на 25-й строчке. Но в 2010-м все испортилось из-за двух кошмарных выступлений на Евро-2008 (забили гол, набрали очко и с треском вылетели) и ЧМ-2010 (так же громко вылетели на групповом этапе). Еще три года Франция оставалась вне топ-10, но была хотя бы рядом, а перед домашним Евро снова оказалась в третьем десятке. Сейчас – восьмая.

Португалия – 43-е место в августе 1998-го

Даже перед домашним Евро-2004 падение португальцев было не столь стремительным. Справедливо рухнули вниз, поскольку до ЧМ-2002 Португалия пропустила аж три подряд чемпионата мира, да и на Евро-1996 не совершила ничего выдающегося. Это через пару лет поколение Фигу, Руй Кошты и Нуну Гомеша поставит на уши весь чемпионат Европы в Голландии и Бельгии, но тогда в 98-м позиции португальской команды были очень скромными – ниже Ямайки и Перу с Израилем. Сейчас Португалия после триумфа на французском Евро идет седьмой.

Бельгия – 71-е место в июне 2007-го

Сейчас бельгийцев невозможно представить рядом с белорусами и Оманом, а тогда, почти десять лет назад, Азар, Де Брюйне и Лукаку еще ходили в школу, а сборная пропустила два крупных турнира и не отобралась на третий – Евро-2008. Впрочем, через год забрезжила надежда, когда Бельгия зажгла на Олимпиаде, устранив Италию по пути в полуфинал, а затем бельгийцы наконец-то поехали на ЧМ (правда, ждать пришлось до 2014 года). Совершив невообразимый скачок вверх за эти годы, они возглавляли рейтинг в течение нескольких месяцев, а сейчас находятся на втором месте.

Чили – 84-е место в декабре 2002-го

Весело, наверное, было чилийцам соседствовать с Кувейтом, Кенией и Сальвадором. Команда и до того особо не блистала, на ЧМ-2002 она не попала, а на Кубке Америки годом ранее вылетела от Мексики в четвертьфинале. Со временем сборная Чили перестала прогуливать чемпионаты мира, а поколение Видаля и Санчеса выиграло целых два Кубка Америки. Поэтому чилийцы сейчас восседают на шестой строчке, и их позиции в топ-10 достаточно прочны.

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