Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Голландия – Франция: травма Промеса, ошибка Стекеленбурга и гол Погба

Голландия – Франция: травма Промеса, ошибка Стекеленбурга и гол Погба

Голландия – Франция – 0:1

Составы известны! Нападающий «Спартака» – на своем месте. А как же иначе после дубля в ворота белорусов?

Евгений Кафельников одобряет!

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

А Дирк Кюйт (Куйт, Кайт, Кяут?) вспоминает, как в 2008-м голландцы разорвали Францию на Евро. Нам тоже приятно вспомнить Голландию на том турнире. Четвертьфинал особенно.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Twitter УЕФА спрашивает, ключевой ли теперь Промес для Голландии? А то!

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

В 4 из 5 последних голов, забитых французами голландцам, поучаствовал Блез Матюиди (2+2).

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Гризманн забил 13 голов за календарный год. Почти топ, но до Анри (19) далековато.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

А вот про Промеса любопытно: он – самый главный конструктор голевых моментов сборной Голландии в 2016 году.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Дидье Дешам перебрасывается шутками с голландскими коллегами.

Травма у Промеса, и он уже заменен. Депай вместо него. Приплыли...

На спартаковской гостевой соседствуют рядом уныние и спокойствие:

А вот и гол Поля Погба, и странная реакция Стекеленбурга.

Закончили первый тайм при счете 0:1.

Янссен кричит, но это крик еще из первого тайма. Во втором стало поскучнее.

Был момент у Голландии, когда удар Депая отразил Льорис, но отыграться «оранжевые» не смогли. И французы, конечно, счастливы.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

0:1, и Франция со Швецией набирают 7 очков, у Голландии и Болгарии остается соответственно 4 и 3, у Белоруссии всего два, и еще одно у Люксембурга.

Отборочные матчи к ЧМ. Европа Европа Нидерланды Франция Стекеленбург Маартен Погба Поль Промес Квинси
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
KB_Krasnogorsk
1476134136
Эх, Антон..
Ответить
TUMS
1476136143
Да, белорусы...
Ответить
343443
1476155137
Янссен кричит, но это крик еще из первого тайма
Ответить
magg27
1476156279
Французы молорики дожали!
Ответить
Strig
1476161075
наполеончикам повезло
Ответить
Анатолий Одинец
1476163656
погба
Ответить
Тим2015
1476169682
даже палка раз в год стреляет
Ответить
Lucky man777
1476177270
гол огонь)
Ответить
pik54
1476207787
Белорусам ловить уже не чего.
Ответить
vasiok74
1476215538
красивый гол Погба.а голландцев жалко.
Ответить
Главные новости
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова в матче с его первым ассистом
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+