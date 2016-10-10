Голландия – Франция: травма Промеса, ошибка Стекеленбурга и гол Погба

Составы известны! Нападающий «Спартака» – на своем месте. А как же иначе после дубля в ворота белорусов?
Евгений Кафельников одобряет!
А Дирк Кюйт (Куйт, Кайт, Кяут?) вспоминает, как в 2008-м голландцы разорвали Францию на Евро. Нам тоже приятно вспомнить Голландию на том турнире. Четвертьфинал особенно.
Twitter УЕФА спрашивает, ключевой ли теперь Промес для Голландии? А то!
В 4 из 5 последних голов, забитых французами голландцам, поучаствовал Блез Матюиди (2+2).
Гризманн забил 13 голов за календарный год. Почти топ, но до Анри (19) далековато.
А вот про Промеса любопытно: он – самый главный конструктор голевых моментов сборной Голландии в 2016 году.
Дидье Дешам перебрасывается шутками с голландскими коллегами.
Травма у Промеса, и он уже заменен. Депай вместо него. Приплыли...
На спартаковской гостевой соседствуют рядом уныние и спокойствие:
А вот и гол Поля Погба, и странная реакция Стекеленбурга.
Закончили первый тайм при счете 0:1.
Янссен кричит, но это крик еще из первого тайма. Во втором стало поскучнее.
Был момент у Голландии, когда удар Депая отразил Льорис, но отыграться «оранжевые» не смогли. И французы, конечно, счастливы.
0:1, и Франция со Швецией набирают 7 очков, у Голландии и Болгарии остается соответственно 4 и 3, у Белоруссии всего два, и еще одно у Люксембурга.