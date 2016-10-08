Нашествие VARваров. Система, которая изменит мировой футбол

На всех крупнейших международных турнирах хватало неоднозначных решений, а порой и откровенных ошибок арбитров. Печально, что многие из этих просчетов влияли непосредственно на результат встреч, и, как следствие, на перспективы той или иной сборной на чемпионате.

Хит-парад из последнего. Чемпионат мира-2010 и отмененный гол Фрэнка Лэмпарда в матче 1/8 финала против Германии (при счете 2:1 в пользу «бундестим»). Английские комментаторы много язвили в отношении Зеппа Блаттера. Или Евро-2012: незасчитанный гол Марко Девича уже в ворота сборной Англии. Не помог даже судья на линии, тогда только введенный в качестве меры, призванной повысить качество арбитража. Или ЧМ-2014 – игра-открытие турнира между Бразилией и Хорватией – и сразу судейские ляпы: пенальти в ворота «шашечных при счете 1:1 был уж слишком сомнительным, а нарушение правил на Ракитиче, после которого бразильцы забили третий мяч, судя по тем самым видеоповторам, было бесспорным.

На минувшем Евро работала система автоматического определения взятия ворот, так что моментов, аналогичных эпизоду с Лэмпардом, можно было избежать. Однако вновь на матче-открытии был результативный судейский просчет: Жиру подтолкнул голкипера румын Тетарушану, после чего забил первый гол турнира.

Тест: вы помните Евро-2016?

Джанни Инфантино и ФИФА, наконец, сделали логически вытекающие из всех обозначенных событий выводы: внедрение видеоповторов жизненно необходимо мировому футболу. Точка невозврата давно была пройдена, тем не менее, коррупционные схемы Блаттера, помноженные на излишний консерватизм швейцарца, мешали продвижению видеопомощи судьям на футбольные поля. И вот, чуть более, чем через месяц после окончания континентального первенства, в игре третьего американского дивизиона впервые была опробована инновационная система VAR (Video Assistant Referee).

Эпохальной стала 34-я минута встречи между вторыми командами «Нью-Йорк Ред Буллз» и «Орландо». Главный арбитр матча Измаил Эльфат назначил опаснейший штрафной за снос игрока «Ред Буллз» и показал желтую карточку защитнику «Орландо». После этого его со всех сторон обступили игроки обеих команд, и, спустя минуту напряженных разговоров, арбитр принял решение обратиться за помощью к VAR. Посмотрев видеоповтор, судья изменил свой вердикт, продемонстрировав сфолившему защитнику карточку красного цвета.

Эльфат также воспользовался системой видеопомощи на 80-й минуте, и VAR подтвердила правомерность вынесения предупреждения игроку «Орландо». «Мы все удовлетворены работой системы, она выполнила свое предназначение – корректировать или же подтверждать решения арбитра в спорных ситуациях», – не скрывал своей радости после матча Брет Лэй – один из директоров американской футбольной лиги.

На международном уровне система была впервые протестирована 1 сентября в товарищеском матче между Италией и Германией при непосредственном присутствии Джанни Инфантино. «Вчерашним вечером открылась новая страница в истории футбола. Спустя годы слов, мы перешли к делу. Система позволит минимизировать ситуации, когда миллионы фанатов видят неверное решение арбитра, влияющее на результат матча, а сам рефери не имеет возможности вынести правильный вердикт», – сказал по окончании встречи президент ФИФА.

Бьорн Кейперс, судивший игру, обращался за помощью к VAR дважды, и оба раза система подтверждала правоту голландца. «Первый спорный эпизод случился в самом дебюте встречи. Я обратился к арбитрам, работающим с VAR, и они подтвердили, что я принял верное решение. Также было и во втором случае. Это стало важным психологическим моментом как для меня, так и для игроков, которые поняли, что судья не ошибся, и могли продолжать играть в футбол, не задумываясь о корректности решений рефери», – Кейперс также положительно оценил нововведение ФИФА.

21 сентября в игре 1/32 финала Кубка Голландии между «Аяксом» и «Виллемом II» VAR впервые была опробована на матчах национальных турниров самого высокого уровня. И вновь система проявила себя с самой лучшей стороны – арбитры VAR подсказали Данни Маккели, что защитник «Виллема» Ануар Калли заслуживает прямой красной карточки за грубейший снос хавбека «Аякса» Лассе Шоне.

До позапрошлой недели принципы работы нововведения не придавались широкой огласке. Завеса тайны приоткрылась на судейском семинаре в штаб-квартире ФИФА Ньоне. Итак, как же работает VAR? Двое арбитров-ассистентов главного рефери сидят на территории стадиона в специально оборудованной студии и наблюдают за матчем, используя семь экранов. При возникновении спорной ситуации главный арбитр обращается к своим помощникам за консультацией. Если стороны не приходят к решению после просмотра эпизода судьями-ассистентами, главный рефери лично пересматривает повтор у кромки поля и выносит окончательный вердикт.

ФИФА определила четыре категории спорных моментов, по которым главные судьи могут обращаться к своим коллегам, работающим с VAR. Это решение по поводу фиксации или отмены гола, назначения пенальти, удаления игрока с поля, а также вынесения наказания не тому футболисту. Примечательно, что систему не будут использовать для определения оффсайда, так как разработчики опасаются, что игра может превратиться в сплошную рекламную паузу. ФИФА подчеркивает вспомогательный характер системы. Кстати, VAR использует технологию HAWK EYE, давно отлично себя зарекомендовавшую в большом теннисе.

В дальнейшем тестирование VAR планируется в матчах австралийской, бразильской, португальской, немецкой и американской лиг. Также весьма вероятно применение системы в матчах клубного чемпионата мира, который пройдет в декабре. ФИФА наконец преодолела архаичные предрассудки о духе футбола и действительно смотрит в будущее. «Чемпионат мира в России? Я очень надеюсь, что мы сумеем внедрить систему к 2018 году», – Джанни Инфантино не исключает полномасштабного введения системы в эксплуатацию уже на ближайшем мундиале. Если это произойдет, чемпионат мира в нашей стране навсегда войдет в историю мирового футбола, и это не может не радовать и не заставлять верить в успешное тестирование VAR.