Франция легко обыграла Болгарию. Промес забил первые голы за сборную Голландии. Онлайн отборочных матчей ЧМ (ВИДЕО)

Со всеми результатами игрового дня можно ознакомиться тут.
Группа A. Франция – Болгария – 4:1
Гамейро! Оформляет дубль нападающий «Атлетико» с передачи своего партнера по клубу и по сборной Гризмана. 4:1.
Поплыли болгары. Просто подарили мяч Гризманну, и звезда «Атлетико» легко наказал их за ошибку. 3:1.
И тут же французы выходят вперед! Пайет подал в штрафную, никто не коснулся мяча – и тот в сетке.
Санья исправился! Подал в штрафную точно на голову Гамейро, а тот сравнял счет! 1:1.
Пенальти в ворота французов! Санья завалил Миланова. Александров точен с 11-метровой отметки – 0:1.
Bulgaria Xi: Stoyanov, Z. Milanov, A. Aleksandrov, S. Popov, Nedyalkov; Dyakov, Slavchev, Milanov, I Popov, Marcelinho, Rangelov #FRABUL
Группа A. Голландия – Белоруссия – 4:1
4:1 – это Янссен отличился. Окончательно умирает в этой игре интрига.
Недолго сохранялся счет 2:1 – ровно 7 минут. Классен отличился, и снова гол не без участия Промеса.
Отквитали один мяч белорусы! С передачи Корниленко забил Риос.
И еще один гол спартаковца! Сегодня явно оранжевый день (да и красно-белый в придачу).
Промес!!! Нападающий «Спартака» открыл счет в матче. Голландия впереди.
Official Netherlands XI Stekelenburg. Karsdorp, Bruma, Van Dijk, Blind. Wijnaldum, Klaassen, Strootman. Sneijder, Janssen, Promes
Belarus XI Gorbunov; Polyakov, Sivakov, Politevich, Bordachev; Maevski, Korzun; Gordeichuk, Krivets, Rios; Kornilenko
Группа H. Бельгия – Босния и Герцеговина – 4:0
Лукаку! Довел нападающий «Эвертона» преимущество хозяев уже до четырех мячей.
3:0! Алдервейрельд отличился после подачи Мертенсом углового.
Дуплетом стреляют бельгийцы! Перехватили мяч в центре поля, отправили в прорыв Азара и звезда «Челси» удваивает преимущество хозяев.
Открыт счет! Спахич срезал мяч в собственные ворота – 1:0.