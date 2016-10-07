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  • Франция легко обыграла Болгарию. Промес забил первые голы за сборную Голландии. Онлайн отборочных матчей ЧМ (ВИДЕО)

Франция легко обыграла Болгарию. Промес забил первые голы за сборную Голландии. Онлайн отборочных матчей ЧМ (ВИДЕО)

Со всеми результатами игрового дня можно ознакомиться тут.

Группа A. Франция – Болгария – 4:1

Гамейро! Оформляет дубль нападающий «Атлетико» с передачи своего партнера по клубу и по сборной Гризмана. 4:1.

Поплыли болгары. Просто подарили мяч Гризманну, и звезда «Атлетико» легко наказал их за ошибку. 3:1.

И тут же французы выходят вперед! Пайет подал в штрафную, никто не коснулся мяча – и тот в сетке.

Санья исправился! Подал в штрафную точно на голову Гамейро, а тот сравнял счет! 1:1.

Пенальти в ворота французов! Санья завалил Миланова. Александров точен с 11-метровой отметки – 0:1.

Bulgaria Xi: Stoyanov, Z. Milanov, A. Aleksandrov, S. Popov, Nedyalkov; Dyakov, Slavchev, Milanov, I Popov, Marcelinho, Rangelov

Группа A. Голландия – Белоруссия – 4:1

4:1 – это Янссен отличился. Окончательно умирает в этой игре интрига.

Недолго сохранялся счет 2:1 – ровно 7 минут. Классен отличился, и снова гол не без участия Промеса.

Отквитали один мяч белорусы! С передачи Корниленко забил Риос.

И еще один гол спартаковца! Сегодня явно оранжевый день (да и красно-белый в придачу).

Промес!!! Нападающий «Спартака» открыл счет в матче. Голландия впереди.

Official Netherlands XI Stekelenburg. Karsdorp, Bruma, Van Dijk, Blind. Wijnaldum, Klaassen, Strootman. Sneijder, Janssen, Promes

Belarus XI Gorbunov; Polyakov, Sivakov, Politevich, Bordachev; Maevski, Korzun; Gordeichuk, Krivets, Rios; Kornilenko

Группа H. Бельгия – Босния и Герцеговина – 4:0

Лукаку! Довел нападающий «Эвертона» преимущество хозяев уже до четырех мячей.

3:0! Алдервейрельд отличился после подачи Мертенсом углового.

Дуплетом стреляют бельгийцы! Перехватили мяч в центре поля, отправили в прорыв Азара и звезда «Челси» удваивает преимущество хозяев.

Открыт счет! Спахич срезал мяч в собственные ворота – 1:0.

Отборочные матчи к ЧМ. Европа Европа Франция Болгария Нидерланды Беларусь Бельгия Босния и Герцеговина Гамейро Кевин Азар Эден Гризманн Антуан Промес Квинси
Комментарии (12)
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ivanthebest
1475868161
Антоха красавчик, в одиночку тащит донных нидеров...
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rumbinaddd
1475873722
хотел португальцев посматреть голы а где
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GHostaX
1475874725
Почему порядок видео снизу вверх? Очень неудобно смотреть
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CamburV
1475875093
В Россию поедут лучшие
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mihail1980
1475875093
промес наконец-то заиграл не только в спартаке но и в сборной
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TUMS
1475875585
Белорусам не повезло...
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magg27
1475894821
Хорошие матчи прошли !
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Strig
1475899847
Разница в классе в бывшем соцлагере с империалистами - специально развалили
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Ильгизар И
1475902897
Промес молодец
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pik54
1475908156
Разница в классе есть.
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