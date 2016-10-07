Франция легко обыграла Болгарию. Промес забил первые голы за сборную Голландии. Онлайн отборочных матчей ЧМ (ВИДЕО)

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Группа A. Франция – Болгария – 4:1

Гамейро! Оформляет дубль нападающий «Атлетико» с передачи своего партнера по клубу и по сборной Гризмана. 4:1.

Поплыли болгары. Просто подарили мяч Гризманну, и звезда «Атлетико» легко наказал их за ошибку. 3:1.

И тут же французы выходят вперед! Пайет подал в штрафную, никто не коснулся мяча – и тот в сетке.

Санья исправился! Подал в штрафную точно на голову Гамейро, а тот сравнял счет! 1:1.

Пенальти в ворота французов! Санья завалил Миланова. Александров точен с 11-метровой отметки – 0:1.

Bulgaria Xi: Stoyanov, Z. Milanov, A. Aleksandrov, S. Popov, Nedyalkov; Dyakov, Slavchev, Milanov, I Popov, Marcelinho, Rangelov #FRABUL

Группа A. Голландия – Белоруссия – 4:1

4:1 – это Янссен отличился. Окончательно умирает в этой игре интрига.

Недолго сохранялся счет 2:1 – ровно 7 минут. Классен отличился, и снова гол не без участия Промеса.

Отквитали один мяч белорусы! С передачи Корниленко забил Риос.

И еще один гол спартаковца! Сегодня явно оранжевый день (да и красно-белый в придачу).

Промес!!! Нападающий «Спартака» открыл счет в матче. Голландия впереди.

Official Netherlands XI Stekelenburg. Karsdorp, Bruma, Van Dijk, Blind. Wijnaldum, Klaassen, Strootman. Sneijder, Janssen, Promes

Belarus XI Gorbunov; Polyakov, Sivakov, Politevich, Bordachev; Maevski, Korzun; Gordeichuk, Krivets, Rios; Kornilenko

Группа H. Бельгия – Босния и Герцеговина – 4:0

Лукаку! Довел нападающий «Эвертона» преимущество хозяев уже до четырех мячей.

3:0! Алдервейрельд отличился после подачи Мертенсом углового.

Дуплетом стреляют бельгийцы! Перехватили мяч в центре поля, отправили в прорыв Азара и звезда «Челси» удваивает преимущество хозяев.

Открыт счет! Спахич срезал мяч в собственные ворота – 1:0.