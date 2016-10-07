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    Отбор ЧМ-2018. Дубль Промеса помог Голландии победить Белоруссию, Роналду оформил покер в ворота Андорры, Франция крупно переиграла Болгарию

    Сегодня состоялись матчи квалификационного турнира ЧМ-2018. Голландия на своем поле переиграла Белоруссию со счетом 4:1, Франция одержала волевую победу над Болгарией, Португалия разгромила Андорру со счетом 6:0, Швейцария на последних минутах вырвала победу у Венгрии.

    ЧМ-2018. Отборочный раунд. Европа.

    Бельгия – Босния и Герцеговина – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Спахич, 26 (автогол) ; 2:0 – Азар, 29; 3:0 – Алдервейрелд, 60; 4:0 – Лукаку, 79.

    Греция – Кипр – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Митроглу, 12; 2:0 – Манталос, 42.

    Франция – Болгария – 4:1 (3:1)

    Голы: 0:1 – Александров, 6 (с пенальти); 1:1 – Гамейро, 23; 2:1 – Пайет, 26; 3:1 – Гризманн, 38; 4:1 – Гамейро, 59.

    Голландия – Белоруссия – 4:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Промес, 15; 2:0 – Промес, 31; 2:1 – Риос, 47; 3:1 – Классен, 56; 4:1 – Янссен, 64.

    Венгрия – Швейцария – 2:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Сеферович, 51; 1:1 – Салаи, 53; 1:2 – Родригес, 67; 2:2 – Салаи, 72; 2:3 – Штокер, 90.

    Португалия – Андорра – 6:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Роналду, 2; 2:0 – Роналду, 4; 3:0 – Кансело, 44; 4:0 – Роналду, 47; 5:0 – Роналду, 68; 6:0 – Силва, 86.

    Латвия – Фарерские острова – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Наттестад, 19; 0:2 – Эдмундссон, 70.

    Люксембург – Швеция – 0:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Лустиг, 58.

    Эстония – Гибралтар – 4:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Кайт, 47; 2:0 – Васильев, 52; 3:0 – Кайт, 70; 4:0 – Мосников, 88.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.10.2016 23:43
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +11572

      alex1951 8 октября 2016, 11:22

      Гибралтар привез в Эстонию свой лучший состав,
      Что ни игрок - то звездищще!
      И вот эти звезды своего дела ,а среди них есть ,как музыканты,шофера,менеджеры
      и даже официанты - умудрились проиграть Эстонии,где футбол используется в качестве физзарядки..))))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 8 октября 2016, 11:07

      Ура Фарерам!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      Вамфири 8 октября 2016, 08:42

      да я вообще в шоке!!!))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +132

      murakami777 8 октября 2016, 04:53

      Фареры рулят))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 8 октября 2016, 01:49

      Фареры! О, чудо!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 8 октября 2016, 01:16

      Латыши отлично!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -111

      Анатолий Одинец 8 октября 2016, 00:50

      победа

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 8 октября 2016, 00:46

      Промес -неплохо!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 8 октября 2016, 00:39

      Результативные матчи получились !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +165

      BURNIK 8 октября 2016, 00:20

      Антошка молодчина

      -1
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