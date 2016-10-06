«Федерации Италии и Испании обменяются видеонарезками с участием судьи Брыха?». Все о суперматче дня

Текстовый онлайн матча Италия – Испания – 1:1
Очень красиво было перед матчем на стадионе.
Составы!
Вот так дружелюбно все было на чемпионате Европы. Только Италия взяла и выбила действующего чемпиона уже в 1/8 финала.
Сравнение Бонуччи и Рамоса нам сегодня точно пригодится. А это – предматчевое:
7 мячей в 9 матчах за Испанию. А Мората ведь крут!
А вот еще одно напоминание о дичайшей статистике сборной Испании. Она не проигрывает 54 (!) матча подряд в квалификации к чемпионатам мира! Проиграли последний раз, когда еще не родились Сауль и Асенхо: в 1993 году в Дании.
Еще кое-что из статистики: 45 лет Испания не побеждала итальянцев на их поле. Последний раз испанцы выигрывали в Италии в 1971 году.
Диего Коста снова за свое. Бедный Бонуччи. А под конец тайма врезал еще раз и получил желтую карточку.
У Пике за первый тайм было два классных момента. Испания гораздо сильнее его провела, но пока так ничего и не забила.
Альба и Монтоливо еще в первом тайме получили травмы и были заменены.
Инсайд от Нобеля Арустамяна? Нет, пожелание.
Надо же, и великие вот так нелепо ошибаются. 1:0, Испания повела, забил Витоло с помощью Буффона.
Витоло: 0 голов за 12 матчей за «Севилью», но два мяча за три игры за сборную в сезоне.
Был у Иммобиле момент, но сравнять счет не получилось.
Брых за удар после свистка не показал вторую желтую карточку Диего Косте. Владимир Стогниенко молниеносно отреагировал:
Пенальти! И Де Росси, проводящий 100-й матч за Италию, его реализовал.
1:1 сыграли Италия и Испания, набрав по четыре очка в своей группе после двух туров.
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