Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Федерации Италии и Испании обменяются видеонарезками с участием судьи Брыха?». Все о суперматче дня

«Федерации Италии и Испании обменяются видеонарезками с участием судьи Брыха?». Все о суперматче дня

Текстовый онлайн матча Италия – Испания – 1:1

Очень красиво было перед матчем на стадионе.

Составы!

Вот так дружелюбно все было на чемпионате Европы. Только Италия взяла и выбила действующего чемпиона уже в 1/8 финала.

Сравнение Бонуччи и Рамоса нам сегодня точно пригодится. А это – предматчевое:

7 мячей в 9 матчах за Испанию. А Мората ведь крут!

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

А вот еще одно напоминание о дичайшей статистике сборной Испании. Она не проигрывает 54 (!) матча подряд в квалификации к чемпионатам мира! Проиграли последний раз, когда еще не родились Сауль и Асенхо: в 1993 году в Дании.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Еще кое-что из статистики: 45 лет Испания не побеждала итальянцев на их поле. Последний раз испанцы выигрывали в Италии в 1971 году.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Диего Коста снова за свое. Бедный Бонуччи. А под конец тайма врезал еще раз и получил желтую карточку.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

У Пике за первый тайм было два классных момента. Испания гораздо сильнее его провела, но пока так ничего и не забила.

Альба и Монтоливо еще в первом тайме получили травмы и были заменены.

Инсайд от Нобеля Арустамяна? Нет, пожелание.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Надо же, и великие вот так нелепо ошибаются. 1:0, Испания повела, забил Витоло с помощью Буффона.

Витоло: 0 голов за 12 матчей за «Севилью», но два мяча за три игры за сборную в сезоне.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Был у Иммобиле момент, но сравнять счет не получилось.

Брых за удар после свистка не показал вторую желтую карточку Диего Косте. Владимир Стогниенко молниеносно отреагировал:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Пенальти! И Де Росси, проводящий 100-й матч за Италию, его реализовал.

1:1 сыграли Италия и Испания, набрав по четыре очка в своей группе после двух туров.

Италия против Испании, Голландия – Франция и другие матчи сборных, которые нужно посмотреть

Отборочные матчи к ЧМ. Европа Европа Италия Испания Буффон Джанлуиджи
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
343443
1475787887
Федерации Италии и Испании теперь начнут обмениваться негодующими видеонарезками моментов с участием Брыха???
Ответить
Lilipyt
1475793146
Брых всегда давал место борьбе и поэтому он по всякой фигне не свистит
Ответить
KB_Krasnogorsk
1475806545
:)
Ответить
Strig
1475812237
Судьи они тоже буффоны...
Ответить
pik54
1475824252
Ногрмально отсудил.
Ответить
CamburV
1475825892
Отскочили Итальянцы
Ответить
Главные новости
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова в матче с его первым ассистом
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
6
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+