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  • Панченко вызван в сборную России. Пранделли возглавил «Валенсию». Дайджест событий дня

Панченко вызван в сборную России. Пранделли возглавил «Валенсию». Дайджест событий дня

Гарай рассказал, что у него было предложение от «Челси»

Защитник «Валенсии» Эскьель Гарай, перешедший минувшим летом из «Зенита», рассказал о своем трансфере: «Валенсия» давно сделала на меня ставку, и для меня большой вызов оказаться в клубе, который проявил такую уверенность во мне. Предложение от «Челси» появилось за неделю до того, как я перешел в «Валенсию», но испанский клуб был моим выбором с самого начала. Я хотел играть здесь, потому что этот клуб очень важен. Я должен отплатить им за доверие ко мне», – сказал Гарай.

Неймар подал в суд на бразильское правительство

Нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Неймар решил судиться с правительством своей страны. Футболист подал иск, в котором форвард обвиняет официальные лица в утечке информации касательно дела об уклонении игроком от выплаты налогов. В Бразилии Неймара подозревают в том, что он не выплатил налоги в сумме 16 миллионов долларов.

Моуринью хочет купить в «Манчестер Юнайтед» Ярмоленко

На этой неделе главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью встретился с агентом нападающего киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко. Португальский специалист хочет видеть 26-летнего игрока в составе «красных дьяволов». Стороны обсуждали возможность трансфера, сумма которого может составить 17,8 миллиона фунтов стерлингов.

В нынешнем сезоне украинец принял участие в восьми поединках, записав на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.

Жозе ван Гаал. Как Моуринью водит «МЮ» по старым граблям

Панченко, Полоз и Щенников получили вызов в сборную России

Тренерский штаб сборной России внес изменения в список игроков, которые были вызваны для подготовки к контрольному поединку с Коста-Рикой. Вместо получивших повреждения в играх за свои клубы защитника Федора Кудряшова («Ростов»), хавбека Алана Дзагоева (ЦСКА) и нападающего Федора Смолова («Краснодар») в национальную команду прибудут игрок обороны армейцев Георгий Щенников, полузащитник ростовчан Дмитрий Полоз, а также форвард «Динамо» Кирилл Панченко.

Встреча Россия – Коста-Рика состоится девятого октября в Краснодаре.

Второй список Черчесова: новичков трое, а «Зенит» – снова базовый клуб сборной России

«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд, «Челси» справился с «Халлом» и другие результаты в АПЛ

Чемпионат Англии. АПЛ. 7-й тур

Суонси – Ливерпуль – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Фер, 8; 1:1 – Фирмино, 54; 1:2 – Милнер, 84 (с пенальти).

Халл Сити – Челси – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Виллиан, 61; 0:2 – Коста, 67.

Сандерленд – Вест Бромвич – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Шадли, 50; 1:1 – ван Анхольт, 83.

Уотфорд – Борнмут – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Уилсон, 31; 1:1 – Дини, 50; 1:2 – Кинг, 63; 2:2 – Саксесс, 65.

Вест Хэм – Мидлсбро – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Стуани, 51; 1:1 – Пайет, 57.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Широков – председатель общероссийского профсоюза футболистов

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Роман Широков назначен на пост председателя общероссийского профсоюза футболистов. Об этом заявил генеральный директор организации Александр Зотов. Ранее Широков стал советником министра физической культуры и спорта Московской области.

Пранделли получил пост главного тренера «Валенсии»

Итальянский специалист Чезаре Пранделии стал новым главным тренером «Валенсии».

«Футбольный клуб «Валенсия» хочет объявить болельщикам о том, что достигнуто соглашение с Чезаре Пранделии, который назначен на пост главного тренера до 30 июня 2018 года.

Новый тренер будет представлен прессе в понедельник, а позже в тот же день проведет первую тренировку», – сказано в объявлении на официальном сайте «Валенсии».

На протяжении своей карьеры Пранделли возглавлял «Аталанту», «Лечче», «Верону», «Венецию», «Парму», «Рому», «Фиорентину», сборную Италии и «Галатасарай», который он покинул в 2015 году.

«Бавария» споткнулась на «Кельне» и другие результаты в Бундеслиге

Круговорот денег. Как наличие сингапурских финансов не спасло «Валенсию»

Чемпионат Германии. Бундеслига. 6-й тур

Бавария – Кельн – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Киммих, 40; 1:1 – Модесте, 64.

Герта – Гамбург – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Ибишевич, 29; 2:0 – Ибишевич, 70 (с пенальти).

Дармштадт – Вердер – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Колак, 19 (с пенальти); 1:1 – Сане, 51; 1:2 – Гнабри, 67; 2:2 – Колак, 73.

Ингольштадт – Хоффенхайм – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Вагнер, 11; 0:2 – Демирбай, 35; 1:2 – Хинтерсер, 90 (с пенальти).

Фрайбург – Айнтрахт – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Грифо, 4.

Календарь Бундеслиги

Турнирная таблица Бундеслиги

Англия. Премьер-лига Испания. Примера Россия Валенсия Челси Халл Сити Ливерпуль Суонси Бавария Кельн Манчестер Юнайтед Россия Гарай Эсекьель Широков Роман Щенников Георгий Ярмоленко Андрей Полоз Дмитрий Панченко Кирилл Неймар Моуринью Жозе Пранделли Чезаре
Комментарии (3)
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polt
1475347554
Давно пора.
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El_Chori
1475361350
Полоз давно заслужил место в сборной! Только бы играть давали. Непонятно зачем отдали в аренду Панченко имея такие кадровые проблемы ЦСКА, но чувака это явно мотивировало! :like: А вот защитников нормальных так к 18му году и не объявится видать...пролетаем(
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арейская
1475362968
Что касается сборной, то все три потери, и потери серьёзные, хотя Полоз заслуживал вызова и в первоначальном списке
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