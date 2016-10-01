Панченко вызван в сборную России. Пранделли возглавил «Валенсию». Дайджест событий дня

Гарай рассказал, что у него было предложение от «Челси»

Защитник «Валенсии» Эскьель Гарай, перешедший минувшим летом из «Зенита», рассказал о своем трансфере: «Валенсия» давно сделала на меня ставку, и для меня большой вызов оказаться в клубе, который проявил такую уверенность во мне. Предложение от «Челси» появилось за неделю до того, как я перешел в «Валенсию», но испанский клуб был моим выбором с самого начала. Я хотел играть здесь, потому что этот клуб очень важен. Я должен отплатить им за доверие ко мне», – сказал Гарай.

Неймар подал в суд на бразильское правительство

Нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Неймар решил судиться с правительством своей страны. Футболист подал иск, в котором форвард обвиняет официальные лица в утечке информации касательно дела об уклонении игроком от выплаты налогов. В Бразилии Неймара подозревают в том, что он не выплатил налоги в сумме 16 миллионов долларов.

Моуринью хочет купить в «Манчестер Юнайтед» Ярмоленко

На этой неделе главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью встретился с агентом нападающего киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко. Португальский специалист хочет видеть 26-летнего игрока в составе «красных дьяволов». Стороны обсуждали возможность трансфера, сумма которого может составить 17,8 миллиона фунтов стерлингов.

В нынешнем сезоне украинец принял участие в восьми поединках, записав на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.

Жозе ван Гаал. Как Моуринью водит «МЮ» по старым граблям

Панченко, Полоз и Щенников получили вызов в сборную России

Тренерский штаб сборной России внес изменения в список игроков, которые были вызваны для подготовки к контрольному поединку с Коста-Рикой. Вместо получивших повреждения в играх за свои клубы защитника Федора Кудряшова («Ростов»), хавбека Алана Дзагоева (ЦСКА) и нападающего Федора Смолова («Краснодар») в национальную команду прибудут игрок обороны армейцев Георгий Щенников, полузащитник ростовчан Дмитрий Полоз, а также форвард «Динамо» Кирилл Панченко.

Встреча Россия – Коста-Рика состоится девятого октября в Краснодаре.

Второй список Черчесова: новичков трое, а «Зенит» – снова базовый клуб сборной России

«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд, «Челси» справился с «Халлом» и другие результаты в АПЛ

Чемпионат Англии. АПЛ. 7-й тур

Суонси – Ливерпуль – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Фер, 8; 1:1 – Фирмино, 54; 1:2 – Милнер, 84 (с пенальти).

Халл Сити – Челси – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Виллиан, 61; 0:2 – Коста, 67.

Сандерленд – Вест Бромвич – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Шадли, 50; 1:1 – ван Анхольт, 83.

Уотфорд – Борнмут – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Уилсон, 31; 1:1 – Дини, 50; 1:2 – Кинг, 63; 2:2 – Саксесс, 65.

Вест Хэм – Мидлсбро – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Стуани, 51; 1:1 – Пайет, 57.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Широков – председатель общероссийского профсоюза футболистов

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Роман Широков назначен на пост председателя общероссийского профсоюза футболистов. Об этом заявил генеральный директор организации Александр Зотов. Ранее Широков стал советником министра физической культуры и спорта Московской области.

Пранделли получил пост главного тренера «Валенсии»

Итальянский специалист Чезаре Пранделии стал новым главным тренером «Валенсии».

«Футбольный клуб «Валенсия» хочет объявить болельщикам о том, что достигнуто соглашение с Чезаре Пранделии, который назначен на пост главного тренера до 30 июня 2018 года.

Новый тренер будет представлен прессе в понедельник, а позже в тот же день проведет первую тренировку», – сказано в объявлении на официальном сайте «Валенсии».

На протяжении своей карьеры Пранделли возглавлял «Аталанту», «Лечче», «Верону», «Венецию», «Парму», «Рому», «Фиорентину», сборную Италии и «Галатасарай», который он покинул в 2015 году.

«Бавария» споткнулась на «Кельне» и другие результаты в Бундеслиге

Круговорот денег. Как наличие сингапурских финансов не спасло «Валенсию»

Чемпионат Германии. Бундеслига. 6-й тур

Бавария – Кельн – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Киммих, 40; 1:1 – Модесте, 64.

Герта – Гамбург – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Ибишевич, 29; 2:0 – Ибишевич, 70 (с пенальти).

Дармштадт – Вердер – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Колак, 19 (с пенальти); 1:1 – Сане, 51; 1:2 – Гнабри, 67; 2:2 – Колак, 73.

Ингольштадт – Хоффенхайм – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Вагнер, 11; 0:2 – Демирбай, 35; 1:2 – Хинтерсер, 90 (с пенальти).

Фрайбург – Айнтрахт – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Грифо, 4.

Календарь Бундеслиги

Турнирная таблица Бундеслиги