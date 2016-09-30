Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Банан на поле в Ростове не заинтересовал УЕФА. Смолов выбыл на месяц. Дайджест событий дня

Банан на поле в Ростове не заинтересовал УЕФА. Смолов выбыл на месяц. Дайджест событий дня

«Мы лучше «Спартака», потому что мы – «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель привел неопровержимые доказательства силы санкт-петербургского клуба перед матчем РФПЛ со «Спартаком», который будет сыгран 2 октября. «Мы лучше «Спартака» просто потому, что мы — «Зенит». Читал, что «Зенит» – самый популярный клуб в России, а «Спартак» – на втором месте. Что касается футбольных вещей, на мой взгляд, «Зенит» сильнее по составу. Кроме того, мы лучше знаем, как доводить игру до победы», – считает Витсель. Расклеить это интервью по спартаковской раздевалке было бы неплохим ходом Массимо Карреры.

Дело по выброшенному банану на матче «Ростова» в ЛЧ – не заведено

УЕФА не стал заострять внимание на инциденте, произошедшем на матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Ростов»ПСВ, когда на поле был выброшен банан. «Дисциплинарное дело после этого матча не открыто», – заявили в пресс-службе УЕФА. Случившееся, между тем, очень возмутило губернатора Ростовской области.

Первый матч Лиги чемпионов в Ростове. Почему это круто, но сыро

Два игрока из РФПЛ попали в символическую сборную 2-го тура Лиги Европы

Защитник «Зенита» Доменико Кришито, а также полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо – угодили в число лучших игроков минувшего тура Лиги Европы. В компанию к ним попал и суперветеран «Ромы» Франческо Тотти, а также чемпион мира Бенедикт Хеведес из «Шальке». Интересный состав.

Месяц без Смолова

Список травмированных игроков «Краснодара» пополнился главной звездой команды – форвардом Федором Смоловом, который получил повреждение боковой связки колена в матче с «Ниццей» (5:2) сразу после забитого им гола. Нападающему придется пропустить, по крайней мере, один месяц. Его участие в товарищеском матче сборной России против команды Коста-Рики – исключено.

50 лучших голов русских клубов в еврокубках. 10-1

«Зенит» забил больше всех в сентябре из числа команд топ-чемпионатов

«Зенит» – самая результативная команда месяца среди клубов Испании, Англии, Германии, Италии, России, Португалии и Франции. В сентябре санкт-петербургскому клубу удалось четырежды выиграть крупно – у «Арсенала» (5:0), «Рубина» (4:1), «Тамбова» (5:0) и АЗа (5:0), а также забить четыре гола «Маккаби» (4:3) и два – «Анжи» (2:2). Итого – 25 голов. У ближайшего преследователя – дортмундской «Боруссии» – на три меньше. «Барселона» забила 21 мяч. Все эти команды провели по шесть матчей.

«Зенит» разгромил АЗ. «Краснодар» выиграл у «Ниццы». Ключевые моменты ЛЕ (ВИДЕО)

Калинич попытается отсудить долги у «Днепра»

В Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) поступил иск от бывшего форварда «Днепра» Николы Калинича. Хорватскому игроку клуб задолжал деньги. В общей сложности «Днепр» должен бывшим футболистам и персоналу клуба около 20 миллионов долларов. Точных сроков вынесения решения пока нет.

«На свои четыре машины я потратил 500 тысяч долларов. Сейчас уже ни одной нет в живых»

Форвард «Тосно» и просто веселый парень Артем Милевский рассказал, сколько сумел заработать и потратить, выступая в чемпионате Украины за киевское «Динамо». «В «Динамо» я зарабатывал два миллиона евро в год. У меня есть миллион евро. Он лежит себе в банке. Это все, что осталось. Остальное прокутил. На свои четыре машины я потратил 500 тысяч долларов. Но сейчас уже ни одной нет в живых. У меня был шанс сделать карьеру ярче. Но я ни о чем не жалею. Сейчас занимаюсь любимым делом. Настроение очень хорошее последнее время», – оптимистично заявил Милевский. Всем бы такой настрой.

Ибрагимович отказался от 100 миллионов ради «МЮ»

Мино Райола, являющийся агентом форварда «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича, рассказал, как его клиент отказался летом от переезда в Китай. «Ибрагимович – лучший. Он отклонил 100-миллионое предложение из Китая. Его не интересуют деньги, его интересует футбол и он хочет побеждать», – пафосно заявил Райола. На счету Ибры в нынешнем сезоне четыре гола в шести матчах АПЛ и победный мяч в игре второго тура Лиги Европы против «Зари».

Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Россия Зенит Спартак Ростов Краснодар Днепр Манчестер Юнайтед Смолов Федор Милевский Артем Ибрагимович Златан Калинич Никола Кришито Доменико Витсель Аксель Жоаозиньо
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
CamburV
1475269893
Смолову здоровья, нельзя останавливаться
Ответить
343443
1475277198
Зенит» забил больше всех в сентябре из числа команд топ-чемпионатов
Ответить
lihindic
1475292675
ага
Ответить
simoron81
1475299120
да Милевский я от тебя в шоке
Ответить
pik54
1475305874
Смолову здоровья и вперёд!
Ответить
Ильгизар И
1475327217
Удачи всем
Ответить
vasiok74
1475351629
Смолову вылечиться, а Ибре не продаваться,хоть и за 100 милионов.
Ответить
bolela_16
1475382747
Смолову не повезло....
Ответить
Главные новости
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова в матче с его первым ассистом
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+