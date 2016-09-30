Банан на поле в Ростове не заинтересовал УЕФА. Смолов выбыл на месяц. Дайджест событий дня

«Мы лучше «Спартака», потому что мы – «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель привел неопровержимые доказательства силы санкт-петербургского клуба перед матчем РФПЛ со «Спартаком», который будет сыгран 2 октября. «Мы лучше «Спартака» просто потому, что мы — «Зенит». Читал, что «Зенит» – самый популярный клуб в России, а «Спартак» – на втором месте. Что касается футбольных вещей, на мой взгляд, «Зенит» сильнее по составу. Кроме того, мы лучше знаем, как доводить игру до победы», – считает Витсель. Расклеить это интервью по спартаковской раздевалке было бы неплохим ходом Массимо Карреры.

Дело по выброшенному банану на матче «Ростова» в ЛЧ – не заведено

УЕФА не стал заострять внимание на инциденте, произошедшем на матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Ростов» – ПСВ, когда на поле был выброшен банан. «Дисциплинарное дело после этого матча не открыто», – заявили в пресс-службе УЕФА. Случившееся, между тем, очень возмутило губернатора Ростовской области.

Первый матч Лиги чемпионов в Ростове. Почему это круто, но сыро

Два игрока из РФПЛ попали в символическую сборную 2-го тура Лиги Европы

Защитник «Зенита» Доменико Кришито, а также полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо – угодили в число лучших игроков минувшего тура Лиги Европы. В компанию к ним попал и суперветеран «Ромы» Франческо Тотти, а также чемпион мира Бенедикт Хеведес из «Шальке». Интересный состав.

Месяц без Смолова

Список травмированных игроков «Краснодара» пополнился главной звездой команды – форвардом Федором Смоловом, который получил повреждение боковой связки колена в матче с «Ниццей» (5:2) сразу после забитого им гола. Нападающему придется пропустить, по крайней мере, один месяц. Его участие в товарищеском матче сборной России против команды Коста-Рики – исключено.

50 лучших голов русских клубов в еврокубках. 10-1

«Зенит» забил больше всех в сентябре из числа команд топ-чемпионатов

«Зенит» – самая результативная команда месяца среди клубов Испании, Англии, Германии, Италии, России, Португалии и Франции. В сентябре санкт-петербургскому клубу удалось четырежды выиграть крупно – у «Арсенала» (5:0), «Рубина» (4:1), «Тамбова» (5:0) и АЗа (5:0), а также забить четыре гола «Маккаби» (4:3) и два – «Анжи» (2:2). Итого – 25 голов. У ближайшего преследователя – дортмундской «Боруссии» – на три меньше. «Барселона» забила 21 мяч. Все эти команды провели по шесть матчей.

«Зенит» разгромил АЗ. «Краснодар» выиграл у «Ниццы». Ключевые моменты ЛЕ (ВИДЕО)

Калинич попытается отсудить долги у «Днепра»

В Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) поступил иск от бывшего форварда «Днепра» Николы Калинича. Хорватскому игроку клуб задолжал деньги. В общей сложности «Днепр» должен бывшим футболистам и персоналу клуба около 20 миллионов долларов. Точных сроков вынесения решения пока нет.

«На свои четыре машины я потратил 500 тысяч долларов. Сейчас уже ни одной нет в живых»

Форвард «Тосно» и просто веселый парень Артем Милевский рассказал, сколько сумел заработать и потратить, выступая в чемпионате Украины за киевское «Динамо». «В «Динамо» я зарабатывал два миллиона евро в год. У меня есть миллион евро. Он лежит себе в банке. Это все, что осталось. Остальное прокутил. На свои четыре машины я потратил 500 тысяч долларов. Но сейчас уже ни одной нет в живых. У меня был шанс сделать карьеру ярче. Но я ни о чем не жалею. Сейчас занимаюсь любимым делом. Настроение очень хорошее последнее время», – оптимистично заявил Милевский. Всем бы такой настрой.

Ибрагимович отказался от 100 миллионов ради «МЮ»

Мино Райола, являющийся агентом форварда «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича, рассказал, как его клиент отказался летом от переезда в Китай. «Ибрагимович – лучший. Он отклонил 100-миллионое предложение из Китая. Его не интересуют деньги, его интересует футбол и он хочет побеждать», – пафосно заявил Райола. На счету Ибры в нынешнем сезоне четыре гола в шести матчах АПЛ и победный мяч в игре второго тура Лиги Европы против «Зари».