Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    50 лучших голов русских клубов в еврокубках. 10-1


    4
    Голосов: 11
    28.09.2016 19:30
    Заключительная часть еврокубковых голов, забитых нашими командами: пушка Халка, черпачок Павленко, дриблинг Жиркова, техника Измайлова и кое-что еще.

    10. Баба Адаму («Крылья Советов»)

    Турнир: Кубок УЕФА-2005/06

    Стадия: квалификационный раунд

    Матч: «АЗ» – «Крылья Советов» – 3:1

    9. Халк («Зенит»)

    Турнир: Лига Европы-2012/13

    Стадия: 1/16 финала

    Матч: «Зенит» – «Ливерпуль» – 2:0

    8. Александр Павленко («Спартак»)

    Турнир: Кубок УЕФА-2003/04

    Стадия: 1/16 финала

    Матч: «Спартак» – «Динамо Бухарест» – 4:0

    7. Халк («Зенит»)

    Турнир: Лига Европы-2014/15

    Стадия: 1/4 финала

    Матч: «Зенит» – «Севилья» – 2:2

    6. Юрий Жирков (ЦСКА)

    Турнир: Лига чемпионов-2006/07

    Стадия: групповой этап

    Матч: «Гамбург» – ЦСКА – 3:2

    5. Юрий Никифоров («Спартак»)

    Турнир: Лига чемпионов-1995/96

    Стадия: 1/4 финала

    Матч: «Спартак» – «Нант» – 2:2

    4. Кристиан Нобоа («Рубин»)

    Турнир: Лига Европы-2010/11

    Стадия: 1/16 финала

    Матч: «Твенте» – «Рубин» – 2:2

    3. Марат Измайлов («Локомотив»)

    Турнир: Лига чемпионов-2003/04

    Стадия: 1/8 финала

    Матч: «Локомотив» – «Монако» – 2:1

    2. Александр Рязанцев («Рубин»)

    Турнир: Лига чемпионов-2009/10

    Стадия: групповой этап

    Матч: «Барселона» – «Рубин» – 1:2

    1. Сергей Игнашевич («Локомотив»)

    Турнир: Лига чемпионов-2001/02

    Стадия: квалификационный раунд

    Матч: «Локомотив» – «Тироль» – 3:1

    50 лучших голов русских клубов в еврокубках. 20-11

    50 лучших голов русских клубов в еврокубках. 30-21

    50 лучших голов русских клубов в еврокубках. 40-31

    50 лучших голов русских клубов в еврокубках. 50-41

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру
    Рейтинг: 4 Голосов: 11
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +302

      mab1011 29 сентября 2016, 09:12

      Наши журналисты видимо с техническим образованием не понимают разницы между словом "русский" и "российский".
      Русский-это национальность-таких клубов нет, а вот российский -это государственная принадлежность -такие клубы в России есть.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 29 сентября 2016, 01:58

      Не знаю.... я бы в топ гол Андрюшки в ворота Байера поставил... Он по-моему больше так никогда в жизни быстро не бегал. С центра поля протащил мяч на дикой скорости, обыграл попутно нескольких соперников, и заклал в ближнюю девятину...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 29 сентября 2016, 01:03

      Почему нет гола Карвалью в ворота Арсенала в 2006 году? А как же гол Зырянова в ворота Баварии???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 29 сентября 2016, 00:06

      Жирков должен быть на первом месте. Измайлов второй. Остальные плюс-минус одинаковые.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 28 сентября 2016, 23:06

      то чувство когда команда из России со дна турнирной таблицы рфпл напрягла азе алкмар на тот момент идущий на 1ром месте в своём чемпионате есть за что гордиться всё таки))))) если баба адаму красную не получил прошли бы я думаю дальше при выигрыше 5 3 дома тоже с чумовыми голами и на выезде выигрывая 1 0 а потом нелепая красная на ровном месте и слив ну всё равно молодцы)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      dimid 28 сентября 2016, 22:18

      прям как фантастика какая-та)))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50

      Partyk 28 сентября 2016, 20:15

      Е.ать, Игнашевич дал, так дал

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1640

      PassCSKA > Partyk 28 сентября 2016, 20:31

      Жалко что перестал такие выдавать!))

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11