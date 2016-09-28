50 лучших голов русских клубов в еврокубках. 10-1

10. Баба Адаму («Крылья Советов»)
Турнир: Кубок УЕФА-2005/06
Стадия: квалификационный раунд
Матч: «АЗ» – «Крылья Советов» – 3:1
9. Халк («Зенит»)
Турнир: Лига Европы-2012/13
Стадия: 1/16 финала
Матч: «Зенит» – «Ливерпуль» – 2:0
8. Александр Павленко («Спартак»)
Турнир: Кубок УЕФА-2003/04
Стадия: 1/16 финала
Матч: «Спартак» – «Динамо Бухарест» – 4:0
7. Халк («Зенит»)
Турнир: Лига Европы-2014/15
Стадия: 1/4 финала
Матч: «Зенит» – «Севилья» – 2:2
6. Юрий Жирков (ЦСКА)
Турнир: Лига чемпионов-2006/07
Стадия: групповой этап
Матч: «Гамбург» – ЦСКА – 3:2
5. Юрий Никифоров («Спартак»)
Турнир: Лига чемпионов-1995/96
Стадия: 1/4 финала
Матч: «Спартак» – «Нант» – 2:2
4. Кристиан Нобоа («Рубин»)
Турнир: Лига Европы-2010/11
Стадия: 1/16 финала
Матч: «Твенте» – «Рубин» – 2:2
3. Марат Измайлов («Локомотив»)
Турнир: Лига чемпионов-2003/04
Стадия: 1/8 финала
Матч: «Локомотив» – «Монако» – 2:1
2. Александр Рязанцев («Рубин»)
Турнир: Лига чемпионов-2009/10
Стадия: групповой этап
Матч: «Барселона» – «Рубин» – 1:2
1. Сергей Игнашевич («Локомотив»)
Турнир: Лига чемпионов-2001/02
Стадия: квалификационный раунд
Матч: «Локомотив» – «Тироль» – 3:1
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