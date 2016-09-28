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50 лучших голов русских клубов в еврокубках. 10-1

10. Баба Адаму («Крылья Советов»)

Турнир: Кубок УЕФА-2005/06

Стадия: квалификационный раунд

Матч: «АЗ» – «Крылья Советов» – 3:1

9. Халк («Зенит»)

Турнир: Лига Европы-2012/13

Стадия: 1/16 финала

Матч: «Зенит» – «Ливерпуль» – 2:0

8. Александр Павленко («Спартак»)

Турнир: Кубок УЕФА-2003/04

Стадия: 1/16 финала

Матч: «Спартак» – «Динамо Бухарест» – 4:0

7. Халк («Зенит»)

Турнир: Лига Европы-2014/15

Стадия: 1/4 финала

Матч: «Зенит» – «Севилья» – 2:2

6. Юрий Жирков (ЦСКА)

Турнир: Лига чемпионов-2006/07

Стадия: групповой этап

Матч: «Гамбург» – ЦСКА – 3:2

5. Юрий Никифоров («Спартак»)

Турнир: Лига чемпионов-1995/96

Стадия: 1/4 финала

Матч: «Спартак» – «Нант» – 2:2

4. Кристиан Нобоа («Рубин»)

Турнир: Лига Европы-2010/11

Стадия: 1/16 финала

Матч: «Твенте» – «Рубин» – 2:2

3. Марат Измайлов («Локомотив»)

Турнир: Лига чемпионов-2003/04

Стадия: 1/8 финала

Матч: «Локомотив» – «Монако» – 2:1

2. Александр Рязанцев («Рубин»)

Турнир: Лига чемпионов-2009/10

Стадия: групповой этап

Матч: «Барселона» – «Рубин» – 1:2

1. Сергей Игнашевич («Локомотив»)

Турнир: Лига чемпионов-2001/02

Стадия: квалификационный раунд

Матч: «Локомотив» – «Тироль» – 3:1

50 лучших голов русских клубов в еврокубках. 20-11

50 лучших голов русских клубов в еврокубках. 30-21

50 лучших голов русских клубов в еврокубках. 40-31

50 лучших голов русских клубов в еврокубках. 50-41

Лига Европы Лига чемпионов Лига чемпионов Рубин Зенит Спартак ЦСКА Крылья Советов Локомотив Измайлов Марат Игнашевич Сергей Жирков Юрий Павленко Александр Рязанцев Александр Нобоа Кристиан Халк Никифоров Юрий Адаму Бабу
Комментарии (8)
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Partyk
1475082951
Е.ать, Игнашевич дал, так дал
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dimid
1475090281
прям как фантастика какая-та)))))
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h3LL1k
1475093182
то чувство когда команда из России со дна турнирной таблицы рфпл напрягла азе алкмар на тот момент идущий на 1ром месте в своём чемпионате есть за что гордиться всё таки))))) если баба адаму красную не получил прошли бы я думаю дальше при выигрыше 5 3 дома тоже с чумовыми голами и на выезде выигрывая 1 0 а потом нелепая красная на ровном месте и слив ну всё равно молодцы)))
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bset
1475096767
Жирков должен быть на первом месте. Измайлов второй. Остальные плюс-минус одинаковые.
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Nesterenko
1475100223
Почему нет гола Карвалью в ворота Арсенала в 2006 году? А как же гол Зырянова в ворота Баварии???
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ivanthebest
1475103491
Не знаю.... я бы в топ гол Андрюшки в ворота Байера поставил... Он по-моему больше так никогда в жизни быстро не бегал. С центра поля протащил мяч на дикой скорости, обыграл попутно нескольких соперников, и заклал в ближнюю девятину...
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mab1011
1475129546
Наши журналисты видимо с техническим образованием не понимают разницы между словом "русский" и "российский". Русский-это национальность-таких клубов нет, а вот российский -это государственная принадлежность -такие клубы в России есть.
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