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    50 лучших голов русских клубов в еврокубках. 20-11


    3.7
    Голосов: 3
    14.09.2016 14:30
    Памятные голы Хохлова головой и Семака пяткой в Лиге чемпионов, дальние удары Цымбаларя и Халка, изумительная комбинация «Спартака» и привет от «Ротора» – в четвертом выпуске от «Бомбардира».

    20. Алан Дзагоев (ЦСКА)

    Турнир: Лига чемпионов-2009/10

    Стадия: групповой этап

    Матч: ЦСКА – «Бешикташ» – 2:1

    19. Дмитрий Хохлов («Локомотив»)

    Турнир: Лига чемпионов-2003/04

    Стадия: групповой этап

    Матч: «Локомотив» – «Интер» – 3:0

    18. Антон Бобер («Крылья Советов»)

    Турнир: Кубок УЕФА-2005/06

    Стадия: квалификационный раунд

    Матч: «Крылья Советов» – «АЗ» – 5:3

    17. Сергей Семак («Зенит»)

    Турнир: Лига чемпионов-2011/12

    Стадия: 1/8 финала

    Матч: «Зенит» – «Бенфика» – 3:2

    16. Дмитрий Аленичев («Спартак»)

    Турнир: Лига чемпионов-1995/96

    Стадия: групповой этап

    Матч: «Русенборг» – «Спартак» – 2:4

    15. Роман Павлюченко («Спартак»)

    Турнир: Лига чемпионов-2006/07

    Стадия: групповой этап

    Матч: «Спортинг» – «Спартак» – 1:3

    14. Виталий Абрамов («Ротор»)

    Турнир: Кубок УЕФА-1998/99

    Стадия: квалификационный раунд

    Матч: «Црвена Звезда» – «Ротор» – 2:1

    13. Илья Цымбаларь («Спартак»)

    Турнир: Лига чемпионов-1995/96

    Стадия: групповой этап

    Матч: «Спартак» – «Русенборг» – 4:1

    12. Заза Джанашия («Локомотив»)

    Турнир: Кубок Кубков-1998/99

    Стадия: 1/4 финала

    Матч: «Локомотив» – «Маккаби Хф» – 3:0

    11. Халк («Зенит»)

    Турнир: Лига чемпионов-2015/16

    Стадия: групповой этап

    Матч: «Валенсия» – «Зенит» – 2:3

    50 лучших голов русских клубов в еврокубках. 30-21

    50 лучших голов русских клубов в еврокубках. 40-31

    50 лучших голов русских клубов в еврокубках. 50-41

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 3
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +664

      Mityai90 15 сентября 2016, 08:49

      Ну первый наверное полюбому будет гол Жиркова Гамбургу.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +483

      headdevil 14 сентября 2016, 18:36

      Гол Хохлова - лучший гол, забитый головой, который я видел. Был на этом матче, это было что-то!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +380

      aimer1988 > headdevil 14 сентября 2016, 19:47

      Эх, до сих пор, наравне с гордостью за тот сезон , разочарование от судей и не реализации кучи моментов в первом матче с Монако

      0
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 14 сентября 2016, 14:05

      Крутые голы

      1
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    • ...
      Рейтинг: +264

      McDuff 14 сентября 2016, 13:37

      я думал гол Семака будет лучшим

      1
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 14 сентября 2016, 10:06

      гол Семака должен быть в топ-5

      3
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      Рейтинг: +264

      dimid > ПФК ЦСКА Моscow 14 сентября 2016, 10:43

      это 50 лучших голов, здесь нет 1-го и 50-го места

      1
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow > dimid 17 сентября 2016, 19:41

      зачем тогда они нумеруются?

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