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    «Зенит» разгромил АЗ. «Краснодар» выиграл у «Ниццы». Ключевые моменты ЛЕ (ВИДЕО)


    5
    Голосов: 4
    29.09.2016 20:00
    Российские клубы выиграли свои матчи в Лиге Европы, однако их успех омрачили травмы ведущих игроков. «Бомбардир» представляет главные события в матчах с участием наших команд.

    Вышедший на замену Шатов забивает пятый гол голландским гостям. «Зенит» побеждает со счетом 5:0.

    Джорджевич травму получил.

    Четвертый мяч влетает в ворота АЗ. Это Кришито реализовал пенальти.

    Кокорин оформляет дубль!

    Жулиано увеличивает преимущество «Зенита».

    Кокорин открывает счет в матче. Классно пробил в угол ворот Рошета.

    Составы на матч «Зенита» и АЗ.

    Федор Смолов открыл счет, но получил травму. После этого дублями выстрелили Жоаозиньо и вышедший на замену Ари. «Ницца» ответила на это голом Балотелли, у которого тоже возникли проблемы со здоровьем. Еще один гол в ворота Крицюка забил Киприен. Победа «Краснодара» со счетом 5:2.

    Немного отвлечемся от матча «Краснодара». Тут российский форвард Николай Комличенко забил гол за «Слован». Уже на первой минуте матча от Комличенко пострадал греческий ПАОК.

    Стартовые составы команд.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: УЕФА
    Рейтинг: 5 Голосов: 4
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +157

      pik54 30 сентября 2016, 09:32

      Молодцы, так держать!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50

      magg27 30 сентября 2016, 05:29

      Молодцы так всегда бы играли!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +390

      fantom23 30 сентября 2016, 02:06

      Красавцы!!!Вот за таких не стыдно!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1381

      marslond 30 сентября 2016, 00:40

      Молодцы. Сложно сказать когда два наших клуба забивали по 5 мячей. Красавцы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 30 сентября 2016, 00:14

      ...так держать!!!
      ...фу-у на спартак...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 30 сентября 2016, 00:05

      Мои поздравления всем российским болельщикам , два клуба наколотили 10 шт. на двоих

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      logic 29 сентября 2016, 22:06

      5

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 29 сентября 2016, 21:57

      Как-то так!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +279

      TERIA-76 29 сентября 2016, 21:54

      Краснодар показал мастер-класс!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 29 сентября 2016, 21:53

      Браво!!!

      0
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