«Зенит» разгромил АЗ. «Краснодар» выиграл у «Ниццы». Ключевые моменты ЛЕ (ВИДЕО)

Вышедший на замену Шатов забивает пятый гол голландским гостям. «Зенит» побеждает со счетом 5:0.
Джорджевич травму получил.
74 – охохо. Джорджевича уносят на носилках #ЗенитАЗ pic.twitter.com/mLTDx5TtqS— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 29 сентября 2016 г.
Четвертый мяч влетает в ворота АЗ. Это Кришито реализовал пенальти.
Кокорин оформляет дубль!
Жулиано увеличивает преимущество «Зенита».
Кокорин открывает счет в матче. Классно пробил в угол ворот Рошета.
Составы на матч «Зенита» и АЗ.
Федор Смолов открыл счет, но получил травму. После этого дублями выстрелили Жоаозиньо и вышедший на замену Ари. «Ницца» ответила на это голом Балотелли, у которого тоже возникли проблемы со здоровьем. Еще один гол в ворота Крицюка забил Киприен. Победа «Краснодара» со счетом 5:2.
Немного отвлечемся от матча «Краснодара». Тут российский форвард Николай Комличенко забил гол за «Слован». Уже на первой минуте матча от Комличенко пострадал греческий ПАОК.
Стартовые составы команд.