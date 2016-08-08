«Спартак» и «Краснодар» – во главе таблицы РФПЛ. Россия и Турция сыграют товарищеский матч. Дайджест событий дня

«Спартак» и «Краснодар» – два лидера чемпионата России

Сегодня двумя матчами завершился второй тур РФПЛ, в котором «Спартак» переиграл «Крылья Советов» благодаря единственному голу Андрея Ещенко, а «Краснодар» на своем поле не оставил шансов «Тереку», забив ему четыре безответных мяча: два гола на счету Федора Смолова, еще по разу отличились Ари и Вандерсон.

Фотогалерея матча «Спартак» – «Крылья Советов»

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«Локомотив» лишится главного тренера

Наставник «Локомотива» Игорь Черевченко сегодня объявил руководству клуба о желании покинуть свой пост и своего решения об уходе менять не стал. Исполняющим обязанности главного тренера команды будет назначен Олег Пашинин, который подготовит «Локомотив» к матчу третьего тура против «Терека». Игра состоится 14 августа.

«Зенит» предложил 20 миллионов за чемпиона Европы…

Руководство «Браги» не стало опровергать интерес «Зенита» к своему полузащитнику Рафаэлу Силве, а президент португальского клуба Антониу Сальвадор и вовсе сообщил, что россияне готовы заплатить за этого игрока 20 миллионов евро, но при этом подчеркнул, что футболист хотел бы продолжить выступления за «Брагу». Напомним, в прошлом месяце Рафа Силва стал чемпионом Европы в составе сборной Португалии.

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… и не отпустил Кришито в «Наполи»

В свою очередь, представители «Зенита» ответили отказом на предложение «Наполи» выкупить Доменико Кришито – итальянец нужен новому тренеру питерского клуба Мирче Луческу и не покинет клуб даже в том случае, если «Наполи» включит в сделку защитника Ивана Стринича.

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Чорлуке везет больше Кришито

В отличие от зенитовца, шансы на переезд в Серию А более высоки у защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуки, который может быть продан в «Фиорентину». Причем даже дешевле, чем за три миллиона евро, хотя изначально российский клуб был намерен расстаться с хорватом именно за такую сумму. Ранее за Чорлукой охотился «Спартак», который готовил сразу семь миллионов ради покупки защитника «Локо».

«Реал» – без двух лидеров на матч за Суперкубок

Во вторник 9 августа настоящий евросезон откроют две испанские топ-команды – «Реал» и «Севилья», они сойдутся в борьбе за Суперкубок УЕФА. При этом победитель Лиги чемпионов не сможет приехать в лучшем составе: из-за неоптимальных кондиций матч пропустят Криштиану Роналду и Гарет Бэйл. Это связано с тем, что оба футболиста после Евро-2016 только приступили к тренировочному процессу. Матч «Реал» – «Севилья» состоится в норвежском Тронхейме.

Россия точно сыграет против Турции и Ганы

Еще несколько месяцев назад матч Россия – Турция из-за сложной политической ситуации между странами представить было тяжело, но сейчас все изменилось, а слухи о возможной игре между этими сборными превратились в официальную информацию: да, сборная России и сборная Турции сыграют 31 августа в Анталии. Кроме того, 6 сентября наша команда встретится в Москве с Ганой.

«Интер» лишился тренера, Манчини на свободе

«Интер» расстался со своим главным тренером Роберто Манчини: клуб и тренер расторгли контракт по взаимному согласию сторон. Сегодня игроки «Интера» тренировались уже без Манчини, заменить которого, скорее всего, будет призван голландец Франк де Бур. Во всяком случае, о предварительной договоренности с ним уже сообщалось.

Двое в финале: тренером сборной России станет Бердыев или Черчесов

По итогам обсуждения четырех кандидатур на пост главного тренера сборной России сегодня на заседании бюро исполкома РФС – приоритетными фигурами являются Курбан Бердыев и Станислав Черчесов. Окончательное решение будет объявлено 11 августа, когда соберется исполком РФС. При этом помимо Бердыева и Черчесова сборную все еще могут возглавить Сергей Семак и Александр Бородюк.

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