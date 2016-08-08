Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Спартак» и «Краснодар» – во главе таблицы РФПЛ. Россия и Турция сыграют товарищеский матч. Дайджест событий дня

«Спартак» и «Краснодар» – во главе таблицы РФПЛ. Россия и Турция сыграют товарищеский матч. Дайджест событий дня

«Спартак» и «Краснодар» – два лидера чемпионата России

Сегодня двумя матчами завершился второй тур РФПЛ, в котором «Спартак» переиграл «Крылья Советов» благодаря единственному голу Андрея Ещенко, а «Краснодар» на своем поле не оставил шансов «Тереку», забив ему четыре безответных мяча: два гола на счету Федора Смолова, еще по разу отличились Ари и Вандерсон.

Фотогалерея матча «Спартак» – «Крылья Советов»

Мамаев, Азмун, Грасия и другие герои и антигерои 2-го тура РФПЛ

«Локомотив» лишится главного тренера

Наставник «Локомотива» Игорь Черевченко сегодня объявил руководству клуба о желании покинуть свой пост и своего решения об уходе менять не стал. Исполняющим обязанности главного тренера команды будет назначен Олег Пашинин, который подготовит «Локомотив» к матчу третьего тура против «Терека». Игра состоится 14 августа.

«Зенит» предложил 20 миллионов за чемпиона Европы…

Руководство «Браги» не стало опровергать интерес «Зенита» к своему полузащитнику Рафаэлу Силве, а президент португальского клуба Антониу Сальвадор и вовсе сообщил, что россияне готовы заплатить за этого игрока 20 миллионов евро, но при этом подчеркнул, что футболист хотел бы продолжить выступления за «Брагу». Напомним, в прошлом месяце Рафа Силва стал чемпионом Европы в составе сборной Португалии.

Миранчук, Проппер и еще три игрока, которые могут перейти в «Зенит»

… и не отпустил Кришито в «Наполи»

В свою очередь, представители «Зенита» ответили отказом на предложение «Наполи» выкупить Доменико Кришито – итальянец нужен новому тренеру питерского клуба Мирче Луческу и не покинет клуб даже в том случае, если «Наполи» включит в сделку защитника Ивана Стринича.

«Рома» арендовала Щесны и Фасио. Таблица летних трансферов Серии А

Чорлуке везет больше Кришито

В отличие от зенитовца, шансы на переезд в Серию А более высоки у защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуки, который может быть продан в «Фиорентину». Причем даже дешевле, чем за три миллиона евро, хотя изначально российский клуб был намерен расстаться с хорватом именно за такую сумму. Ранее за Чорлукой охотился «Спартак», который готовил сразу семь миллионов ради покупки защитника «Локо».

«Реал» – без двух лидеров на матч за Суперкубок

Во вторник 9 августа настоящий евросезон откроют две испанские топ-команды – «Реал» и «Севилья», они сойдутся в борьбе за Суперкубок УЕФА. При этом победитель Лиги чемпионов не сможет приехать в лучшем составе: из-за неоптимальных кондиций матч пропустят Криштиану Роналду и Гарет Бэйл. Это связано с тем, что оба футболиста после Евро-2016 только приступили к тренировочному процессу. Матч «Реал» – «Севилья» состоится в норвежском Тронхейме.

Россия точно сыграет против Турции и Ганы

Еще несколько месяцев назад матч Россия – Турция из-за сложной политической ситуации между странами представить было тяжело, но сейчас все изменилось, а слухи о возможной игре между этими сборными превратились в официальную информацию: да, сборная России и сборная Турции сыграют 31 августа в Анталии. Кроме того, 6 сентября наша команда встретится в Москве с Ганой.

«Интер» лишился тренера, Манчини на свободе

«Интер» расстался со своим главным тренером Роберто Манчини: клуб и тренер расторгли контракт по взаимному согласию сторон. Сегодня игроки «Интера» тренировались уже без Манчини, заменить которого, скорее всего, будет призван голландец Франк де Бур. Во всяком случае, о предварительной договоренности с ним уже сообщалось.

Двое в финале: тренером сборной России станет Бердыев или Черчесов

По итогам обсуждения четырех кандидатур на пост главного тренера сборной России сегодня на заседании бюро исполкома РФС – приоритетными фигурами являются Курбан Бердыев и Станислав Черчесов. Окончательное решение будет объявлено 11 августа, когда соберется исполком РФС. При этом помимо Бердыева и Черчесова сборную все еще могут возглавить Сергей Семак и Александр Бородюк.

«Ростов» без Бердыева. Что будет с командой?

Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Россия Зенит Брага Наполи Локомотив Реал Севилья Россия Турция Гана Спартак Краснодар Ахмат Крылья Советов Роналду Криштиану Бэйл Гарет Чорлука Ведран Кришито Доменико Бердыев Курбан Черчесов Станислав Манчини Роберто
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
GeorgeXIII
1470691231
Посмотрим что будет дальше
Ответить
Ильгизар И
1470717063
Это только начало,интересен конец
Ответить
ilichkadr
1470722276
Посмотрим, что покажет Спартак с Рубином и Краснодаром........
Ответить
lihindic
1470733501
не долго...
Ответить
df4fhghr
1470734776
Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://vkk.me/nosmoke
Ответить
pik54
1470736075
посмотрим, как сыграют между собой.
Ответить
baltica
1470746807
Чё то "Зенит" всё обламывается.
Ответить
sochi-2013
1470843573
Краснодарцы, если потеряете очки с КС- вас не поймут. Заявка на чемпионство, окажется несостоятельной. Мягко говоря!
Ответить
Главные новости
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова в матче с его первым ассистом
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+