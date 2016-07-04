Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Путин подписал закон о болельщиках. «Манчестер Сити» приобрел игрока «Уфы». Дайджест событий дня

Путин подписал закон о болельщиках. «Манчестер Сити» приобрел игрока «Уфы». Дайджест событий дня

Зинченко стал одноклубником Агуэро и Де Брюйне

«Манчестер Сити» сообщил о подписании контракта с украинским полузащитником Александром Зинченко. Заинтересованность в этом трансфере лично высказал новый наставник клуба Хосеп Гвардиола. Контракт оформлен сроком на пять лет, а сам Зинченко в ближайшее время прибудет в расположение своего нового клуба. Предполагается, что следующий сезон футболист проведет в голландском «ПСВ» на правах аренды.

Почему «Манчестер Сити» купил Зинченко

Месси вернется в сборную

Лионель Месси продолжит выступать за сборную Аргентины. Такую информацию сообщил один из его партнеров по национальной команде. «Он вернется. Месси уже горит желанием сыграть на ЧМ-2018», – сказал футболист, имя которого не называется. Ранее после проигранного финала Кубка Америки-2016 Месси заявил, что прекратит выступления за сборную.

Как Аргентина просит Месси остаться

Хиддинк хочет тренировать Англию вместо России

Гус Хиддинк изъявил желание стать главным тренером сборной Англии. Ради этого голландский специалист отказался от контракта с РФС и возможности возглавить сборную России. В свою очередь, ФА Англии намерена провести предварительные переговоры с Хиддинком. Ранее желание поработать на благо национальной английской команды изъявил и один из ее бывших тренеров – Свен-Горан Эрикссон.

Кто возглавит и окончательно добьет сборную Англии

«Зенит» собирается продать Витселя в «Наполи»

«Зенит» принял предложение «Наполи» по трансферу Акселя Витселя. Сумма сделки составит 15 миллионов евро. При этом итальянский клуб пока не договорился с футболистом по условиям личного контракта, по которому бельгиец хочет получать не менее четырех миллионов евро в год. Ранее сообщалось о практически свершившейся сделке по переходу Витселя из «Зенита» в «Эвертон».

Игнашевич подписал новый контракт с ЦСКА

Защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич продлил контракт со своим нынешним клубом. Новое соглашение истечет по окончания сезона-2016/17. Игнашевич выступает за ЦСКА с 2004 года, и на его счету 476 матчей за армейский клуб и 18 завоеванных трофеев.

Широков покинет ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что полузащитник клуба Роман Широков с большей долей вероятности будет выступать в другой команде. «Мы общались и с самим Романом, и с его агентом. Роман хочет постоянно играть. С учетом этого, он, скорее всего, продолжит карьеру в другом клубе. У нас довольно высокая конкуренция», – рассказал Бабаев.

Жемалетдинов – игрок «Рубина»

«Рубин» подписал контракт с бывшим нападающим «Локомотива» Рифатом Жемалетдиновым. Подробности пока не разглашаются. Известно, что в своем новом клубе игрок будет выступать под номером 96. Ранее сообщалось об отказе Жемалетдинова подписывать новый контракт с «Локо», даже несмотря на десятикратное увеличение зарплаты.

На футбол – по паспорту

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который вводит обязательную продажу билетов и вход на официальные спортивные соревнования по паспорту. Таким образом, организаторы спортивных мероприятий обязаны будут проводить идентификацию личности зрителей не позднее, чем за три часа до начала соревнований. Кроме того, данный закон позволит судам устанавливать запрет на посещение мероприятий болельщикам, ранее уличенным в нарушении правил поведения на трибунах. Черные списки будут публиковаться на сайте МВД, а фанаты, из этих списков не будут допущены на матч и не получат деньги за возврат билета.

Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Россия Манчестер Сити Аргентина Англия Зенит Наполи ЦСКА Рубин Игнашевич Сергей Месси Лионель Широков Роман Витсель Аксель Жемалетдинов Рифат Зинченко Александр Хиддинк Гус
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DIDI 23
1467658323
Не читал выше изложенного. Хватило первых пяти слов заголовка: "Путин подписал закон о болельщиках". Думаю как обычно всех пытается обложить дополнительным налогом.
Ответить
alex1951
1467659641
После чего россиские болелы будут номинированы на звание самых-самых в мире,ну как ирландцы!)))))
Ответить
Вомбат
1467665455
"«Зенит» принял предложение «Наполи» по трансферу Акселя Витселя. Ранее сообщалось о практически свершившейся сделке по переходу Витселя из «Зенита» в «Эвертон»." Комментарии излишни.
Ответить
343443
1467666271
После чего россиские болелы будут номинированы на звание самых-самых в мире,ну как ирландцы!
Ответить
TUMS
1467670031
Скоро с паспортом в WC будем ходить...
Ответить
Xiko
1467674090
Правильно все сделал! Ибо устали уже от срывов матча и как себя ведут неадекватные болельщики на матче!
Ответить
Strig
1467694589
Но наша сборная от этого увы - не лучше...
Ответить
sergey610
1467700165
КОРОЧЕ! Ну вы поняли.
Ответить
Главные новости
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+