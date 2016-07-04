Путин подписал закон о болельщиках. «Манчестер Сити» приобрел игрока «Уфы». Дайджест событий дня

Зинченко стал одноклубником Агуэро и Де Брюйне

«Манчестер Сити» сообщил о подписании контракта с украинским полузащитником Александром Зинченко. Заинтересованность в этом трансфере лично высказал новый наставник клуба Хосеп Гвардиола. Контракт оформлен сроком на пять лет, а сам Зинченко в ближайшее время прибудет в расположение своего нового клуба. Предполагается, что следующий сезон футболист проведет в голландском «ПСВ» на правах аренды.

Почему «Манчестер Сити» купил Зинченко

Месси вернется в сборную

Лионель Месси продолжит выступать за сборную Аргентины. Такую информацию сообщил один из его партнеров по национальной команде. «Он вернется. Месси уже горит желанием сыграть на ЧМ-2018», – сказал футболист, имя которого не называется. Ранее после проигранного финала Кубка Америки-2016 Месси заявил, что прекратит выступления за сборную.

Как Аргентина просит Месси остаться

Хиддинк хочет тренировать Англию вместо России

Гус Хиддинк изъявил желание стать главным тренером сборной Англии. Ради этого голландский специалист отказался от контракта с РФС и возможности возглавить сборную России. В свою очередь, ФА Англии намерена провести предварительные переговоры с Хиддинком. Ранее желание поработать на благо национальной английской команды изъявил и один из ее бывших тренеров – Свен-Горан Эрикссон.

Кто возглавит и окончательно добьет сборную Англии

«Зенит» собирается продать Витселя в «Наполи»

«Зенит» принял предложение «Наполи» по трансферу Акселя Витселя. Сумма сделки составит 15 миллионов евро. При этом итальянский клуб пока не договорился с футболистом по условиям личного контракта, по которому бельгиец хочет получать не менее четырех миллионов евро в год. Ранее сообщалось о практически свершившейся сделке по переходу Витселя из «Зенита» в «Эвертон».

Игнашевич подписал новый контракт с ЦСКА

Защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич продлил контракт со своим нынешним клубом. Новое соглашение истечет по окончания сезона-2016/17. Игнашевич выступает за ЦСКА с 2004 года, и на его счету 476 матчей за армейский клуб и 18 завоеванных трофеев.

Широков покинет ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что полузащитник клуба Роман Широков с большей долей вероятности будет выступать в другой команде. «Мы общались и с самим Романом, и с его агентом. Роман хочет постоянно играть. С учетом этого, он, скорее всего, продолжит карьеру в другом клубе. У нас довольно высокая конкуренция», – рассказал Бабаев.

Жемалетдинов – игрок «Рубина»

«Рубин» подписал контракт с бывшим нападающим «Локомотива» Рифатом Жемалетдиновым. Подробности пока не разглашаются. Известно, что в своем новом клубе игрок будет выступать под номером 96. Ранее сообщалось об отказе Жемалетдинова подписывать новый контракт с «Локо», даже несмотря на десятикратное увеличение зарплаты.

На футбол – по паспорту

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который вводит обязательную продажу билетов и вход на официальные спортивные соревнования по паспорту. Таким образом, организаторы спортивных мероприятий обязаны будут проводить идентификацию личности зрителей не позднее, чем за три часа до начала соревнований. Кроме того, данный закон позволит судам устанавливать запрет на посещение мероприятий болельщикам, ранее уличенным в нарушении правил поведения на трибунах. Черные списки будут публиковаться на сайте МВД, а фанаты, из этих списков не будут допущены на матч и не получат деньги за возврат билета.