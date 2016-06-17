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    «Локомотив» предлагал Жемалетдинову десятикратное увеличение зарплаты

    Спортивный директор «Локомотива» Кирилл Котов подтвердил информацию о том, что нападающий Рифат Жемалетдинов покинет московский клуб и станет игроком «Рубина».

    «В начале этого года Жемалетдинов был переведен из молодежного в основной состав, вышел на качественно новый уровень. Мы предложили футболисту десятикратное увеличение зарплаты. Клуб сделал все возможное, чтобы удержать своего воспитанника. Президент, главный тренер, спортивный директор – мы все общались с самим футболистом, его родителями и агентом.

    Однако Жемалетдинов выбрал другую команду, а именно «Рубин». Нам известно, какие условия были ему там предложены. По нашему мнению, это неадекватные деньги для совсем еще молодого футболиста, который провел всего несколько матчей в Премьер-лиге. Жемалетдинов вправе покинуть «Локомотив», воспользовавшись опцией самовыкупа. Очень жаль, что он выбрал большие деньги, а не родной клуб, в который пришел пятилетним мальчиком», – сказал Котов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.06.2016 19:16
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +42

      Поллитра 19 июня 2016, 15:29

      татар нужен в татарии

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      Schmitt 18 июня 2016, 00:39

      одна надежда на молодежь. вот почему Миранчука не взять на Евро?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 17 июня 2016, 22:41

      увеличивать зарплату - плодить новых денисовых,сычевых и иже с ними.. не будет из игрока толк если все мысли заняты баблом.. резкое УМЕНЬШЕНИЕ зарплат всеми клубами позволит со временем улучшить наш футбол.. ни один игрок нашей сборной не стоит тех денег которые ему платят..ИМХО

      6
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > кошмарик 17 июня 2016, 23:49

      Что ты мелешь??? Будущей потенциальной звезде предложили контракт приблизительно в 200 тысяч за сезон, когда остальные дрова получают от ляма и выше. Где справедливость? Вот поэтому у нас и нет новых игроков в сборной. Сейчас Жемалетдинова прокакают, а купят двух черных дровосеков с зарплатой в полтора ляма каждому. Ты такую селекцию поддерживаешь?!

      -2
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик > Антибиотик 18 июня 2016, 00:19

      ты текст прочти.. если не смог,не понял, то это не моя вина

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      djsid > кошмарик 18 июня 2016, 00:30

      Правильно,урезать всем зарплаты,пускай старики едут дальше зарабатывать,а молодеж играет.

      0
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > кошмарик 18 июня 2016, 01:31

      Твоя цитата: "увеличивать зарплату - плодить новых денисовых,сычевых и иже с ними.. не будет из игрока толк если все мысли заняты баблом.."
      Я полностью не согласен. Что я должен ещё понять?

      0
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      Рейтинг: +26

      OLEGTI 17 июня 2016, 22:14

      10 кратное увеличение зарплаты это уже слишком

      1
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 17 июня 2016, 21:38

      Всё с ним ясно! Ничего толкового не получится!

      -2
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      Рейтинг: +988

      опус 2 17 июня 2016, 21:37

      Локомотив -десятикратное увеличение зарплаты , Рубин -двадцатикратное,кто ещё больше предложит ? По зарплатам всю Европу обогнали ! Есть чем гордиться ! А для игры, пару бразильцев со скидкой купим !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +127

      талхк 17 июня 2016, 21:31

      просрали молодую кровь сами

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 17 июня 2016, 21:03

      Надо было отступные прописывать большие, тогда бы никто в обиде сейчас не был бы

      0
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 17 июня 2016, 20:52

      Жиды долбанные во главе со смородской! Не удивлюсь, если повториться история как с Кокориным и Рифата года через два продадут в условный Зенит за 20 лямов.

      4
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      Рейтинг: +1580

      srg38 17 июня 2016, 20:44

      Вообще нападающих нету теперь в Локомотиве))

      1
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