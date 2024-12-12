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    • Кордоба описал шансы «Краснодара» на чемпионство одним прилагательным

    Кордоба описал шансы «Краснодара» на чемпионство одним прилагательным

    Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба оценил шансы на чемпионство.

    – Мало кто верил, что вы и в этом сезоне продолжите бороться за чемпионство. Вы стали сильнее?

    – Я обожаю удивлять людей, которые говорят, что мы слабые. Сейчас у нас сложился очень хороший и сплоченный коллектив, с которым мы продолжаем борьбу.

    Никита Кривцов недавно сказал, что «Зенит» перестал быть непобедимым. Согласны?

    – Конечно.

    «Краснодар» сегодня – борец с несправедливостью?

    – Мы сконцентрированы на себе. Не буду говорить о судьях и других командах. Наша задача – продолжать работать и бороться.

    – «Краснодар» станет чемпионом в мае 2025-го?

    – Нужно идти шаг за шагом. Но у нас высокие шансы.

    • У «Краснодара» 0 трофеев в истории.
    • Краснодарцы в сезоне РПЛ проиграли только «Спартаку».
    • Сезон РПЛ возобновится 1-2 марта.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.12.2024 13:05
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    Комментарии (2)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    zigbert
    1734009968
    Конечно Краснодар один из главных претендентов на титул чемпиона, его нельзя сбрасывать со счетов.
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    Max-Min-vkontakte
    1734010127
    Vamos, John!
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