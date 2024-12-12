Кордоба описал шансы «Краснодара» на чемпионство одним прилагательным

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба оценил шансы на чемпионство.

– Мало кто верил, что вы и в этом сезоне продолжите бороться за чемпионство. Вы стали сильнее?

– Я обожаю удивлять людей, которые говорят, что мы слабые. Сейчас у нас сложился очень хороший и сплоченный коллектив, с которым мы продолжаем борьбу.

– Никита Кривцов недавно сказал, что «Зенит» перестал быть непобедимым. Согласны?

– Конечно.

– «Краснодар» сегодня – борец с несправедливостью?

– Мы сконцентрированы на себе. Не буду говорить о судьях и других командах. Наша задача – продолжать работать и бороться.

– «Краснодар» станет чемпионом в мае 2025-го?

– Нужно идти шаг за шагом. Но у нас высокие шансы.

У «Краснодара» 0 трофеев в истории.

Краснодарцы в сезоне РПЛ проиграли только «Спартаку».

Сезон РПЛ возобновится 1-2 марта.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов