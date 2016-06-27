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    Широков избил Мамаева перед игрой с Уэльсом. На Евро будет новый чемпион. Дайджест событий дня


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    Голосов: 0
    27.06.2016 21:00
    Месси завершил карьеру в сборной. «ПСЖ» расстался с Бланом. «Ювентус» подписал Алвеса. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    Италия устранила с дороги Испанию и вышла в четвертьфинал

    В матче 1/8 финала Евро-2016 между сборными Испании и Италии было забито два мяча: Джорджо Кьеллини открыл счет на 33-й минуте, а Пелле на последних минутах его удвоил. В матче 1/4 финала Италия сыграет с Германией, а Испания будет смотреть остаток Евро по телевизору.

    Италия, Германия, Франция и другие фавориты-неудачники прошлых Евро

    Месси уходит из сборной Аргентины

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил об окончании карьеры в национальной команде после поражения от чилийцев в финале Кубка Америки-2016. Аргентина сыграла с Чили вничью 0:0, но уступила 2:4 в серии пенальти. «Для меня выступления за сборную Аргентины закончились. Это будет на благо всем, и этого многие хотят. Они не удовлетворяются участием в финале, и мы тоже. К сожалению, мы так и не смогли одержать победу. Думаю, что уже хватит. Переживаю большую боль», – заключил великий аргентинец. Вслед за ним о возможном уходе из сборной намекнул и Агуэро, а затем и целый ряд аргентинских футболистов.

    Три финала – три кошмара. Аргентина и Месси снова плачут

    Перед матчем с Уэльсом в сборной России состоялась драка

    Рассечение над бровью было получено полузащитником сборной России Павлом Мамаевым после драки с капитаном Романом Широковым. Произошло это перед игрой с Уэльсом, когда Мамаев позволил себе некорректные высказывания в адрес главного тренера и партнера по команде.

    Цитата дня. Мамаев «ждет говна» от болельщиков за крах на Евро-2016

    Все футболисты сборной России – «чисты»

    Главный врач сборной России Эдуард Безуглов сообщил, что перед Евро и во время турнира не было выявлено ни одной положительной допинг-пробы у российских футболистов. «Результаты проб уже пришли, все чистые, да и других вариантов не было вообще. Федору Смолову не повезло, он чаще всех сдавал, в том числе и дважды по жребию после матчей. Сдавали и перед Евро – суммарно– четыре раза. На этом турнире применялось новшество – всегда должен идти сдавать пробу игрок, попавший в стартовый состав. Ранее это было необязательным правилом», – рассказал Безуглов.

    Евгений Савин: «Лимитом убиваем таланты. Игроков целуют в попу и в клубе, и в сборной»

    Алвес перешел в «Ювентус»

    «Ювентус» объявил о приобретении защитника «Барселоны» Даниэля Алвеса. Контракт с 33-летним бразильцем рассчитан до конца сезона-2017/18. В прошедшем сезоне Алвес провел 29 матчей в чемпионате Испании, в которых отметился четырьмя результативными передачами.

    «ПСЖ» лишился главного тренера

    Французский «ПСЖ» официально объявил о расставании с Лораном Бланом, который возглавлял команду на протяжении трех лет. Под руководством Блана парижане сумели завоевать сразу 11 трофеев, в их числе три чемпионских титула. Ранее сообщалось, что новым наставником «ПСЖ» станет главный тренер «Севильи» Унаи Эмери.

    Халк уйдет из «Зенита» за китайскими деньгами

    Лидер «Зенита» Халк намерен перейти в китайский клуб «Шанхай Теллэйс», который соблазнил бразильца зарплатой в размере 20 миллионов евро в год. Трансфер может стать самым дорогим в истории китайского футбола, поскольку владельцы «Шанхай Теллэйс» готовы выложить за Халка 55 миллионов евро.

    Цифра дня. Почему Халк рвется в Китай

    Губочан покинет «Динамо»

    Защитник московского «Динамо» Томаш Губочан продолжит свою карьеру в другом клубе. «Уйду в отпуск, а уже после буду принимать решение. Но пока точно могу сказать, что не буду продолжать играть за «Динамо», – сообщил словацкий футболист. Цвета «Динамо» Губочан защищал с августа 2014 года, а до этого играл за «Зенит».

    Натхо-младший может оказаться в «Спартаке»

    Бывший полузащитник «Барселоны Б», выступавший в прошлом сезоне в молодежной команде ЦСКА Амир Натхо может продолжить карьеру в «Спартаке-2». 19-летний россиянин уже провел матч за красно-белых против владимирского«Торпедо», выйдя на поле за десять минут до окончания встречи.

    Измайлов вернется в РФПЛ

    Бывший полузащитник «Порту» Марат Измайлов продолжит карьеру в одном из клубом российской Премьер-лиги. Информацию подтвердил агент футболиста Паулу Барбоза. «Измайлов будет играть в РФПЛ. В ближайшее время он приступит к работе с новым клубом. Марат находится в хорошей форме, тренируется и готов играть. Думаю, через неделю все станет известно», – сообщил агент. Ранее Измайлов выступал в России за «Локомотив», а в сезоне-2014/15 защищал цвета «Краснодара».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Skysports, РФС
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 29 июня 2016, 03:54

      месси останется

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +269

      grand-igor 28 июня 2016, 21:08

      молодца !!!! еще пол команды надо!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +13

      burbon2002 28 июня 2016, 13:41

      shirokov podliz

      0
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      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 28 июня 2016, 10:50

      Лишнее подтверждение что команды как таковой у нас не было...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +223

      АХ 28 июня 2016, 09:46

      "- Отчего у вас шрам на лбу? Потрудитесь объяснить этой даме, вкрадчиво спросил Филипп Филиппович.
      Шариков сыграл ва-банк: - Я на колчаковских фронтах ранен, - пролаял он.
      Барышня встала и с громким плачем вышла.
      - Перестаньте! - крикнул вслед Филипп Филиппович"

      Собачье Сердце. Булгаков

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 28 июня 2016, 00:11

      Это ж как, надо было достать Широкова? Чего(кого) они не поделили.

      -1
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 27 июня 2016, 23:54

      да бред это.я про драку Мамаява и Широкова.просто просрали игру с Уэлсом,и надо было чего-то придумать.

      0
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 27 июня 2016, 22:44

      Хульк, давай, до свидания!

      1
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      Рейтинг: +15

      людмила малетина 27 июня 2016, 22:17

      халк-предатель !! неужели не хватает денег

      -3
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 27 июня 2016, 21:54

      Раздули про Мамаева и Широкова.

      0
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