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  • Ионов перешел в ЦСКА. Черчесов интересен «Милану». Дайджест событий дня

Ионов перешел в ЦСКА. Черчесов интересен «Милану». Дайджест событий дня

«Динамо» объявило о переходе Ионова в ЦСКА на правах аренды

Полузащитник «Динамо» Алексей Ионов проведет сезон-2016/17 в ЦСКА на правах аренды. «В пятницу, 24 июня, футбольный клуб «Динамо-Москва» достиг соглашения с московскими армейцами о переходе полузащитника Алексея Ионова на правах аренды. Полузащитник будет выступать за красно-синих до окончания сезона – 2016/17», – сказано в заявлении на официальном сайте «Динамо». В минувшем сезоне РФПЛ Ионов сыграл за «Динамо» 29 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

«Зенит» всерьез заинтересован в приобретении Стураро

Хавбек «Ювентуса» Стефано Стураро может сменить клубную прописку и перебраться в Россию. Сообщается, что основным претендентом на 23-летнего игрока является «Зенит». Сообщается, что агент итальянца встретился в Милане со спортивным директором «бьянконери» Фабио Паратичи для обсуждения дальнейшего будущего футболиста. Петербургский клуб всерьез намерен приобрести Стураро, который также интересен «Кристал Пэлас».

«Вест Хэм» предложил за Лаказетта 52 миллиона

«Вест Хэм» готов заплатить за форварда «Лиона» Александра Лаказетта 52 миллиона евро. Напомним, что в середине прошлого месяца лондонцы предлагали за 25-летнего форварда 40 миллионов евро и тогда французы ответили отказом. Сообщается, что Лаказетту не интересен вариант с «Вест Хэмом», однако решение должен принимать президент «Лиона» Жан-Мишель Олас.

Цифра дня. Середняк АПЛ готов отдать полсотни миллионов за один трансфер

Выход Великобритании из ЕС может повлечь за собой серьезные последствия для футболистов

Решение Великобритании выйти из состава Европейского союза, которое было принято вчера на референдуме, может повлечь за собой серьезные последствия для футболистов. По информации источника, сразу 122 футболиста Премьер-лиги могут лишиться разрешения на работу в стране. Согласно регламенту УЕФА, игроки должны принять участие в 30 процентах матчей своих сборных в течение последних 24 месяцев, чтобы выступать в Великобритании, если они из страны, которая не входит в состав Европейского союза. Для стран, которые занимают места с 11 до 20 места в рейтинге ФИФА, этот уровень доходит до 45 процентов.

Неймар назвал «Барселоне» условия для продления контракта

Нападающий «Барселоны» Неймар согласился продлить контракт со своим клубом. Источник сообщает, что при этом он выдвинул одно условие каталонскому клубу: испанский гранд должен решить его юридические проблемы. Речь идет о скандале с инвестиционным фондом DIS, который летом 2015 года подал на игрока и его семью в суд после его перехода в стан сине-гранатовых из «Сантоса» в 2013 году. Представители фонда считают, что они должны были получить 40% от суммы, которую заплатила «Барселона».

Орлов: «Единственная кандидатура на пост главного тренера сборной России – Черчесов, но он интересен «Милану»

По мнению телекомментатора Геннадия Орлова, идеальной кандидатурой на пост главного тренера сборной России является экс-наставник «Спартака», «Терека», «Амкара», «Динамо» и «Легии» Станислав Черчесов. «Надо еще его уговорить, чтобы он согласился, потому что его рассматривают разные другие клубы – «Ред Булл» из Лейпцига и «Милан». Он в обойме европейских тренеров, его надо уговорить, потому что он работает в европейской системе», – сказал Орлов.

Евгений Савин: «Лимитом убиваем таланты. Игроков целуют в попу и в клубе, и в сборной»

Думбия может продолжить карьеру в Мексике

«Тигрес» проявляет интерес к форварду «Ромы» Сейду Думбия. Мексиканский клуб готов предложить 10 миллионов евро за ивуарийца, что вполне устраивает руководство «джаллоросси». Теперь для совершения сделки «Тигресу» осталось договориться с самим игроком.

«Крылья Советов» арендовали Ткачева

«Крылья Советов» достигли договоренности с ЦСКА об аренде хавбека Сергея Ткачева. Соглашение будет рассчитано на один год. Напомним, 27-летний футболист перебрался в стан армейского клуба из «Кубани» в январе нынешнего года. В минувшем сезоне Ткачев провел в составе ЦСКА восемь матчей.

Россия. Премьер-лига Европа ЦСКА Зенит Динамо Вест Хэм Милан Крылья Советов Барселона Ионов Алексей Ткачев Сергей Ляказетт Александр Думбия Сейду Неймар Стураро Стефано Черчесов Станислав
Комментарии (5)
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Doyousmokeweed!?
1466792449
Думбия может продолжить карьеру в Мексике, на кирпичном заводе.
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Vadimlazarev
1466810005
Ткачева жаль
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Strig
1466830010
Переходы, пересуды - такова жизнь...
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lihindic
1466842748
черчесов...
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