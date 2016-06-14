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    Сборная России условно дисквалифицирована. Первая сенсация на Евро. Дайджест событий дня


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    Голосов: 0
    14.06.2016 20:50
    Российских фанатов выгоняют из Франции. Слуцкий не станет менять состав России на игру со Словакией. Ройс – вне футбола до конца года. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    Венгрия сенсационно обыграла Австрию

    Вот и первая сенсация на чемпионате Европы: сборная Венгрии обыграла команду Австрию в первом туре группы F со счетом 2:0. Первый гол на счету Адама Салаи, а второй мяч забил Золтан Штибер. В 22:00 по Москве в Сент-Этьене сыграют Португалия и Исландия.

    Венгрия забила два мяча Австрии. Португалия сыграет с Исландией. Ключевые события 5-го дня Евро

    УЕФА вынес наказание сборной России

    За поведение болельщиков на матче группового этапа Евро-2016 с командой Англии сборная России условно дисквалифицирована до конца турнира. Если инциденты внутри стадионов на матчах с участием российской команды повторятся, наша сборная будет отстранена от участия на чемпионате. Кроме того, УЕФА наложил на РФС крупный штраф в размере 150 тысяч евро.

    Франция депортирует российских фанатов

    Весь день продолжаются выяснения отношений между французскими органами правопорядка и фанатами российской сборной: автобус с российскими болельщиками при подъезде к Лиллю захватил местный спецназ. Полиция Франции объявила о депортации российского болельщика за терроризм. Министр спорта РФ Виталий Мутко подчеркнул, что фанаты должны подчиниться требованиям полиции Франции. Что дальше – пока неясно, но футбольных новостей о России на этом Евро становится все меньше.

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    Видео дня. Беспорядки в Марселе – от первого лица

    Состав России на игру со Словакией не претерпит изменений

    Игроки сборной России продолжают подготовку к игре второго тура группового этапа Евро-2016 со Словакией. На предматчевой тренировке подопечные Леонида Слуцкого поделились на две команды, и их разделение было ровно таким же, как и перед встречей с англичанами. В первом туре в стартовом составе российской сборной вышли следующие футболисты: Акинфеев, Смольников, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Нойштедтер, Головин, Кокорин, Шатов, Смолов и Дзюба.

    Ройс не выйдет на поле в 2016 году

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс выбыл до конца года из-за сильного разрыва паховой мышцы. По этой причине он не попал в заявку немецкой сборной на чемпионат Европы, а сроки восстановления футболиста оказались еще более пугающими. По мнению врачей, Ройсу придется залечивать травму не менее шести месяцев.

    Незабытое старое. Эта сборная России – что-то новое?

    Как России обыграть сборную Словакии. Слабые места, тактика, цифры

    Куман официально возглавил «Эвертон»

    Голландский специалист Рональд Куман назначен главным тренером английского«Эвертона». Контракт подписан до лета 2019 года. «Я счастлив стать частью этого клуба. Уверен, мы сможем добиться больших успехов в ближайшем будущем», – заявил тренер. Напомним, ранее сообщалось о выплате неустойки «Саутгемптону» за переход Кумана в размере 5 миллионов фунтов.

    Нани близок к переходу в «Интер»

    Нападающий «Фенербахче» Нани согласовал условия личного контракта с миланским «Интера» – он будет связан с клубом до 2019 года и станет получать 3,2 миллиона евро в год. Последний этап – согласование суммы трансфера между итальянской и турецкой командами. Сам Нани на данный момент находится в расположении сборной Португалии, которая сегодня сыграет свой первый матч на Евро-2016 против команды Исландии.

    Тихонов будет тренировать «Енисей»

    Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов стал главным тренером «Енисея». О подробностях контракта пока не сообщается. Ранее Тихонов входил в тренерский штаб «Спартака» и работал ассистентом главного тренера «Краснодара»Олега Кононова.

    Брызгалов ушел из «Спартака» в «Терек»

    Защитник «Спартака» Сергей Брызгалов подписал контракт с грозненским «Тереком» сроком на четыре года. В «Спартаке» Брызгалов выступал с лета 2011 года, и за это время сыграл 47 матчей и забил один мяч в составе красно-белых.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: DailyMail
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +13

      burbon2002 15 июня 2016, 13:48

      vuzdoravlivai Roous!

      0
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      Рейтинг: +582

      lNeTl 15 июня 2016, 07:11

      Фотография похожа на подделку, никто из присутствующих не обращает внимания на эту парочку — это не странно?

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 15 июня 2016, 03:50

      А англичане, значит белые и пушистые, а сожженный флаг ничего не значит?

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 15 июня 2016, 02:04

      Они любят нас только тогда когда Россияне "бабло" тратят в их ГЕЙ Европе.

      0
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 14 июня 2016, 21:21

      Ну что можно сказать? Ну не сучьи ли дети из этого УЕФА, которое не предприняло аналогичных мер в отношении нагличан??? Которые - тем паче! - разгромили пол Марселя и устроили массовые беспорядки в других городах >( О_0 Очередные двойные стандарты. Если мы не ответим тем же (высылкой фанов той же Франции или Англии) на домашнем ЧМ за хулиганство, то можно считать, что о нас вытерли ноги.

      -1
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      Рейтинг: +12338

      Вомбат > SKS6891 14 июня 2016, 21:25

      На Западе (не только в Англии и США, но и во Франции) существует серьезное лобби, которое борется за лишение России ЧМ 2018. Это лобби опирается на общественное мнение. 70-80% неравнодушного к футболу населения Европы и США, а также Украины, буквально негодуют при мысли о ЧМ по футболу в России. Поэтому борьба против этого шла, идет и идти будет. Околофутбольные события во Франции надо рассматривать именно в этом контексте, иначе вы просто ничего не поймете.

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      Рейтинг: +46

      Аликерич > SKS6891 14 июня 2016, 21:41

      Не приняли мер, потому что УЕФА до этого предупреждали и говорили, после потасовки на улице, что они отвечают только за футбольные матчи и то, что происходит во время их проведения. После этого на матче Россия-Англия российские болельщики перепрыгнули через ограждение, полезли бить фанатов английской сборной (сделали это после провокации - поджига флага российской сборной англичанами), кого-то покалечили. Поэтому и санкции только для России.

      Мораль такова - если у вас нет мозгов, то деритесь сколько душе угодно - но не на футбольных блеать матчах, не хватало дисквалификацию заработать еще на пустом месте.

      0
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      Рейтинг: +12338

      Вомбат > Аликерич 14 июня 2016, 21:44

      Вы все правильно написали, но дело в том, что наших придурков на стадионе очень грамотно спровоцировали. Знаете как? И кто?

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      Рейтинг: +57

      Ailend > Вомбат 14 июня 2016, 22:49

      а Украина тут причем? Вот сами пишите. а потом жалуетесь о "предателях народа" Заметь в коментах пока молчим. по поводу вас

      0
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 > Вомбат 14 июня 2016, 23:26

      Да это все как раз-таки понятно. Будет непонятно, если мы на это не отреагируем как следует.

      -1
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 > Аликерич 14 июня 2016, 23:27

      Факт в том, что никаких аналогичных мер в отношении нагличан предпринято не было, т.е. речь идет о двойных стандартах.

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      Рейтинг: +160

      veltrener 14 июня 2016, 21:20

      С какой это кстати победа венгров в большинстве над австрией считается сенсацией?

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      Рейтинг: +160

      veltrener > veltrener 14 июня 2016, 22:37

      ну где этот знаток футбола, что поставил мне минус?? пускай распишет хоть что-нибудь в противовес!

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