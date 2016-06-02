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  • Катастрофа «Мальорки», триумф «Миддлсбро» и другие итоги сезона в низших лигах

Катастрофа «Мальорки», триумф «Миддлсбро» и другие итоги сезона в низших лигах

ЛИГА 2

Выход в Лигу 1: «Нанси», «Дижон», «Метц»

Вылет в Лигу Насьональ: «Эвиан», «Кретей», ФК «Париж»

Последний тур. «Гавр» разнес «Бур-н-Бресс» – 5:0. По окончании матча болельщики с невероятной легкостью прорвались сквозь ряды малочисленных стюардов. Те не сопротивлялись – некоторые с удовольствием «сопровождали» фанатов, имитируя погоню.

На табло «Стад де Осеан» высветился результат параллельного матча. В нем «Метц» на выезде уступил «Лансу», а автором забитого гола стал Лалайна Номенженахари. Комментаторам этого матча было непросто. Еще тяжелее пришлось болельщикам «Гавра»: их команда при равенстве очков опережала «Метц» по всем дополнительным показателям. Кроме одного – количества забитых голов. Именно этот доп. показатель ценится в Лиге 2 выше остальных. Третья строчка досталась «Метцу».

«Ждем вас на матчах Лиги 2 в следующем сезоне!» – объявление диктора в этот момент смахивало на приговор палача. Никто не сдерживал слез. Ни старики, ни суровые фанаты. Такой развязки в борьбе за третье место в Лиге 2 не было никогда!

Перед началом сезона болельщики «Гавра» не могли и представить себе, что их клуб займет 4 место. Пополнение из высшего дивизиона в последние годы радует: здесь и «Метц», и «Сошо» с «Эвианом». Но последние две команды стали главным разочарованием сезона. Весь сезон «Сошо» и «Эвиан» боролись между собой за спасительное 17 место. Чуть больше повезло желто-черным, у которых теперь будет кардинально иная жизнь. За их возвращение в Л1 всерьез взялись китайские инвесторы.

СЕРИЯ В

Выход в Серию А: «Кротоне», «Кальяри», «Трапани»/«Пескара»

Вылет в Легу Про: «Ливорно», «Модена», «Комо», «Виртус Ланчано»/«Салернитана»

1 тур. «Кротоне» выезжает на Сардинию, где ее на куски разрывает «Кальяри» – 4:0. 4 тур. «Ливорно» одерживает четвертую победу подряд. Игроки «Пескары» на фоне тосканцев смотрятся беспомощными «дельфинятами». А теперь взгляните на итоговую таблицу. Пожалуй, самый сумасшедший сезон за последнее десятилетие.

В рядах «Ливорно» хватает мастеровитых игроков. Даниэле Вантаджато с 15 голами вошел в шестерку лучших бомбардиров Серии В. Несильно отстал Маттия Араму – 21-летний хавбек, за которым ведут охоту топ-клубы Серии А. Эта команда должна была прорываться минимум в зону плей-офф. «Ливорно» же стал жертвой тезиса «вратарь – полкоманды». В матче последнего тура с «Виртус Ланчано» Карло Пинсольо допустил удивительную ошибку, выронив простостейший мяч из рук. «Ливорно» же выронил не только победу, но и место в Серии В.

У «Кротоне» и «Кальяри» голкиперы фиксировал мяч намертво весь сезон. Оттого легко заняли первые два места и досрочно обеспечили себе место в элите. За третью строчку в финале плей-офф, скорее всего, поборются сицилийский «Трапани» и «Пескара». Сицилийцы славятся своими хитрыми контратаками; их возглавляют Мирко Эрамо, Никола Читро, а в завершении бесподобен Бруно Петкович – хорватский форвард исполняет штрафные с потрясающей элегантностью. В перспективе Петкович может вырасти в нового Жуниньо Пернамбукано.

СЕГУНДА

Выход в Примеру (перед последним туром): «Алавес», «Леганес», «Таррагона»/«Сарагоса»/«Кордова»/«Жирона»

Вылет в Сегунду 2 (перед последним туром): «Мальорка», «Льягостера», «Альбасете», «Атлетик-2»

И здесь сезон напоминал сумасшедший дом. И дело не только в том, что после ухода Валерия Карпина «Мальорка» сползла в зону вылета. Только в Сегунде занимавшая место в зоне вылета «Понферрадина» через пару туров могла подняться в плей-офф. И это – в начале марта! Сейчас, правда, «Ла Понфа» вновь скатилась на 17 строчку. Не помогает и Дмитрий Хомченовский – один из лучших воспитанников луганской «Зари». Украинец принял участие в 17 матчах, и лишь в трех «Понферрадина» праздновала победу.

Обезопасить себя от вылета к началу весны смог лишь «Леганес». Одна из беднейших команд Сегунды с 8-тысячным стадионом ошарашила всех своим уверенным лидерством. На концовку чемпионата подопечных Асьера Гаритано не хватило. И все же перед последним туром «Леганес» удерживает второе место, опережая «Таррагону» на одно очко. В заключительном туре зеленые едут в гости к решившему все свои задачи «Мирандесу». В такой ситуации отдать очки в Испании – что-то вроде соблюдение этикета.

Чемпионом же досрочно стал «Алавес», вернувшийся в Примеру спустя 10 лет. За третью путевку в Примеру, скорее всего, поспорят «Таррагона», «Сарагоса», «Кордова» и «Жирона». Шедшая в двойке сильнейших почти всю дистанцию «Осасуна» драматично опустилась на 7 место.

БУНДЕСЛИГА 2

Выход в Бундеслигу: «Фрайбург», «РБ Лейпциг»

Вылет в Бундеслигу 3: «Дуйсбург», «Франкфурт», «Падерборн-07»

Характер. Без него в любой из Бундеслиг делать нечего. 12 раз «Франкфурт» открывал счет в матче и, казалось, вел игру. А затем на команду находил настоящий ступор. Из раза в раз соперники сравнивали счет и вырывали победу, что привело команду к вылету. Не помогло и приобретение Златко Дедича: словенец стал худшим игроком Бундеслиги 2 по версии Kicker.

Откровенно разочаровали «Гройтер Фюрт» и «Кайзерслаутерн» – команды, привыкшие биться за выход в элиту. «Красные черти» какое-то время и вовсе ходили в борцах за выживание: 5 поражений подряд опустили команду на небывало низкое 14 место. Впрочем, «Кайзерслаутерн» сумел вовремя собраться и избежать позора.

Попади «красные черти» в плей-аут, им бы было не сдобровать. В стыковых матчах этого года представителям Бундеслиги 2 отчаянно не везло. «Нюрнберг» не смог дожать «Айнтрахт» и не вышел в высший дивизион, а занявший полуспасительное 16 место «Дуйсбург» был разбит «Вюрцбургером» – 1:4.

В Бундеслигу вернулся «Фрайбург» и сделал это со своим колоритным тренером Кристианом Штрайхом, чьих афоризмов сильно не хватало в этом сезоне. «Падерборн» же продолжил падение и вылетел в Бундеслигу 3.

ЧЕМПИОНШИП

Выход в Премьер-Лигу: «Бернли», «Миддлсбро», «Халл Сити»

Вылет в Лигу 1: «Чарльтон», «МК Донс», «Болтон»

Этот сезон заставил любителей ностальгии попрощаться с мечтой о старой-доброй Премьер-лиге. Где когда-то, в начале нулевых, вовсю гремела «банда «Лидса», в еврокубки выходил «Ипсвич», а «Болтон» и «Чарльтон» боролись за место в Кубке УЕФА. Эти команды продолжат бороться за высокие места и в следующем сезоне. Но уже в Лиге 1.

Отвратительный менеджмент «Болтона» постепенно вел клуб к пропасти. Сначала – 7 место. Затем сползание в середину. И наконец, главный удар – последнее место, с 19-ю очками отрыва от спасительного 21-го. Не помог и новый тренер Нил Леннон, с которым «Болтон» и оформил историческое понижение в третий дивизион.

Наверху таблицы все было гораздо запутаннее. Перед последним туром «Миддлсбро» и «Брайтон» имели одинаковое количество очков и проводили очную встречу. «Брайтон» забил свой гол, но он не принес «чайкам» столь нужную победу. Благодаря ответному мячу уругвайца Кристиана Стуани, вслед за «Бернли» в Премьер-лигу вскочил «Миддлсбро». Позднее их догнал «Халл», в финале плей-офф обыгравший «Шеффилд Уэнсдей» – 1:0.

«Бернли» и «Мидлсбро» вышли в АПЛ

Мускулистый «Газовик», сражение «Зенита-2» и «Спартака-2» и другие перипетии прошедшего сезона ФНЛ

Испания. Сегунда Англия. Чемпионшип Европа Метц Кальяри Ливорно Мальорка РБ Лейпциг Фрайбург Болтон Мидлсбро Чарльтон Халл Сити Дедич Златко Петкович Бруно Карпин Валерий
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kachan63
1464853510
Валера! Срочно вернись в "Мальорку"!!!
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