10 самых красивых голов в финалах Лиги чемпионов

Сезон: 2009/10

Матч: «Бавария» – «Интер» – 0:2

Автор: Диего Милито

Подопечные Жозе Моуринью не оставили шансов «Баварии» Луи ван Гаала теплым майским вечером 2010-го, а судьбу матча решил дубль Диего Милито. Второй гол получился особенно классным. Боатенгу не так давно досталось от любителей мемов за эпизод с мячом Месси, но уж ван Бюйтен, легко словившийся на финт Милито, чувствовал себя никак не лучше.

Сезон: 2004/05

Матч: «Милан» – «Ливерпуль» – 3:3 (по пенальти 2:3)

Автор: Стивен Джеррард

Во всех смыслах легендарный финал 2005-го вряд ли получился бы столь драматичным, не забей Стивен Джеррард свой ранний гол во втором тайме, который и всколыхнул англичан. Да еще так красиво – выпрыгнул выше всех и по дуге отправил мяч в ворота.

Сезон: 1998/99

Матч: «Манчестер Юнайтед» – «Бавария» – 2:1

Автор: Оле-Гуннар Сульшер

Еще один суперфинал состоялся за пять лет до ливерпульского чуда – те самые знаменитые три минуты на «Камп Ноу», перевернувшие 0:1 в 2:1. Решающий гол забил именно норвежский «лучший запасной Европы» – он вышел на замену и переправил мяч в ворота после скидки автора первого ответного гола Шерингема и подачи Бекхэма. Очень четкий розыгрыш.

Сезон: 1999/00

Матч: «Реал» – «Валенсия» – 3:0

Автор: Стив Макманаман

На следующий год после драмы в Барселоне трофей в решающем матче разыграли два испанских клуба. «Реал» выглядел острее своего соперника, и второй гол Макманамана снял почти все вопросы о победителе. При этом удар-прыжок англичанина надолго запомнился своей необычностью исполнения.

Сезон: 2010/11

Матч: «Барселона» – «Манчестер Юнайтед» – 3:1

Автор: Уэйн Руни

На стыке десятилетий каталонцы и манкунианцы сыграли дважды за три года, но оба раза финал выигрывала «Барселона». Матч в 2011-м получился гораздо более зрелищным, но несмотря на статус фаворита, «Барса» позволила «МЮ» сравнять счет – да как красиво: Руни обыгрался с партнером и уложил мяч в девятку.

Сезон: 2010/11

Матч: «Барселона» – «Манчестер Юнайтед» – 3:1

Автор: Давид Вилья

И еще один классный гол из этого финала: как оценил ситуацию Давид Вилья и как технично выполнил свой удар с места. Заодно и практически убил интригу в матче, установив окончательный счет.

Сезон: 1996/97

Матч: «Боруссия» Дортмунд – «Ювентус» – 3:1

Автор: Ларс Риккен

Девять дней назад «Севилья» уничтожила «Ливерпуль», для начала сравняв счет спустя всего 16 секунд после перерыва. Ровно столько же потребовалось в 97-м «вечному таланту» Ларсу Риккену, чтобы выйти на замену, получить мяч и перебросить его через выдвинувшегося из ворот Анджело Перуцци. И все это в 19 лет в финале Лиги чемпионов!

Сезон: 1996/97

Матч: «Боруссия» Дортмунд – «Ювентус» – 3:1

Автор: Алессандро Дель Пьеро

«Ювентус» в том матче считался однозначным фаворитом, но два гола Ридле в первом тайме сбили команде Марчелло Липпи все планы. Надежду итальянцам подарил шикарный гол Дель Пьеро пяткой. Кстати, он тоже вышел на замену, как и Риккен, но забил не через 16 секунд, а через 19 минут.

Сезон: 1993/94

Матч: «Милан» – «Барселона» – 4:0

Автор: Деян Савичевич

Тренировавший «Барселону» Йохан Кройфф перед матчем заявил, что его команда – фаворит, в отличие от «Милана», думающего только об обороне. На деле вышло не совсем так – «Барса» ничего не забила, а «россонери» закатили четыре безответных гола. Особенно шикарным вышел мяч югославского форварда Деяна Савичевича – за шиворот Субисаретте почти от боковой линии.

Сезон: 2001/02

Матч: «Байер» – «Реал» – 1:2

Автор: Зинедин Зидан

Супергол Зидана наверняка еще очень долгое время будет визитной карточкой финалов Лиги чемпионов. Кто еще кроме француза мог бы так здорово подстроиться под летящий по дуге мяч и выстрелить прямо в девятку, да еще и в такой важный момент, когда менее именитый соперник фактически ни в чем не уступал грозным «галактикос». Пытаться повторить этот трюк завтра будут подопечные Зизу. У одного португальца вполне могло бы получиться.

Десятка составлена по голам, начиная с сезона-1992/93, когда главный клубный турнир Европы получил свое нынешнее название.

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