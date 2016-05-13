4 недели до Евро-2016. Что уже известно о заявках

Англичане оконфузились

Англия фактически первой представила предварительный состав, хотя совершенно не собиралась этого делать – он был случайно опубликован на сайте ФА чуть ли не за неделю до нужного срока. Все как положено: 23 человека плюс ближайший резерв. Не обошлось и без сюрпризов: в число основных угодили, например, Джек Уилшир и Люк Шоу, которые толком не играли в нынешнем сезоне.

Предварительная заявка Англии

Уэльс без Бэйла. Но только временно

В тот же день опубликовали свой список и валлийцы – в него вошли 29 футболистов, но не оказалось Гарета Бэйла, который 28 мая примет участие в финале Лиги чемпионов. На тренировочном сборе в Португалии команда Уэльса будет готовиться без своей главной звезды.

Предварительная заявка Уэльса

Сразимся с Дюрицей и Губочаном

С большей долей вероятности российской команде придется сыграть против футболистов, долгое время выступающих в РФПЛ. У Словакии пока очерчен круг из 27 игроков для поездки на Евро, включая защитников «Локомотив» и «Динамо» – соответственно Яна Дюрицу и Томаша Губочана. В заявке также находятся игроки, ранее выступавшие в нашем чемпионате – Ян Муха, Мартин Шкртел, Корнел Салата и Лукаш Тесак. Да и сам состав весьма любопытен.

Предварительная заявка Словакии

Исландия уже определилась

Исландцы стали первой командой, которая официально объявила заявку из 23 футболистов. Конечно, главной новостью стало включение знаменитого 37-летнего форварда Эйдура Гудьонсена, который сейчас играет за «Мельде». Нам, следящим за российским чемпионатом, было приятно увидеть в списке и Рагнара Сигурдссона, защищающего цвета «Краснодара».

Окончательная заявка Исландии

Кришито может поехать на Евро

«Зенит» получил уведомление от итальянской Федерации футбола о том, что Доменико Кришито попал в расширенный список национальной сборной. Окончательный состав будет объявлен через десять дней – 23 мая. Между тем, итальянцы обойдутся без Клаудио Маркизио и Марко Верратти. А это две жесточайших потери в центре поля.

Румыния: в расширенном списке – «тайный» вратарь

Со времен ЧМ-94 прошло уже 22 года, но Ангел Иордэнеску все так же энергичен, хоть за это время и заметно постарел. Тогда у него была суперзвездная компания во главе с Петреску, Попеску, Хаджи и Радучою, а сейчас – сплошь команда-загадка, где широкой публике известны лишь Кирикеш, Сэпунару, да голкиперы Тэтэрушану и Пантилимон. Впрочем, как мы могли забыть про «тайного» вратаря Космина Моци – на самом-то деле он играет в защите за «Лудогорец», но в позапрошлом августе был вынужден встать в ворота своего клуба в матче квалификации Лиги чемпионов, а потом еще и отразил два пенальти. Да, этот парень тоже наверняка поедет на Евро-2016, а его сборная в первый же день чемпионата Европы встретится с хозяевами-французами.

Предварительная заявка Румынии

Франция: не нужны ни Вальбуэна, ни Лаказетт, ни Гамейро

Также по разным причинам не поедут на домашний Евро-2016 Бензема, Сако, Зума и Бен Арфа. Словом, настолько мощный состав у французской сборной, что даже при отсутствии этих игроков он все равно выглядит очень грозно. Что ни имя в этой заявке, то целая история.

Окончательная заявка Франции

Вспомним Джуджака

Несмотря на свою травму, бывший полузащитник «Анжи» и московского «Динамо» Балаж Джуджак был включен в предварительный состав сборной Венгрии. Планируется, что футболист вернется в строй к первому матчу своей команды против австрийцев. В список также попали несколько известных футболистов, например, голкипер Кирай, защитник Юхас, 37-летний полузащитник Гера и форварды Николич, Немет и Пришкин. Последние двое также травмированы, как и Джуджак, но должны успеть восстановиться к началу.

Предварительная заявка Венгрии

Швеция: неожиданная проблема Хамрена

Сборная Швеции не могла бы обойтись без защитника «Краснодара» Андреаса Гранквиста и полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума, также в окончательную заявку попал бывший игрок «Спартака» Ким Чельстрем («Грассхопперс»). Ясное дело, что в составе есть Златан Ибрагимович. Все бы ничего, но полузащитник Альбин Экдаль в минувшие выходные перегулял в ночном клубе, где, как сообщают, получил множество порезов, «упав на стеклянный стол». «Моя заявка была полностью готова, но теперь некоторые новости заставили меня задуматься, – мрачно заявил главный тренер сборной Швеции Эрик Хамрен. – Возможно, во Францию Экдаль не поедет».

Окончательная (пока) заявка Швеции

24 игрока Бельгии: не повезет кому-то одному

Будем надеяться, что неудачником, не попавшим на Евро-2016 в составе сборной Бельгии, не окажется кто-либо из игроков «Зенита» – Николас Ломбертс или Аксель Витсель. Сейчас известны имена 24-х футболистов, по именам состав, как и положено, выглядит невероятно мощно, но кто-то один из этой компании будет вынужден отправиться домой. А так, на чемпионате Европы точно не сыграет Венсан Компани, получивший в полуфинальном матче Лиги чемпионов уже аж 33-ю травму в карьере.

Предварительная заявка Бельгии

Австрия: по примеру Бельгии

Одна из лучших команд отборочного цикла к Евро-2016 (девять побед из десяти возможных) также представлена 24 игроками. Среди них: защитник киевского «Динамо» Александар Драгович, чемпион Англии Кристиан Фукс, представитель «Баварии» Давид Алаба, небезызвестные Марко Арнаутович и Мартин Харник, попал также и бывший игрок московского «Динамо» Якоб Янтшер. Интересно приглашение 20-летнего полузащитника «Зальцбурга» Валентино Лазаро, который проводит мощный сезон в австрийском чемпионате. Окончательный состав сборной Австрии станет известен в последний день мая.

Предварительная заявка Австрии

24? 35! Трудности выбора Ирландии

Главный тренер сборной Ирландии Мартин О’Нил решил сделать несчастными сразу 12 игроков – почти треть команды уедет домой после товарищеских матчей против Голландии и Белоруссии. В число 35 футболистов попали Шей Гивен, Эйден Макгиди и Робби Кин. В расширенный список угодил даже 21-летний Каллум О’Дуда, добывший вместе с «Оксфордом» путевку из четвертого английского дивизиона в третий. Поездка на Евро стала бы неплохим бонусом для парня.

Польша: в составе Рыбус и подопечные Черчесова

У польской сборной пока определено 28 футболистов. Помимо всем известного трио Пищек-Блащиковски-Левандовски и действующего победителя Лиги Европы Гжегожа Крыховяка тут есть четыре известных вратаря, представитель грозненского «Терека» Мацея Рыбус и три игрока варшавской «Легии», которую возглавляет Станислав Черчесов. Одним из них является бывший защитник «Краснодара» Артур Енджейчик. Интересно и приглашение в команду 21-летнего Павела Давидовича, который так и не сыграл ни одной официальной игры в составе «Бенфики», но уже дебютировал за сборную Польши.

Предварительная заявка Польши

А где же наши?

Пока секрет. Леонид Слуцкий пообещал объявить состав сборной России 19 мая, так что в следующий четверг будет очень жаркий день на просторах всего рунета. Половину состава можно и самим назвать, совершенно не задумываясь, но в список точно не будет включен Денис Черышев – наш легионер получил тяжелую травму, и ему придется слишком долго восстанавливаться после операции.

Сборная России на Евро-2016. Нижние опорные полузащитники

Кто еще не поедет на Евро-2016?

Компани, Маркизио, Верратти, Черышев, Бензема, Вальбуэна – уже как-то многовато. Но к ним добавятся еще и Гюндоган, Окслейд-Чемберлен, Коэнтрау, Зума, Данни и Уэлбек – им всем помешали травмы. Невелики шансы попасть на Евро у Хендерсона, Сако не поедет из-за допинга, у Ловрена конфликт с тренером хорватской сборной. К сожалению, список неудачников за этот месяц наверняка пополнится еще несколькими довольно известными именами.

Когда же, наконец, начнется Евро?

Ждать еще долго – старт будет дан лишь 10 июня матчем Франция – Румыния, а уже на следующий день на поле «Велодрома» выйдут Англия и Россия. Впрочем, куда нам торопиться, ведь мы даже пока не знаем, выиграет ли «Ростов» российский чемпионат, кто станет чемпионом Испании, кто выйдет победителем в жгучем финале Лиги Европы «Ливерпуль» – «Севилья» и как закончится мадридское дерби в решающем матче Лиги чемпионов. Об этих и других событиях «Бомбардир» обязательно расскажет во всех подробностях.