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    Рыбус попал в предварительную заявку сборной Польши на чемпионат Европы-2016

    Главный тренер сборной Польши Адам Навалка обнародовал предварительную заявку на чемпионат Европы-2016, в которую попали 28 футболистов. Отметим, что в список попал представитель РФПЛ Мацей Рыбус, представляющий «Терек».

    Предварительный состав сборной Польши:

    вратари: Артур Боруц («Борнмут»), Лукаш Фабяньски («Суонси»), Войцех Щенсны («Рома»), Пшемыслав Тытонь («Штутгарт»).

    защитники: Тьяго Ционек («Палермо»), Павел Давидович («Бенфика»), Камиль Глик («Торино»), Артур Енджейчик («Легия»), Михал Паздан («Легия»), Лукаш Пищек («Боруссия» Дортмунд), Мацей Рыбус («Терек»), Бартош Салямон («Кальяри»), Якуб Вавжиняк («Лехия»).

    полузащитники: Якуб Блащиковски («Фиорентина»), Камиль Гросицки («Ренн»), Томаш Йодловец («Легия»), Бартош Капустка («Краковия»), Гжегож Крыховяк («Севилья»), Кароль Линетты («Лех»), Кжиштоф Мончиньски («Висла»), Славомир Пешко («Лехия»), Филип Стажиньски («Заглембе»), Павел Вшолек («Верона»), Петр Зелиньски («Эмполи»).

    нападающие: Роберт Левандовски («Бавария»), Аркадиуш Милик («Аякс»), Артур Собех («Ганновер»), Мариуш Стемпиньски («Рух» Хожув).

    Источник: УЕФА

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    13.05.2016 10:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -58

      Nohco 13 мая 2016, 15:23

      Удачи тебе,Мацей!!!

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