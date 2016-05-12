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    Гранквист и Вернблум попали в состав сборной Швеции на Евро

    Сборная Швеции объявила имена футболистов, которые поедут на чемпионат Европы.

    Отметим, что в составе шведов оказались два игрока из РФПЛ – полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум и защитник «Краснодара» Андреас Гранквист.

    Полностью состав сборной Швеции на Евро-2016 выглядит следующим образом:

    вратари: Андреас Исакссон («Касымпаша», Турция), Робин Ольсен («Копенгаген», Дания), Патрик Карлгрен (АИК),

    защитники: Людвиг Аугустинссон, Эрик Юханссон (оба «Копенгаген», Дания), Понтус Янссон («Торино», Италия), Виктор Линделеф («Бенфика», Португалия), Андреас Гранквист («Краснодар», Россия), Микаэль Лустиг («Селтик», Шотландия), Мартин Ольссон («Норвич», Англия),

    полузащитники: Джимми Дурмаз («Олимпиакос», Греция), Альбин Экдаль («Гамбург», Германия), Оскар Хильемарк («Палермо», Италия), Себастьян Ларссон («Сандерленд», Англия), Понтус Вернблум (ЦСКА, Россия), Эркан Зенгин («Трабзонспор», Турция), Оскар Левицки («Мальме»), Эмиль Форсберг («Лейпциг», Германия), Ким Чельстрем («Грассхопперс», Швейцария),

    нападающие: Маркус Берг («Трабзонспор», Турция), Йон Гвидетти («Сельта», Испания), Златан Ибрагимович («ПСЖ», Франция), Эмир Куйович («Норчепинг»).

    Источник: УЕФА

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    12.05.2016 00:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +364

      Simbirsk 12 мая 2016, 13:14

      Кто бы сомневался. что эти 2 игрока не будут играть в сборной))

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 мая 2016, 08:05

      Поздравляю П. Вернблума.

      0
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      Рейтинг: +459

      sour12 12 мая 2016, 03:54

      не удивительно, он же на все ноги мастер =)))))) ура понтовому! =)

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