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    Сборная Уэльса начнет подготовку к Евро-2016 без Бэйла

    Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулман назвал предварительный состав национальной команды на подготовительные матчи к чемпионату Европы. Валлийцы будут готовиться к турниру в Португалии, где проведут встречу со шведами.

    Стоит отметить, что в расширенную заявку, состоящую из 29 игроков, не попал нападающий «Реала» Гарет Бэйл, который 28 мая сыграет в финале Лиги чемпионов против «Атлетико».

    Напомним, что команда Уэльса является соперником сборной России на групповом этапе Евро-2016.

    Источник: Twitter

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    09.05.2016 18:01
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 9 мая 2016, 21:48

      почемуто предполагаю...что в этой сборной есть игроки и по лучше бэйла))...бэйл у них запасной..))..так на всякий случай))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +158

      ivan199103 9 мая 2016, 21:00

      Берегут просто

      0
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    • ...
      Рейтинг: +91

      grigkh 9 мая 2016, 19:56

      Лечись тщательно.

      0
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      Рейтинг: -25

      Топс 9 мая 2016, 19:15

      Хороший Бэйл

      0
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