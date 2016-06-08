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    - Коулман

    Тренер
    Имя -
    Фамилия Коулман
    Гражданство Уэльс
    Дата рождения 10 июня 1970
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Уэльс 4 2 0 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    09.09.2014 Андорра 1 : 2 Уэльс
    10.10.2014 Уэльс 0 : 0 Босния и Герцеговина
    13.10.2014 Уэльс 2 : 1 Кипр
    16.11.2014 Бельгия 0 : 0 Уэльс
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