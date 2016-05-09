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    ФА случайно обнародовала расширенный состав сборной Англии на Евро

    Футбольная ассоциация Англии по ошибке опубликовала расширенный состав своей национальной команды на чемпионат Европы.

    Сообщается, что по плану список футболистов должен был быть оглашен лишь в конце этой недели.

    Среди других футболистов в предварительный состав англичан попали полузащитник Джек Уилшир, сыгравший за «Арсенал» два матча в этом сезоне АПЛ, а также защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу, который из-за травмы не выходил на поле с сентября. Полностью этот состав выглядит следующим образом:

    вратари: Джо Харт, Тим Хитон, Фрэйзер Форстер;

    защитники: Райан Бертранд, Гэри Кэйхилл, Натаниел Клайн, Фил Ягелка, Люк Шоу, крис Смоллинг, Джон Стоунс;

    полузащитники: Деле Алли, Рос Баркли, Эрик Дайер, Дэнни Дринкуотер, Джордан Хендерсон, Адам Лалана, Джеймс Милнер, Рахим Стерлинг, Джек Уилшир;

    нападающие: Харри Кейн, Уэйн Руни, Дэниэл Старридж, Джейми Варди.

    запасные: Джон Рудди, Дэнни Роуз, Кайл Уокер, Марк Олбрайтон, Фабиан Делф, Марк Нобл, Энди Кэрролл, Джермейн Дефо.

    Источник: Twitter

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    09.05.2016 21:42
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 10 мая 2016, 07:55

      ЛОЛ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      kupryaev 10 мая 2016, 03:24

      случайно))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +627

      Xiko 10 мая 2016, 02:18

      Случайно...))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +248

      KingRey21 9 мая 2016, 22:53

      Чтобы соперники имели ввиду...)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 9 мая 2016, 22:20

      Там вообще невозможно прочитать.

      -1
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      Рейтинг: +64

      ari-_uri_94 9 мая 2016, 22:05

      Дефо

      0
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