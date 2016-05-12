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    Ломбертс и Витсель попали в заявку сборной Бельгии на Евро-2016

    Главный тренер сборной Бельгии Марк Вилмотс назвал предварительный состав национальной команды на чемпионат Европы-2016. В список из 24-х игроков вошли два футболиста «Зенита» - Николас Ломбертс и Аксель Витсель.

    Напомним, что турнир пройдет во Франции с 10 июня по 10 июля 2016 года. На групповом этапе бельгийцы сыграют с командами Италии, Ирландии и Швеции.

    Вратари: Куртуа («Челси»), Жийе («Мехелен»), Миньоле («Ливерпуль»).

    Защитники: Алдервейрелд («Тоттенхэм»), Боята («Селтик»), Денайер («Галатасарай»), Энгельс («Брюгге»), Ломбертс («Зенит»), Джордан Лукаку («Остенде»), Вермален («Барселона»), Вертонген («Тоттенхэм»), Менье («Брюгге»).

    Полузащитники: Мусса Дембеле («Тоттенхэм»), Феллайни («Манчестер Юнайтед»), Наингголан («Рома»), Витсель («Зенит»).

    Нападающие: Батшуайи («Марсель»), Бентеке, Ориги (оба – «Ливерпуль»), Карраско («Атлетико»), Де Брюйне («Манчестер Сити»), Азар («Челси»), Ромелу Лукаку («Эвертон»), Мертенс («Наполи»).

    Источник: Facebook.com

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    12.05.2016 13:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 12 мая 2016, 15:40

      Маральяса из Эвертона не взяли

      0
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      Рейтинг: +126

      Bellamy90 12 мая 2016, 15:29

      4 полузащитника? Занятно

      1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Bellamy90 12 мая 2016, 16:57

      к ним можно добавить Карраско, де Брюйне, Азара и Мертенса.

      0
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      Рейтинг: +64

      ari-_uri_94 12 мая 2016, 15:19

      Две лукаку жаль что торгана нет было бы и два Азара

      0
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      Рейтинг: +42

      DiJock > ari-_uri_94 13 мая 2016, 20:56

      Выбить бы из тебя дурь букварём.

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