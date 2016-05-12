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    Вальбуэна не попал в заявку сборной Франции на чемпионат Европы-2016

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам огласил заявку команды на домашний чемпионат Европы 2016-го года. Отметим отсутствие в составе экс-хавбека «Динамо» Матье Вальбуэна, защищающего ныне цвета «Лиона». Напомним, что хозяева турнира в группе А сыграют с Румынией (10-го июня), Албанией (15-го июня) и Швейцарией (19-го июня).

    Полный список из 23-х игроков выглядит следующим образом:

    Вратари: Бенуа Костел («Ренн»), Уго Льорис («Тоттенхэм», Англия), Стив Манданда («Марсель»).

    Защитники: Люка Динь («Рома», Италия), Патрис Эвра («Ювентус», Италия), Кристоф Жалле («Лион»), Лоран Косиельни («Арсенал»), Эльяким Мангала, Бакари Санья (оба – «Манчестер Сити», Англия), Жереми Матье («Барселона», Испания), Рафаэль Варан («Реал», Испания).

    Полузащитники: Йоан Кабай («Кристал Пэлас», Англия), Лассана Диарра («Марсель»), Н`Голо Канте («Лестер», Англия), Блез Матюиди («ПСЖ»), Поль Погба («Ювентус», Италия), Мусса Сиссоко («Ньюкасл», Англия).

    Нападающие: Кингсли Коман («Бавария», Германия), Андре-Пьер Жиньяк («Тигрес», Мексика), Оливье Жиру («Арсенал», Англия), Антуан Гризманн («Атлетико», Испания), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед», Англия), Димитри Пайе («Вест Хэм», Англия).

    Резерв сборной Франции:

    Вратарь: Альфонсе Ареола («Вильярреал», Испания).

    Защитники: Самуэль Умтити («Лион»), Джибриль Сидибе («Лилль»).

    Полузащитники: Атем Бен Арфа («Ницца»), Адриан Рабьо («ПСЖ»), Морган Шнейдерлин («Манчестер Юнайтед», Англия).

    Нападающие: Кевин Гамейро («Севилья», Испания), Александр Лаказетт («Лион»).

    Источник: УЕФА

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    12.05.2016 23:24
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +64

      baltica 13 мая 2016, 12:32

      И сам не поехал и Бензема не взяли.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 13 мая 2016, 09:42

      как можно гамейро не взять

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 13 мая 2016, 01:14

      Справедливо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      greg51 13 мая 2016, 00:14

      гамейро где??

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +42

      DiJock > greg51 13 мая 2016, 00:16

      Резерв сборной Франции

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 13 мая 2016, 00:03

      Обоих и нет

      0
      Ответить
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