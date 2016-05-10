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    Сигурдссон попал в состав сборной Исландии на Евро

    Стал известен состав сборной Исландии на чемпионат Европы 2016 года.

    Отметим, что в список из 23 человек попали защитник «Краснодара» Рагнар Сигурдссон и 37-летний нападающий «Мельде» Эйдур Гудьонсен. Кроме того, главный тренер сборной Исландии Ларс Лагербек объявил, что покинет команду после Евро, на котором его подопечные сыграют в одной группе с командами Австрии, Венгрии и Португалии.

    Полностью состав исландцев выглядит следующим образом:

    вратари: Ханнес Хальдерссон («Буде-Глимт»), Огмундур Кристинссон («Хаммарбю»), Ингвар Йонссон («Сандефьорд»);

    защитники: Биркир Сэварссон («Хаммарбю»), Рагнар Сигурдссон («Краснодар»), Кари Арнасон («Мальме»), Ари Скуласон («Оденсе»), Хаукур Хаукссон (АИК), Сверрир Ингасон («Локерен»), Хердюр Магнуссон («Чезена»), Хьертюр Херманнссон («Гетеборг»);

    полузащитники: Арон Гуннарссон («Кардифф»), Эмиль Халльфредссон («Удинезе»), Биркир Бьярнасон («Базель»), Йоханн Берг Гудмундссон («Чарльтон»), Гильфи Сигурдссон («Суонси»), зльмар Бьярнасон («Орхус»), Рунар Сигурйонссон («Сундсвалль»), Аднор Траустасон («Норчепинг»);

    нападающие: Эйдур Гудьонсен («Мельде»), Колбейнн Сигторссон («Нант»), Альфред Финнбогасон («Аугсбург»), Йон Бедварссон («Кайзерслаутерн»).

    Источник: УЕФА

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    10.05.2016 00:00
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