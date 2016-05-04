«Лестер» нацелился на Ярмоленко. «Бавария» интересуется Чорлукой. Дайджест событий дня

«Лестер» намерен подписать Ярмоленко летом

Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко может стать игроком «Лестера» уже ближайшим летом. Источник утверждает, что в покупке украинца заинтересован главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери. «Лисы» уже приступили к переговорам о переходе футболиста, а сам Андрей уже говорил о том, что готов перебраться в английскую Премьер-лигу. В текущем сезоне УПЛ Ярмоленко провел 23 матча, забив 13 голов и сделав 11 результативных передач.

Тони объявил о завершении карьеры

Нападающий «Вероны» Лука Тони объявил о завершении своей карьеры по окончании текущего сезона. «Когда все складывается хорошо, сложно задумываться об окончании карьеры. Но этот сезон был худшим в моей карьере, в том числе и в психологическом плане. Единственный способ остановиться – это сильно разочароваться в чем-нибудь, и в этом сезоне мое разочарование огромно», – сказал 38-летний форвард.

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Оланаре не поможет ЦСКА в этом сезоне

Врач московского ЦСКА Шагабутдин Керимов сообщил, что сроки восстановления форварда армейцев Аарона Оланаре еще не определены, но заверил, что в этом сезоне нигерийский нападающий своей команде уже помочь не сможет. «Пока о сроках говорить рано. В ближайшее время проведем артроскопию. В этом сезоне он, естественно, уже не сыграет», – заявил Керимов.

«Кубань» официально объявила о назначении Осинькина

Игорь Осинькин официально стал новым главным тренером «Кубани». «Руководством футбольного клуба «Кубань» принято решение о назначении на пост главного тренера команды Игоря Осинькина. В ходе собрания на учебно-тренировочной базе желто-зеленых нового наставника команде представил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка», – сказано в сообщении на сайте краснодарского клуба. Осинькин работает в «Кубани» с 2013 года, и на протяжении трех лет он возглавлял молодежную команду. В его тренерский штаб вошли Шалва Керашвили и Максим Фролкин.

Дембеле могут дисквалифицировать на 10 матчей

Полузащитник «Тоттенхэма» Мусса Дембеле может понести серьезное наказание за поведение в матче 36-го тура английского чемпионата с «Челси» (2:2). Напомним, что в конце первого тайма на поле произошла потасовка между игроками. В одном из ее эпизодов хавбек ткнул пальцем в глаз нападающему синих Диего Косте. Источник сообщает, что Дембеле может получить десять матчей дисквалификации.

Российский владелец «Лейрии» Толстиков задержан португальской полицией

Президент и владелец португальского клуба «Лейрия» Александр Толстиков задержан португальской полицией по делу о подделке документов, мошенничестве, отмыванию денег и связях с организованной преступностью. Как сообщает источник, на допрос в полицию был вызван ряд игроков команды. Правоохранители задавали вопросы об их зарплате и персонале клуба. Отмечается, что каждый допрос длился по 25-30 минут.

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Сычев может продолжить карьеру в Малайзии или Вьетнаме

Как стало известно «Бомбардиру», бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев может продолжить свою карьеру в одном из клубов Малайзии или Вьетнама. Напомним, ранее сообщалось о том, что 32-летний форвард для поддержания игровых кондиций выступает в любительской команде «Атлантис». Последним профессиональным клубом Сычева был казахстанский «Окжетпес».

Анчелотти заинтересован в переходе Чорлуки в «Баварию»

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука летом может стать игроком «Баварии». Сообщается, что в трансфере футболиста железнодорожников заинтересован Карло Анчелотти, который возглавит мюнхенцев по окончании этого сезона. По информации источника, «Локомотив» намерен получить за игрока не менее семи миллионов евро.

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