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  • «Лестер» нацелился на Ярмоленко. «Бавария» интересуется Чорлукой. Дайджест событий дня

«Лестер» нацелился на Ярмоленко. «Бавария» интересуется Чорлукой. Дайджест событий дня

«Лестер» намерен подписать Ярмоленко летом

Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко может стать игроком «Лестера» уже ближайшим летом. Источник утверждает, что в покупке украинца заинтересован главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери. «Лисы» уже приступили к переговорам о переходе футболиста, а сам Андрей уже говорил о том, что готов перебраться в английскую Премьер-лигу. В текущем сезоне УПЛ Ярмоленко провел 23 матча, забив 13 голов и сделав 11 результативных передач.

Тони объявил о завершении карьеры

Нападающий «Вероны» Лука Тони объявил о завершении своей карьеры по окончании текущего сезона. «Когда все складывается хорошо, сложно задумываться об окончании карьеры. Но этот сезон был худшим в моей карьере, в том числе и в психологическом плане. Единственный способ остановиться – это сильно разочароваться в чем-нибудь, и в этом сезоне мое разочарование огромно», – сказал 38-летний форвард.

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Оланаре не поможет ЦСКА в этом сезоне

Врач московского ЦСКА Шагабутдин Керимов сообщил, что сроки восстановления форварда армейцев Аарона Оланаре еще не определены, но заверил, что в этом сезоне нигерийский нападающий своей команде уже помочь не сможет. «Пока о сроках говорить рано. В ближайшее время проведем артроскопию. В этом сезоне он, естественно, уже не сыграет», – заявил Керимов.

«Кубань» официально объявила о назначении Осинькина

Игорь Осинькин официально стал новым главным тренером «Кубани». «Руководством футбольного клуба «Кубань» принято решение о назначении на пост главного тренера команды Игоря Осинькина. В ходе собрания на учебно-тренировочной базе желто-зеленых нового наставника команде представил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка», – сказано в сообщении на сайте краснодарского клуба. Осинькин работает в «Кубани» с 2013 года, и на протяжении трех лет он возглавлял молодежную команду. В его тренерский штаб вошли Шалва Керашвили и Максим Фролкин.

Дембеле могут дисквалифицировать на 10 матчей

Полузащитник «Тоттенхэма» Мусса Дембеле может понести серьезное наказание за поведение в матче 36-го тура английского чемпионата с «Челси» (2:2). Напомним, что в конце первого тайма на поле произошла потасовка между игроками. В одном из ее эпизодов хавбек ткнул пальцем в глаз нападающему синих Диего Косте. Источник сообщает, что Дембеле может получить десять матчей дисквалификации.

Российский владелец «Лейрии» Толстиков задержан португальской полицией

Президент и владелец португальского клуба «Лейрия» Александр Толстиков задержан португальской полицией по делу о подделке документов, мошенничестве, отмыванию денег и связях с организованной преступностью. Как сообщает источник, на допрос в полицию был вызван ряд игроков команды. Правоохранители задавали вопросы об их зарплате и персонале клуба. Отмечается, что каждый допрос длился по 25-30 минут. 

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Сычев может продолжить карьеру в Малайзии или Вьетнаме

Как стало известно «Бомбардиру», бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев может продолжить свою карьеру в одном из клубов Малайзии или Вьетнама. Напомним, ранее сообщалось о том, что 32-летний форвард для поддержания игровых кондиций выступает в любительской команде «Атлантис». Последним профессиональным клубом Сычева был казахстанский «Окжетпес».

Анчелотти заинтересован в переходе Чорлуки в «Баварию»

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука летом может стать игроком «Баварии». Сообщается, что в трансфере футболиста железнодорожников заинтересован Карло Анчелотти, который возглавит мюнхенцев по окончании этого сезона. По информации источника, «Локомотив» намерен получить за игрока не менее семи миллионов евро.

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Комментарии (8)
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Георгий 07 01 93 рус
1462386479
чорлука на баночку!а сычев мертвяк,в 32 то уже в любительской.....лошааара....
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BAIv
1462387742
никто никого до евро не купит
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Strig
1462420586
Может и получится
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slavа0508
1462425759
Не помню не кого кроме Видеча,кто купленный из нашей лиги заиграл бы в топ клубе,прямая дорога на лавку
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Doctor Klyde
1462444033
Лестер не надо портить атмосферу хохлами.
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VITPO
1462450400
Мощное укрепление обороны,Таски еще не возвращать Спартаку.
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LokoGoGo
1462966062
По поводу Чорлуки новость еще с предыдущего окна. я очень за его трансфер, но не дешевле 10 лямов. Защитник хоть один из лучших в чемпионате, но сдает по-немногу физикой и нервами. Брали его за 7 кстати
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